Los presidentes de Boca y River se reunieron y reafirmaron su oposición a la quita de los descensos

21/01/2021 - 19:19 Deportivo

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, coincidió hoy con su par de Boca Juniors, Jorge Ameal, en ratificar su desacuerdo por la quita de los descensos en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) hasta el próximo año.

"No es una muerte descender", aseguró D'Onofrio antes de continuar con una ironía: "Sino, hagamos un torneo de 70 equipos, que no descienda nadie y estamos todos contentos".

"No estamos de acuerdo con que no haya descenso, eso hace que el fútbol argentino vaya para abajo y nosotros queremos un fútbol que cada vez crezca más. Pero hay una mayoría (de clubes) que cree conveniente que no los haya", explicó D'Onofrio a la salida de un almuerzo con el presidente de Boca.

Al respecto, Ameal opinó: "Nosotros queremos campeonatos largos con descensos, tenemos que ir hacia un proyecto superador, hacia un fútbol serio".

El titular "xeneize" desconoció el proyecto de la nueva Copa Maradona que comenzará en febrero próximo, con un sistema de disputa de dos grupos de 13 equipos y luego un playoffs con instancia de cuartos, semi y final.

En abril del año pasado, a un mes de declararse la pandemia, la AFA comunicó la cancelación de la temporada 2019/2020 y la eliminación de los descensos hasta 2022 en todas las categorías.

De este modo, la LPF pasará este año de 24 a 26 equipos, sumados Sarmiento de Junín y el club que se adjudique el segundo ascenso en disputa del Torneo Transición 2020 de la Primera Nacional.