Temor: en el país, cada cinco días fallece por ahogamiento un niño menor de 4 años

Cada cinco días en nuestro país fallece ahogado un niño menor de 4 años, y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendó garantizar una vigilancia atenta y permanente de un adulto responsable, eliminar o tapar reservorios de agua como pozos, baldes, cisternas o barriles e instalar cercos perimetrales en las piletas.

Además, según el Boletín de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, en 2018 fallecieron por ahogamiento 77 niños de 0 a 4 años, lo que representa prácticamente 1 caso cada menos de 5 días, y se ‘considera el grupo de mayor riesgo y más vulnerable a los niños desde que empiezan a caminar o movilizarse por sí mismos (aproximadamente 12 meses de vida) hasta los 5 años de edad’, indicó la SAP en un comunicado.

Es así como el ahogamiento representa en Argentina una de las primeras causas de muerte en niños de 1 a 3 años (69 de los 77 casos), precisaron.

En Santiago, los casos de ahogamiento son una constante, aunque afortunadamente no todos deben lamentarse trágicos desenlaces. Sin embargo, muchos de ellos requieren de asistencia profesional por las consecuencias del acto.

Sobre el tema, el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra local, expresó: "Hace pocos días, nos desayunamos con la triste noticia de que tres hermanos de 8, 10 y 13 años de la provincia de Misiones murieron ahogados en aguas del río Paraná. Éste tipo de noticias dolorosas se repiten con frecuencia a lo largo de todo nuestro país en épocas de verano, y los niños pequeños, sobre todo los menores de 5 años, suelen ser los principalmente afectados”.

Sobre este accidente, el profesional describió las principales formas en los que se generan.

"Los ahogamientos son accidentes que ocurren en diferentes ámbitos. Dentro del hogar, los niños pequeños que recién comenzaron a deambular, suelen caer cabeza abajo dentro de baldes o tachos con agua. Al no poder incorporarse, y si no son auxiliados con prontitud, suelen sufrir ahogamiento. Las piscinas o natatorios que se encuentran en los hogares, también son una causa frecuente de este tipo de accidentes, sobre todo cuando dichos natatorios no están debidamente protegidos por cercos y sobre todo cuando existe un descuido por parte del adulto responsable del cuidado del menor”, sostuvo Muratore.

La importancia de la vigilancia constante por parte del adulto

La atención y el cuidado del adulto “sigue siendo la medida preventiva más importante para evitar este y todos los tipos de accidentes en el hogar donde participan niños”, precisó el Dr. Ángel Muratore.

“Otra medida importante, sobre todo en niños mayores, es la de no ingresar a las piletas sin conocer la profundidad de los mismos o sin los adecuados elementos de protección, como salvavidas, bracitos inflables; y recordar que la ‘primera vez, primero los pies’, ya que son frecuentes los accidentes por fracturas de cráneo por lanzarse de ‘flecha o cabeza’ en natatorios de poca profundidad”, advirtió el profesional.

“La desventaja en ríos y mares es la de desconocer la profundidad que tienen”

Finalmente el médico pediatra recordó que “en ríos, mares, y lagos, también suelen ocurrir accidentes por ahogamiento, sobre todo cuando no se respetan las indicaciones de los bañeros o salvavidas”.

“En estos ambientes, la principal desventaja es la de desconocer la profundidad real de los mismos o los efectos de la marea o la correntada. Ser prudentes y respetar la naturaleza, se convierte en las medidas principales para no lamentar desenlaces fatales, hasta para los nadadores más entrenados”, consideró Muratore.