Señalan que para frenar al dólar el Gobierno coloca bonos a tasas altas

22/01/2021 - 01:23 Economía

Tres economistas consultados por EL LIBERAL se refirieron a la situación en la que se encuentra el dólar, el escenario que se presenta para la inflación y si el Gobierno puede mantener la situación actual de precios congelados en varios productos y servicios hasta las elecciones.

Daniel Artana (Fiel), Gabriel Rubinstein (GRA) y Orlando Ferreres (OJF) se refirieron al escenario económico actual y coincidieron en que la forma de contener al dólar “blue” que encontró el Gobierno es a costa de pagar un elevado precio de colocación de bonos en dólares a tasas de 16%, pero también señalaron que sólo sirve para “calmar la brecha en el corto plazo”.

“Es una carrera corta, se posterga un ajuste inevitable”

En primer término, sobre los factores que frenaron la suba del dólar “blue”, Daniel Artana señaló que “lo que sucedió es que se aflojó un poco el ritmo de la emisión monetaria, lo que ayudó a frenar las cotizaciones alternativas del dólar y después hubo buenas noticias por el lado del aumento del precio de la soja. Luego, el Gobierno está haciendo operaciones con organismos públicos vendiendo dólares a través de operaciones con bonos, que es muy onerosa para el fisco, pero que calma la brecha en el corto plazo”.

A su vez, al ser consultado sobre la perspectiva inflacionaria, indicó que “la inflación ya se aceleró. Estábamos con una inflación de 1,5% mensual en abril y mayo de 2020 y ahora estamos en 3,5 a 4%, y enero tampoco luce bien. Es decir ya hemos tenido un salto, a medida que la economía se ha ido normalizando porque el Gobierno no corrigió los problemas de fondo y esto sucede a pesar de que tenemos varios precios pisados como las tarifas”.

Asimismo, requerido respecto de si el Gobierno puede mantener a raya al dólar y la inflación, indicó que “es una carrera corta. No puedo pronosticar si van a aguantar hasta octubre o no. Pero lo importante, lo que puedo decir es que es de una irresponsabilidad manifiesta porque la vida no se acaba en octubre y todo lo que no se vaya corrigiendo ahora se va a tener que corregir después, más lo que se tiene que corregir en el 2022, con lo cual lo único que están haciendo es postergar un ajuste que a la larga va a ser inevitable. Hubiera sido preferible ir haciéndolo ordenadamente y no en forma desordenada o acumulando desajustes en los años posteriores”.

“Colocan bonos a tasa muy alta”

Por su parte, Gabriel Rubinstein señaló que para acotar la suba del dólar blue, “el Gobierno actuó de distintas maneras: mensajes que iba a haber más ortodoxia fiscal, menos emisión, y venta de bonos del BCRA y Anses, donde no importó que estuvieran vendiendo al mercado nuevos bonos al 16 o 17% anual, el gobierno se endeudó a esa tasa. Al vender en el mercado local bajó el precio y al recomprar en el exterior también bajó esa brecha, pero tuvo que usar dólares, es decir utilizó dos herramientas: colocar bonos a tasa muy alta y colocar dólares”. Destacó que además de ello, “hubo un amedrentamiento para no operar en el mercado CCL y también en el mercado blue ‘manos amigas’. Con todo eso bajaron las brechas que igual siguen altas y pueden llegar a subir, aunque el gobierno encontró formas para que no suban tanto, pero es algo que siempre puede pasar”.

Sobre la inflación, dijo que “es difícil hablar de estabilidad cuando es de 4% mensual. Sí se puede ver que no se dispare porque cuando el gobierno controla tarifas, el dólar oficial, salarios, principales elementos de costos, la inflación no se desboca más de lo que ya está. Puede ser 45 ó 50% este año, pero puede controlarla”. Añadió que “cuando se apela a todo tipo de controles se acentúan desequilibrios”. Indicó que “en una economía que nadie quiere invertir y el BCRA está con reservas negativas, la situación es muy mala, pero por ahí se la estira todo el año y en 2022 se ven forzados a hacer ajustes que ahora evitan”.