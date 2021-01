El COE de la ciudad de Bandera decidió ampliar el horario de circulación

21/01/2021 - 22:57 Interior

Desde ayer y hasta el próximo 3 de febrero, el Comité de Emergencia de Bandera se dispuso que el horario comercial sea de 6 a 21, delivery de 6 a 24, y el horario de circulación de 6 a 22.

Bares, restaurantes, casas de comidas y rotiserías funcionarán sin atención al público, sólo con deliverys. Continúan restringidas las reuniones familiares (no convivientes).

Están habilitadas actividades recreativas (correr, trotar, caminar, ciclismo) al aire libre en lugares donde no se genere aglomeración de personas, con los cuidados necesarios, (se recomienda la utilización de caminos vecinales y lugares que están habilitados para tal fin).

Los comercios habilitados para desarrollar la actividad comercial deben hacerlo bajo los protocolos sanitarios vigentes.

Se recuerda que están prohibidas las reuniones (sociales, religiosas, deportivas, culturales, etc.) y todo acontecimiento que genere aglomeración de personas, como en lugares públicos, es decir plazas, bulevares, parques, etc., así como también se recuerda la prohibición de compartir mates, botellas, vasos, etc.

Actividades en gimnasios, clubes, complejos deportivos privados, canchas de fútbol, pádel, bochas, vóley, básquet, motociclismo, boxeo, y toda actividad relacionada que pueda generar aglomeración de personas.

En tanto que los requisitos para ingresar a la ciudad, para personas provenientes de otros lugares, con circulación comunitaria, serán las siguientes: ingreso obligatorio por puesto de control de Av. Belgrano para registro.

Hisopado negativo. En el caso de personas que no contasen con hisopados, con residencia en la ciudad de Bandera deberán realizar aislamiento por siete días y se realizara el hisopado correspondiente para finalizar el mismo.

Personas provenientes de cualquier punto del país podrán ingresar a la ciudad con alta epidemiológica expedida por organismo oficial de no más de 90 días desde su emisión.

Personal de salud proveniente de cualquier punto del país podrán ingresar con comprobante de vacunación para Covid-19 expedido por organismo oficial.