González quiere la triple corona con Quimsa: Liga Nacional, Champions e Intercontinental

20/01/2021 - 01:06 Deportivo

Sebastián González armó un equipo ganador y, como tal, tiene la ambición de ir en busca de las tres competencias que Quimsa afrontará en este 2021.

En diálogo con EL LIBERAL , el entrenador cordobés arrancó analizando el partido de mañana ante Comunicaciones de Mercedes, que es clave para afianzarse como número uno de la fase regular de la Liga Nacional.

“Va a ser un partido difícil. ‘Comu’ no está en el lugar de la tabla que por plantel tiene que estar. Ya mostró una mejoría, medio inconsistente, pero una mejoría contra Instituto, llevándolo a un final cerrado y a veces sacándole una ventaja grande. Es un equipo que juega bastante poste bajo y ha hecho modificaciones en el plantel para seguir aspirando a clasificar a playoffs, porque es un equipo que tiene jugadores y potencial para dar mucho más de lo que indica la tabla”, explicó el coach de la “Fusión”, que lidera la competencia con un récord de 19 triunfos y 4 derrotas.

“Seba” González dejó en claro que el objetivo para mañana es no repetir los errores cometidos el sábado pasado en la derrota ante Regatas Corrientes.

“Con Regatas jugamos un muy buen primer cuarto, un buen primer tiempo y fuimos decayendo. Después, un regular tercer cuarto y un muy mal último cuarto. Cuando nos sacaron 12 o 13 puntos no pudimos competir y ya no jugamos más. Hay veces que pasa. No tuvimos la eficacia y el juego colectivo que veníamos teniendo. Seguro que es dar un paso al frente, que no se repitan por lo menos esas cosas. Ojalá que el resultado sea bueno y positivo, pero no queremos que repitan los mismos errores que tuvimos como equipo. Tenemos una prueba difícil en este juego”, avisó a manera de mensaje hacia sus jugadores.

El entrenador comentó que al equipo le falta trabajo, más aún teniendo en cuenta las competencias internacionales que se avecinan. “Ayer (por el lunes) tuvimos el primer entrenamiento del año todos juntos. Después de las fiestas y por un caso de Covid-19, tuvimos que entrenar individual y en grupos reducidos. Y después vinieron los juegos continuos. No estamos como queríamos, nos faltan muchísimos entrenamientos. Queríamos agregar cosas. Creíamos que íbamos tener más tiempo, pero la realidad fue otra. En eso hay un grado de alerta, pero sabiendo que ya la motivación es buena. Estamos enfocados en juego tras juego, por lo menos buscar el ritmo y la fluidez que teníamos antes de las fiestas”, comentó.

“Ale” Diez se reincorporó

Luego, reveló que Alejandro Diez se sumó al plantel, tras recibir el alta médica por un cuadro de coronavirus que lo obligó a perderse los primeros partidos del año.

“Hoy entrenó ‘Ale’, se sentía bastante bien. Tuvimos que tener en cuenta ese aspecto, pero la verdad que demasiado bien y a la par de un equipo que ha entrenado poco también. Se va a meter rápido y va a llegar bien, de acá a una semana va a estar bastante bien”, indicó ilusionado.

Por último, habló de la posibilidad de incorporar al mexicano Gustavo Ayón (ex NBA). “Se está en eso, pero está difícil por los problemas que hay para entrar y salir de los países. Diego (Lo Grippo) está enfocado para ver si podemos tener a alguien más para la Champions y para la Intercontinental. Por cómo están formados los rivales, es totalmente necesario para competir y para nuestras aspiraciones”, aseguró.

Quimsa debutará en Champions el domingo 31 ante Deportivo Valdivia de Chile, en tanto que jugará la Intercontinental el 6 de febrero frente al Burgos de España.