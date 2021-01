Escándalo con el clan Maradona: acusan a Rocío Oliva de usar las tarjetas de Diego tras su fallecimiento

20/01/2021 - 09:56 Pura Vida

En las últimas horas, el abogado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, aseguró que cuenta con pruebas que demuestran que Rocío Oliva utilizó la tarjeta de crédito de Maradona tras su muerte.

Según el letrado, Oliva y su familia recibieron donaciones en efectivo por más de medio millón de dólares, desglosados en dos transferencias de USD 150.000, una de U$S 62.000 y una en moneda argentina por el valor de $1.742.400. Además, se registra una transferencia de USD 130.000 a nombre de Mabel Islas, la madre de Rocío.

Luego, Maité Peñonori, notera de Los Ángeles de la Mañana, dijo que la familia de Maradona estaba indignada porque Oliva habría usado una extensión de una tarjeta de crédito a nombre de Diego después de la muerte del futbolista.

Sin embargo, Oliva aprovechó su participación en Polémica en el Bar para referirse al tema: “En seis, siete años de relación tuve muchísimas, en Dubai, en Argentina, todas esas tarjetas quedaron. Lo que es mentira es que las usé post su fallecimiento. Eso es un no rotundo”.

A continuación, Oliva brindó una teoría de lo que pudo haber ocurrido con las tarjetas y que motivó el enojo de Ojeda y Baudry: “Viste que en las tarjetas tenés bastantes débitos automáticos, habrá quedado uno. Pero como ya empieza el 2021, se corta ahí. No es que salí a tarjetear”.

"Me hizo extensión solamente a mí en mi familia. ¿Cómo voy a pagar yo esa tarjeta? Era una extensión que me hizo a mí", cerró asegurando que ella no se hacía cargo de esos gastos.