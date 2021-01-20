CARTELERA TV / 21 DE ENERO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUERZA DE MUJER
23.45 MONZON
00.45 STAFF
01.00 CUENTOS INOLVIDABLES
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SANTIAGO,
PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR
LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)