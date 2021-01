Formosa: detuvieron a las concejalas que habían denunciado a Gildo Insfrán por “condiciones inhumanas” en centros de aislamiento

21/01/2021 - 18:44 País

En el transcurso de este jueves, las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, de la provincia de Formosa, fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital de la provincia. El pasado fin de semana, ambas habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de esa provincia.

Tanto Neme como Ruíz Díaz, se encontraban reclamando de manera pacífica en la puerta de la escuela N° 18 de Formosa junto a otros vecinos, cuando varios efectivos policiales se hicieron presentes y las retiraron esposadas del lugar, ante la indignación de los vecinos que filmaron el procedimiento. El reclamo, apuntaba particularmente a la situación de 19 personas, que son obligadas a realizar el aislamiento en ese colegio a pesar de haber dado negativo en sus tests de coronavirus.

Cabe mencionar que desde comienzos de año, la ciudad de Formosa, al igual que varias localidades del interior provincial, habían vuelto a la fase 1. Por esta razón, los uniformados siguen un estricto protocolo, por el que no se permite ningún tipo de aglomeración de personas o manifestación en la vía pública, razón que habría motivado la detención.

Gabriela Neme había denunciado formalmente el sábado pasado a Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos, después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Según indicó Neme en aquella oportunidad, en dicho centro de atención sanitaria no solo se encuentran pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. La letrada, que se comunicó con personas que se encuentran en el lugar, asegura que casi no hay distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta comparten el mismo baño.

“Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme.

En su denuncia también habla de supuesto incumplimiento de las tareas de los funcionarios públicos. En ese sentido, indicó: “La denuncia es en concurrencia con la violación al artículo 248 del Código Penal, debido a las irregularidades colaterales de esta situación: los que hacen los hisopados muchas veces son voluntarios y a las personas no les hacen firmar un consentimiento como indica la ley. No les dan asistencia psicológica a todas estas personas que están en un estado de incertidumbre, pánico, angustia y depresión terrible”.

Ante esta situación, el senador formoseño Luis Naidenoff, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo en el Juzgado Federal de la provincia para pedir que el Estado se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas con COVID-19 positivo o que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado, y se disponga el aislamiento en domicilios particulares. También solicitó que se corrijan las condiciones en las que se cumple el confinamiento en los centros de aislamiento, particularmente en el montado en el Estadio Cincuentenario.