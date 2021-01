Gago DT: “Me identifico más con Luis Enrique”

22/01/2021 - 00:08 Deportivo

Fernando Gago asumió ayer su primer compromiso profesional como entrenador de Aldosivi, de Mar del Plata, y en su primera conferencia de prensa dio indicios de la idea futbolística que transmitirá a sus dirigidos, al revelar que el director técnico que más influyó en su carrera “fue el español Luis Enrique”.

“El técnico con el que más me identifiqué en mi carrera fue Luis Enrique, porque aprendí mucho de sus conceptos cuando él me dirigió”, expresó Gago durante la conferencia de prensa vía Zoom que mantuvo acompañado de sus colaboradores, en las instalaciones del magnífico predio que Aldosivi posee en Punta Mogotes.

“Por eso ahora espero volcar esas ideas en este club para que a Aldosivi se lo reconozca por su forma de jugar. Me gusta ganar, me gusta competir, pero me interesa sobre todo la forma en que se lo consigue”, destacó Gago, de 34 años, que puso fin a su carrera como futbolista en Vélez Sarsfield a fines del año pasado e inmediatamente comenzado 2021 ya tiene trabajo como entrenador, contando entre sus laderos con el “Pocho” Federico Insúa.

La marca que dejó Luis Enrique Martínez García (tal su nombre completo) fue muy fuerte, ya que solamente convivieron un año en la Roma, de Italia, entre 2011 y 2012, permaneciendo ambos durante el mismo tiempo en la institución capitalina.