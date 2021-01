La vida tenía un mejor plan para Marta González

21/01/2021 - 20:32 Pura Vida

Hay proyectos que mejor si no salen como uno los desea. Más o menos eso sucedió con la idea que Marta González venía manejando para esta temporada de verano. Hace rato que esperaba poder llevar a Mar del Plata la obra “Intimidad indecente” con Arnaldo André. Pero nada se estaba dando como esperaba, así que decidió “dejar de rezarle a Dios por ese trabajo”, y abrirse a nuevas oportunidades. En el camino, apareció “Mentiras inteligentes”, con el mismo compañero, pero en Buenos Aires, y la dirección de Valeria Ambrosio.

A la luz de cómo se está desarrollando la temporada teatral en Mar del Plata, con obras que se levantan por la escasa cantidad de público, Marta agradece que Dios no haya escuchado sus ruegos y la haya colocado frente a otro proyecto con el que les está yendo bastante bien. Estrenaron el 14 de enero en el Lola Membrives, de miércoles a domingos, y los aplausos se multiplican cada noche. Marta González está feliz de haber vuelto al teatro presencial después de tantos meses de inactividad a raíz de la pandemia de coronavirus, y la alegría la comparte con Arnaldo André, Federico Bal y Lula Rosenthal.

La obra cuenta la historia de Willy (Bal), un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle a su padre, Guillermo (André), lo que está sintiendo. Alicia (González), madre de Willy, logra adivinar el secreto de su hijo y cree que Juana (Lula), la esposa de Willy, debe conocer la verdad. La noche en donde los personajes se encuentran, un juego de mentiras lleva la historia a un cierre inesperado, dejando a los espectadores pensando hasta dónde se puede llegar con las mentiras.

“Es una comedia realmente para después pensar. Estamos con Arnaldo, Fede y Lula, una joven talentosísima. La obra plantea si son necesarias las mentiras inteligentes para seguir en un matrimonio, en un tono de comedia en el que la gente la pasa bien. Por lo menos, eso es lo que sentimos y los aplausos lo demuestran”, contó Marta González en una entrevista telefónica con EL LIBERAL.

¿Cómo está siendo este regreso al teatro presencial tras largos meses de inactividad por el coronavirus?

Nosotros estamos en un teatro hermoso que es el Lola Membrives y podemos solamente ocupar el 30 por ciento de la sala. Se cumple el protocolo a rajatabla. Una vez por semana nos hisopan a los actores también, se respeta la distancia social; si viene una pareja van a estar juntos, pero si no, la disposición es dos butacas libres, dos ocupadas, y así sucesivamente, la fila de atrás totalmente libre. Además, cuando entras al teatro te sanitizan, ingresas a una cabina adonde te rocían para cuidarte, para que nos cuidemos entre todos”.

¿Qué efecto está teniendo esta nueva normalidad en su trabajo?

Cuando actúas te olvidas del público, obviamente que la recepción de las risas es menos porque es menor la cantidad de público, pero cuando estás metido en el personaje y lo haces con el amor que cada uno le pone, no te importa la cantidad, porque lo que te importa es expresarte.

En “Mentiras inteligentes” compone a una madre. ¿Qué tiene de usted esa madre?

Todos los personajes tienen algo de nosotros porque el carácter de los seres humanos es un universo y en él habitan las santas y las prostitutas; las buenas y las malvadas... Lo que hace el actor es sacarlos sin ningún pudor; sacar a esa malvada, a esa criminal, a esa odiosa, que a lo mejor las pautas culturales te obligan a no mostrarlo.

Aquí tiene que ver con una madre muy amorosa, que tiene un único hijo, y las cosas que hace para salvarlo de un conflicto matrimonial y eso me resulta fácil

¿Le resulta fácil lo de madre o lo de madre salvadora?

De las dos madres, de madre hincha, es entrometida, se entromete porque quiere ayudar. ¡Qué madre no es metiche cuando ve que su hijo está en problemas!

He perdido un hijo, ¡cómo no me va a tocar ser madre salvadora...! El 17 del mes que viene se cumplen 20 años, y el dolor sigue. Pero él cuando me veía que estaba triste me decía ‘no quiero verte triste’... era la época en la que me había separado y de pronto tenía mucha tristeza.

¿Qué la sostiene en la vida frente a los momentos difíciles?

Si no tenés esperanza no podes vivir. La esperanza es una de las máquinas imprescindibles para esta vida, como la fe y la oración. La oración es otra gran herramienta.

¿Es creyente?

Mucho. Yo iba a hacer otra cosa, otra obra con Arnaldo André, “Intimidades indecentes”, en Mar del Plata, y no se daba; siempre tenía algún inconveniente. Yo que rogaba: “Señor, por favor”, y de pronto dije: ‘¿Querés saber una cosa, Señor? Ya me cansé de rogarte esto. Que sea lo que vos quieras, que se haga tu voluntad y que sea lo mejor para mí. Y apareció “Mentiras inteligentes” y cómo no voy a estar absolutamente agradecida a Dios.

¿Qué le hace pensar que Dios tenía razón en no “colaborar” con sus planes?

Sé que en Mar del Plata van muy mal las cosas y acá (Buenos Aires) nos estamos defendiendo muy bien, con todas las limitaciones de no tener un teatro lleno y demás. Pero ¿sabés la emoción de la gente que se anima? Porque aparte de la falta de dinero que no vamos a negarlo, ¡el miedo que tiene la gente! La mayoría de la gente que va al teatro es adulto mayor, entonces la gente mayor está asustada.... y de apoco se va animando a salir.

Cumplirá 70 años poniendo el cuerpo a personajes

“Dentro de 3 años, voy a cumplir 70 años desde que debuté por primera vez en el teatro dirigida por Armando Discepolo, así que ¡mirá si tengo historia!”. Así resume Marta González su vida puesta al servicio del arte con la actuación.

¿Cuáles fueron los hechos que la marcaron a lo largo de su trayectoria?

Cuando hice “Aplausos” con Libertad Lamarque, que era una comedia musical, la versión de la película “La malvada”, en la que yo hacía precisamente de la malvada. Gracias a ese papel recibí un premio y me vio Torres Nilson y me ofreció el protagónico de “Boquitas Pintadas”. Así que ese fue un momento clave en mi carrera. No me olvido tampoco del protagónico de cuando hice “Ella la Gata”. Yo tuve mucha suerte en mi carrera, y trabajé mucho para ayudar a esa suerte.

A lo largo de todas esas décadas le ha prestado el cuerpo a muchísimas mujeres...

El actor, el único instrumento que tiene es su cuerpo. Así como el violinista tiene el violín; el guitarrista, la guitarra; el pintor, el lienzo blanco y los pinceles; para el actor el instrumento es el cuerpo, por eso hay que entrenarlo. Y se supone que cuanto más entrenamiento tiene uno, aunque sea malo se va mejorando (se ríe).

Marta González al igual que muchos actores le hace frente a la pandemia de coronavirus con cuidados preventivos. Pero eso no le frenan sus ganas de actuar.

Si bien Cinthia Fernández también iba a ser parte del elenco de “Mentiras inteligentes”, la actriz y bailarina renunció a pocos días del estreno, tras haber protagonizado un ida y vuelta mediático por la presencia de Fede Bal en una fiesta en Mar del Plata. Martha prefiere no hablar de eso, porque su carrera no se forjó sobre la base de escándalos.