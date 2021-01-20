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CARTELERA TV / 21 DE ENERO 2021

- 22:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER

23.45 MONZON

00.45 STAFF

01.00 CUENTOS INOLVIDABLES

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SANTIAGO, 
PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR 
LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SANTIAGO,

PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR

LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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