Indican que la carne argentina es más barata que en la región

21/01/2021 - 01:42 Economía

Un análisis realizado para la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño (SRNS) con sede en Quimilí por el economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, concluyó que, pese a los incrementos que tuvo el precio de la carne vacuna en diciembre y que se trasladó al inicio de 2021, el valor promedio de una decena de cortes de carne vacuna son entre 6 y hasta 30% más baratos que lo que se paga en Brasil, Uruguay y Chile.

El estudio de Garzón determinó que “la Argentina tiene precios de carne bovina que no desentonan para los valores que se pagan en la región. Según el relevamiento de precios online realizado en los primeros días de la segunda semana de enero, el precio medio de la carne (muestra de cortes) en Argentina, Brasil y Uruguay está cerca de los $800/kilo. De hecho, es un poco más barata en Argentina que en sus dos vecinos ($781 versus $ 832, y $845 respectivamente); mientras que en Chile, país importador de carne bovina, el valor se acerca más a los $1.000/kilo”.

Los precios de cortes que se compararon fueron colita de cuadril, cuadril, nalga, peceto, vacío, bola de lomo, cuadrada, bife ancho, picada especial, asado, paleta, picada común, roast beef, osobuco y falda.

Uruguay

“En diciembre 2020, el precio medio de estos 15 cortes en Uruguay era U$S 7,2 por kilo, mientras que, en Argentina, de U$S 6,2. En promedio, la carne argentina era 14,4% más barata que en Uruguay”, señaló. Agregó que “en algunos cortes no había casi diferencias (peceto, asado), pero en otros la brecha a favor de Argentina era más del 25% (carne molida)”.

Chile

A su vez, en la comparación con Chile, se utilizaron 13 cortes.

“El precio medio de estos cortes en diciembre era de U$S 10,5 el kilo, mientras que en Argentina de U$S 7,2 / kilo. Para el mes de referencia, la carne bovina era en Argentina un 30,9% más barata que en Chile, a nivel consumidor final. En algunos cortes, caso del lomo, la brecha a favor de Argentina era mayor a la media, mientras que menor en otros, caso del peceto o el matambre”.

Brasil

En este caso, por el tamaño de Brasil y la diversidad de valores, se relevaron los precios de tres marcas de 4 supermercados y 8 cortes de carne, tomándose los valores promedios. “Se encuentra para estos 8 cortes un precio promedio de $ 832 / kilo, que compara con un valor medio de $ 781 / kilo en los dos supermercados de Argentina que fueron relevados. La Argentina aparece con una carne bovina en promedio un 6% más barata que en Brasil, con matices según cortes, por caso una brecha más alta que el promedio en lomo, pero no así en peceto, corte en el que Brasil aparece con un precio más bajo”. l