FÚNEBRES | 21 de enero del 2021

21/01/2021 - 02:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/1/21

- Nieves Emilda Bolañez de Amadey (La Banda)

- Mario Orlando Nicolossi

- Fidelina Aniceta Orrijola (Perchil Bajo)

- Nora Nilda Coronel (Beltrán)

- Marisa Alejandra Chaparro de Echegaray

- Ramón René Paz

- Juan Carlos Colombres (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR ALIENDE (Bebe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/13 y espera la resurrección.

Su esposa Guillermina, sus hijos Guillermo y Leandro, sus nietos Guillermo y Lara, recuerdan hoy el día de tu partida al Reino de Dios. Se cumplen 8 años que tú sigues y seguirás vivo en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu bondad, tu fe, tu amor, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Como siempre pedimos por ello al Señor y María Santísima, hoy en las misas de 9 hs. y 20 hs. en la iglesia San Francisco.

INVITACIÓN A MISA (con foto)

JORGE OMAR CERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/21 y espera la resurrección.

Tu lucha por la vida, tu humildad y fortaleza quedarán grabados en nuestras mentes y corazones. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y sobrinos, invitan a la misa de los 9 días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en la Pquia. Sgo. Apóstol.

+ INVITACIÓN A MISA

SEFERINA SUCEN MANZUR (Turca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/20 y espera la resurrección.

“Tu ausencia aún duele y desconsuela como el primer día, pero estamos convencidos de que Dios te ha designado un lugar especial en el cielo desde donde seguirás cuidando de nosotros. Estamos en paz porque te has ido dejando todo el amor que tenías en tu gran corazón, amor que vivirá eternamente en el corazón de todos los que te amamos”. Sus hijos Chuli y Negro, hijas políticas y nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora de Loreto, Loreto, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

+ RECORDATORIO

JULIO ARGENTINO MARCOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/20 y espera la resurrección.

“Nos han tocado tiempos difíciles desde que te fuiste... Pruebas. Navidad y año nuevo sin tu alegría y entusiasmo, te gustaba tanto preparar todo!! Pero jamás dejamos de sentirte con nosotros. Boca salió campeón!! Tantos momentos. Estás siempre en nuestra casa, parado en silencio tocando la cabeza de la Naty, ella te llora te necesita. Estás con el ruido de la tele y en las canciones que pronunciabas mal pero siempre cantabas. No hay día que no te recordemos, que no extrañemos tus retos inocentes.

Nunca, nunca te irás. Te amamos. Sos el más tierno ángel que Dios quiso cuidar.

A siete meses de tu partida, rogamos una oración en tu querida memoria. Por siempre gringo! Capo!! Naty.

+ PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RENÉ RAMÓN PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/21 y espera la resurrección.

“Hoy ha partido a la casa del señor una gran persona; con un carácter alegre, solidario y trabajador, que supo ganarse el aprecio y el cariño de todos los que lo conocimos y pasamos gratos momentos con él.

Sus primos Miguel Marcelo Sayago e Inés Carolina Trejo, sus sobrinos Álvaro Miguel, Ana Carolina, María del Rosario Sayago y Fidel Zelada participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación y Consuelo a su esposa Lucia Ruíz ,a su hijo Juan Eduardo Paz y familia."

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN RENÉ PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/21 y espera la resurrección.

Su hermana Kuqui Paz de Esperguín, sus sobrinos Viviana, Gabriela, Gisell, Erik y Evelin, sus sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN RENÉ PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/21 y espera la resurrección.

Su hermano Antonio Paz, su hna. pol. Elsa Ledesma, sus sobrinos Patricia, Sergio, Mariana, sobrinos nietos Antonella, Gastón, Micaela y Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia, participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Raúl y Dra. Adriana Güino en este momento de dolor.

CHAPARRO DE ECHEGARAY, MARISA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/01/21|. Su esposo Ramón Echegaray, sus hijos Yonatan, Mauro, Marisol, Juanita, Echegaray su hija politica Carmen, su nieta Merida hnos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9.30 en el cementerio Parque de la Paz. Cob. HAMBURGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

CORDERO, JUAN AGAPITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Su primo Abel Cordero y familia acompañan a sus hijos, hermanos y familia en este triste momento.

NICOLOSSI, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su esposa Yolanda Jorge, sus hijos: Juani, Marcela, y Mario. Hijos políticos: Daniela y Daniel nietos, Nicolas, Geremias, Juan Cruz, Carlos, Emanuel, Mauro, nieta política Diolinda, Mariel, y demás filiares. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787. Cementerio Beltrán.

PAZ, RAMÓN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su esposa Lucía Ruiz, su hijo Juan, hnos. h. pol Andrea, nietos Valentín y Lionel, sobrinos y demás fliares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TOLOZA, PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. "Que brille la luz que no tiene fin". Acompañamos a sus hijos en esta irreparable pérdida.Tury Storniolo, Zulema, sus hijos y nietos ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ DE CONTRERAS, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Su esposo Daniel, sus hijas Marta y Mónica, sus hijos políticos Alfredo y César, sus nietos Guillermo, Gabriela y Kevin invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Amor de mi vida, hoy un mes más de tu inesperada partida, Recordando cada día, todo el amor incondicional que me diste. Besos al cielo". Su marido Daniel, siempre te voy a amar, invita a la misa que se oficiará hoy, a las 20 en la iglesia San José, Bº Belgrano, (de forma virtual y presencial). Oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JEREZ, IBER DARÍO (q.e.p.d) Falleció el 18/1/13|. Se cumple un año más de tu partida a la Morada del Señor, fue tan grande tu dolor de padre, no pudiste afrontar el dolor de perder a tu hijo, y quisiste acompañarlo, te alejaste con él, ya descansan en la paz del Señor. Dejaste sin consuelo a tu única hija, que supo amarte, cuidarte con un amor profundo y supo comprender tu dolor y aliviar tu cruel enfermedad. Te amó tanto y siempre lograba lo mejor para ti, te quiso y te quiere tanto, permaneces siempre en su recuerdo y en el corazón de hija dilecta. Tus únicos nietos queridos, la alegría de tus últimos años, ellos te quieren y te recuerdan siempre con esa gran imagen como te llamaban: grande y bonachón el Nono. Te ofrecemos nuestras oraciones y rezamos a la Virgen del Valle protectora nuestra, al Sagrado Corazón de Jesús, te guarde en el Cofre Divino de los buenos. Tu familia que siempre te recuerda.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus hijos Pelucho, Yiyi, Silvia, y Marcela. hijos políticos Matilde y Gustavo. nietos Mauro, Leonardo, Agustín, y Florencia, Alejandro, Rodrigo y Franco. COB. CARUSO C I A ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su hijo Pelucho, su hija pol. Matilde, sus nietos Mauro y Leandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Gladiadora, descansa en paz, y desde el cielo guía siempre nuestro camino. Te amaremos siempre".

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su hijo Carlos, sus nietos Agustín, Flor y Carolina, su bisnieto Agustino participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz madre querida. Siempre estarás en nuestros corazones.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su hija Silvia, su hijo político Gustavo, sus nietos Alejandro y Noly, Rodrigo y Franco, su consuegra Tere Llanos participan con profundo dolor su fallecimiento. Madre querida, gracias por todo tu amor.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su hermana pol. Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariano y Carina con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la querida familia en este duro trance. Rogamos oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Hermana querida, que dolor tan grande nos dejó tu partida, yo venía extrañando mucho tus visitas, esas largas charlas en la que recordábamos nuestra niñez tan feliz allá en Suri Pozo Dpto. Banda donde nacimos, nos criamos y teníamos una hermosa familia. Fuiste maestra de la Esc. Francisca Jacques Nº 75 de esa localidad donde se jubiló como directora nuestra madre y vos siempre recordabas a tus alumnos con mucho cariño. Luego formaste tu familia, fuiste ejemplo de esposa y madre, hoy tus hijos, 7 nietos y un pequeñito bisnieto y toda mi familia te recordaremos en nuestras oraciones diarias. Rogamos todos por el eterno descanso de tu alma. Su hermana Luchy de Murillo, mi esposo Mario, nuestros hijos Rita y Andrés Arias Paz, Martín Murillo e Ivanna, mis nietos Natanael, Mía, Delfina Arias Paz y Juan Martín, Paloma y Amparo Murillo. Que Dios reciba tu alma en el reino celestial y descanses en paz hermana.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Su hermana política y hermana de la vida de la querida Lita, Teresita Amadey junto con sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, hijos políticos Cristian Acosta y Mario Fejóo (h) y sus nietos Sofía y Emilio Acosta, Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo, lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a sus hijos, nietos y hermanos con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Querida tía Lita, fuiste mi madrina, mi segunda mamá, siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos Cecilia Lagar, Crhistian Acosta y Sofía y Emilio Acosta Acosta Lagar acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Vivirás en el recuerdo de quienes compartimos tu amor inmenso y generoso. Que Dios te cuide eternamente. Su sobrina y ahijada Rita Murillo, su esposo Andrés Arias Paz y sus hijos Natanael, Mía y Delfina.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. "El que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente". Carlos Martínez, su esposa Noemí Reynoso, sus hijos María de los Ángeles y Diego Martínez, su yerno Antonio Hael, sus nietos Julián y Gastón Martínez Miranda participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre y madre política de sus queridos amigos Pelucho y Matilde. Elevamos oraciones por su eterno descanso y la cristiana resignación de la flia.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Berta Rojas, sus hijos, nietos y bisnietos, lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan con cariño, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Félix Gramajo, Sylvina Abud, Diego y Gastón Gramajo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a sus sobrinos y primos Silvia, Luis, Carlos Amadey y Marcela Rossi.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Norma Casullo de Chamarro, sus hijos Anahi, Susana, Bochi, Ramón y Silvia con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Eduardo Consiglio, su mamá Rosa, su esposa Mariza y Luciano participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pelucho, Yiyi, Silvia y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

COLOMBRES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus hijos Ester, Carlos, Silvia, Maria, Walter, Luis Monzon, hijos pl. nietos y bisnietos y demas fliares. susrestos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Servicio HAMBURGO CIA DE SEGUROS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LEMOS DE MILLIGAN, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. I Rosa Romero de Ruchelli y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación a su hija Roxana y demás familiares.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que Dios guarde tu alma en la paz de su reino". Su hermana Eva, hno. pol. Domingo, sobrinos Alexia y Franklin Lami, Miguel Enrico, sus sobrinos nietas Vanina y Daiana Enrico Lami, invitan a la misa de los nueve días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en la Pquia. Sgo. Apóstol.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, NORA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus hermanos Aldo y Jorge Coronel, su sobrino Julio Coronel Castillo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORALES, JUAN MANUEL (SUBJEFE DE POLICÍA CRIO. GRAL.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. "Jesús recibe en tu morada a tu hijo Juan, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Siempre vivirás en nuestros corazones". La familia Collado Maldonado: María, Lucas y Enrique, acompañan en su dolor a su esposa, hijas y hermanos. Elevamos oraciones en su memoria.

MORALES, JUAN MANUEL (SUBJEFE DE POLICÍA CRIO. GRAL.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sr. comisario Ramiro Luna y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del subjefe de la Policia de la Provincia y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

ORRIJOLA, FIDELINA ANICETA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Sus hijos Mabel, Roberto, Vilma, Aníbal, Abel, y Aldo. Hijos políticos: Cosmen, Evelina, Yoli. Nietos y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Perchil Bajo, COB. UNION FERROVIARIA, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO, LA PLATA 162 TEL: 4219787.

VIDAL DE RODRÍGUEZ, CLEOFÉ RINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. La comunidad educativa y asociación cooperadora de la Escuela Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo", participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Carina Yudith Rodriguez. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL DE RODRÍGUEZ, CLEOFÉ RINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. María Elena Leal Arcchetti de Rodríguez, sus hijos Fernando Eliseo, Andrea Carolina, Paola Verónica y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su concuñada Rina y acompañan a su querida familia en este penoso momento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Susana Santillán y familia, participan del fallecimiento al cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar". Tu hijo Walter, nuera Mercedes, tus nietos Roxana, Gabriel, Matias, Walter. Invitan a la misa que se celebrará el día 21/01/20 a las 20:30 en la parroquia Nuestra Señora de Loreto.