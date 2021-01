FÚNEBRES | 22 de enero del 2021

22/01/2021 - 01:33 Funebres

- Cristina Azucena Gutiérrez

- Oscar Alfredo Cayetano Cejas

- Domingo Evaristo Juárez

- Rosa Viviana Cesca

- Ramón Escalada

- Wladislaw Bandrowsky

- Blanca Magdalena Maidana (Loreto)

- Julia Argentina Noriega (Beltrán)

- Eduardo Cipriano Corvalán

- Luis Nonasco Gómez (La Banda)

- Mirta Acosta de Rojas

- Miguel Ángel Torres (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hijo Dr. Héctor Rojas, su hija pol. Dra. Silvina Ariza, sus nietos Victoria y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hija Natalia Rojas, su hijo político Diego Michelotti y su nieto del corazón Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hermano Hugo, que siempre la lleva en su corazón, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La Sociedad Santiagueña de Urología, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro presidente y compañero Dr. Héctor Rojas, acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Gringa Hid y Alba Caceres, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Natalia. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus amigos y compañeros de trabajo de su hijo Dr. Héctor Rojas: Dres. Emilio Barraza y Federico Zanni con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Mirta fuiste una persona de mucha fuerza y nos dejaste un gran vacío, pero sabemos que tu luz nos protegerá. Tus ex compañeros del " Colegio Independencia " y amigos del grupo " Los Inolvidables ". Esther, Marta, Titi, Ale, Pichi, Blanca, Norma Nelly, Elsa, Normita, Marisa, Moni, Ramon, Ruben, Naty, Noemi, Josefina, Vero, Lucia y Marta Ledesma participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a nuestro ex compañero y amigo Don Rojitas " El Tanque". Ruegan una oracion en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Eduardo Cosci, su esposa Alicia Freytes y sus hijos Eduardo, Sofía, Diego participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Querida Mirta te fuiste a la Casa del Padre, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Rogamos al Señor dé fortaleza a tu familia. Descansa en paz. Tus amigos y compañeros de la promoción 66. No te olvidaremos.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Licenciada Natalia Rojas y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Ya está en la Casa del Señor. Sus amigas de siempre Susana Donzelli y Sara Mansilla participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposo Héctor y sus hijos Héctor y Natalia y demás familiares. Rogando por cristiana resignación elevan oraciones en su querida memoria. Vuela alto Lita querida.

ALLUB, ROSENDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. Antenor Álvarez participa con pesar su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

ARNOUX, DIONICIO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. La comision directiva de la Liga del Magisterio e Instituto de Capacitación del Maestro, participan con dolor el fallecimiento de Arnoux Dionisio Elías padre de la profesora Arnoux Patricia colaboradora de dichas instituciones, rogamos oraciones en su memoria, que brille para él la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.

ARNOUX, DIONICIO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. El consejo de administración de la Coop. de Agua Potable y O. Servicios públicos de Villa Zanjon LTDA, autoridades y personal participan su fallecimiento, acompañan en este momento de dolor a su hijo Emilio empleado de la entidad y a toda su flia. Se ruegan oraciones por su eterno descanso. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa Irma Rosa Avila Ricci, sus hijas Josefina, Carolina, Gabriela, Claudia, Eugenia, h. pol., nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Gianuzzo, autoridades, docentes y nodocentes de la FCF, UNSE participan con dolor del fallecimiento. Se Ruega oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Mg. Maria Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr Wladislaw Bandrowsky "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo de la UNSE, y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr Wladislaw Bandrowsky "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo de la UNSE y acompañan en el dolor a sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El decano Lic. Marcelino Ledesma la vicedecana Dra. Josefina Fantoni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Wladislaw Bandrowsky, "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo de la UNSE y acompañan en el dolor a sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La responsable, Prof. Liana Chazarreta, junto al equipo que integra el Área de Prensa, Difusión, Ceremonial y Protocolo, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, licenciadas, Maria Gracia Fiorentino y Teresita Gallo Poupard, participan del fallecimiento del Sr. Wladislaw Bandrowsky "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo de la UNSE y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La Lola casa de pizzas y café, lamentan profundamente la muerte de nuestro cliente y amigo "Brando" como le decíamos... Con profunda tristeza abrazamos fuerte a su familia y a su hija Eugenia.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos Enrique Diego, María Camila y Luciana Llapur, participan con tristeza su fallecimiento.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Dr. Juan Carlos Peña y Luciana Llapur, participan con dolor y tristeza el fallecimiento de su amigo Brando.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Susana Llapur y Juan Carlos Peña, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Eugenia.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Ida Ofelia Scillia y sus hijos Enrique y Luciana Llapur, participan con dolor su fallecimiento.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, sus hijos Antonio. Enrique, Martín y Bettina con sus respectivas familias, acompañan a su hija Carolina, a sus nietos Delfina, Micaela y Luciana con profundo dolor con motivo de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Bladys, gracias por haber sido un caballero en el verdadero valor de la palabra. Dr. Dante Fiorentino y su esposa Olga Coronel de Fiorentino, lamentan enormemente su deceso y elevan oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Que en paz descanses, querido Wladis. Solo Dios sabe cuánto dolor siento. Aprendí con vos el arte del Ceremonial y Protocolo. Gracias por todos lo actos y trabajo compartidos. Gracias por enseñarme tanto. No te olvidaré nunca. Tu amiga María Gracia Fiorentino.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Las compañeras de la Promoción 1973 del Colegio Nacional Absalón Rojas de su esposa Rossy Ávila, ruegan por su eterno descanso.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Julio Mansilla Lami, María Laura Lescano y sus hijos Victoria y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. elevan oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Directivos y personal de Malvinas Sur participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su compañera Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Que Dios lo tenga en la gloria. María Clotilde Lami Hernandez, Julio E. Mansilla y sus hijos José Julio y Laura, Josefina y Martín, Amelia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Eugenia.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana Dra. Nancy Gianuzzo, autoridades, docentes y nodocentes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento. Se Ruega oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero jubilado nodocente "Bladis" y acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Los amigos de la tribu de su hija Claudia acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Federico Daniel Pece Azar y María Silvia Arjona participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado y buen amigo Bladis. Nos nutríamos en las conversaciones y con tus gestos de gente, siempre alentando y animando nuestro espíritu, colocando la mirada en altos valores, el preferico tuyo, la autenticidad. Rogamos oraciones en su memoria y el consuelo para su familia en estos momentos de dolor.

BARRIONUEVO, SINDULFO CLETO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Personal de la Caja Municipal participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Sra. Gabriela Barrionuevo. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Dr. Raul Herrero, madre política de la Dra. Adriana María Lucia Güino, abuela de la Dra. Marcia Herrero Güino. Ruegan una oración en su memoria.

BRUHN CARTIER VDA. DE HERRERO, MARTA ELOISA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Raul Herrero, madre politica de la Dra. Adriana María Lucia Güino, abuela de la Dra. Marcia Herrero Güino. Ruegan una oración en su memoria.

CEJAS, OSCAR ALFREDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su esposa, Livia Vallejos, sus hijos, Alejandra, Marcela, Alfredo y Cecilia, h pol. Ricardo y Tamara, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS, OSCAR ALFREDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Grupo de adoración Fray José Castels iglesia San Francisco participa el fallecimiento del integrante del grupo y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, OSCAR ALFREDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Vivirá en el recuerdo de quienes compartimos tu inmensa y generosa amistad. Participan con profundo dolor su fallecimiento Eduardo Sily y familia y acompañan a sus esposa, hijos y demás familiares en este duro momento. Rogamos una oración en su memoria.

CEJAS, OSCAR ALFREDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su concuñado y compadre Federico Cinquegrani y sus hijos Yeni, Nene, Mario, Ricardo, Caren, Héctor, Ariel, Palmira, Mercedes y sus respectivas familias, acompañan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y consuelo a su esposa Livia Vallejo e hijos.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su hijo: Claudio Rojo Cesca, su hija pol.: Natali, sus padres: Octavio Cesca y Rosa Piña, sus hermanos: Silvia y Carlos Cesca, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Sus primos Victorio Cesca, Norma Gerez de Cesca, sus hijos Verónica, Victorio, Maximiliano Cesca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Sus primos Gringa Cesca de Saracco y familia, Betty Cesca y familia y Hugo Cesca, participa el fallecimiento de la prima Viviana. Elevan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Cuqui Piña y familia participa de su partida hacia el Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Lily Cipolletti y familia participa de su partida hacia el Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Llevaré en mi corazón cada momento compartido, cada palabra entre nosotras, llevaré tu corazón cerca del mío siempre. Descansa en los brazos del Señor, amiga querida, acompañamos a la familia en tan doloroso momento. Adriana Petros y sus hijos Edu, Vivi y Esteban.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Siempre fuiste un ángel, ahora tienes las alas, vuela alto amiga querida. Acompañamos a Silvita, Claudio y familia. Daniela Ávila, Cachi y familia.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Vivirás siempre en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus amigas "las hadas". Adriana, Rosita, Nuchi, Daniela, Fabiana, Alejandra, Marilyn, Cristina, Lili y Stella. Acompañan a su familia en tan duro momento.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Rosa, Rubén y Hugo Dinardo lamentan profundamente el fallecimiento de una gran amiga y acompañan en estos difíciles momentos a su hijo Claudio, a sus padres y hermanos y a toda su familia. Descansa en paz querida Vivi, vivirás por siempre en nuestros corazones y recuerdos.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Querida amiga Vivi, te despido físicamente con un gran dolor en el corazón. C.P. Eugenia Roger, acompaña a toda la familia Cesca-Rojo en tan difíciles momentos. Eleva oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Sus excompañeros del Banco Santander S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Viviana. Rogamos oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Juan José Alegre, Luis Lobo Quinteros, Manuel Simón y sus amigos, colegas, gerentes de Zona 11, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Kuky Cesca, Negui Juárez y Benjamín Juarez Cesca participan con pesar su fallecimiento. Descansa en paz.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Roberto Osvaldo Cesca, sus hijos Luciano Roberto y María Herminia participan con pesar su fallecimiento y acompañan al tio Chacho y flia en su dolor. Se ruega una oración en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Analía Cesca de Caivano, sus hijos Diego Cesar y Ana Cecilia participan con profundo pesar su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su amiga Fabiana Alejandra Vicente, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este triste momento a Silvia y Claudio y demás familiares. Elevo oraciones en su querida memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Lidia E. David de Rosales, sus hijos Adriana, Cecilia, Gabriela, Mariana y Santiago Rosales con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Carlos Aldo Cesca y familia, despiden con mucha tristeza a su prima Viviana.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Juan José Cesca y familia, despiden con mucha tristeza a su prima Viviana.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Familias de Herrera Etchudez, Miguel Etchudez y Ledesma Etchudez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Claudio en tan difícil momento.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Vivi y acompañan a sus padres Chacho y Rosi, a su hijo, a sus hermanos Silvia y Carlos y demás familiares en estos momentos de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago Piña Carpintero participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo, padres, hermanos y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Carlos Eduardo Piña, su esposa Beatriz Zeballos y sus hijos Carla, Eugenia, Mercedes y Omar Carranza lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo, padres, hermanos y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Yuly Araujo y familia, participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a toda su familia en estos momentos de tristeza.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Jorge Julián y Graciela Frías, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Siliva en tan doloroso momento.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Juan Jose Alegre y Paula Jozami y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, EDUARDO CIPRIANO (q.e.p.d.)Falleció el 21/1/21|. Su esposa Ramona Ludueña, sus hijos Viviana, Graciela Alejandra, Alejandra y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ESCALADA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa: Gladys Romero, sus hijos: Yésica, Ramón, Verónica, Carla, Victor y Carlos, hijos políticos y nietos participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESCALADA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado Víctor Escalada. Ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRISTINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su esposo Walter Zarco, sus hijos, Cristian Gutiérrez y Álvaro Zarco, hija pol, Belén Prado, sus nietos, Florencia, Isabela y Luciano Gutiérrez y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca Cob. Norcen S.R.L Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, CRISTINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. La empresa Super Nataly participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Cristian Gutiérrez. Acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

NICOLOSSI, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. "Señor recoge su alma y dale el descanso eterno". Su cuñada Luisa Jorge, participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Beltran.

NICOLOSSI, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Juan Carlos Egea y flia, participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.

NICOLOSSI, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Cristián Egea y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Rodolfo Mema, su esposa Marcela Garnica y su hijo Nahuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus matriculados Dres. Gustavo Alberto Sambadaro y Rita Viviana Sambadaro. Ruegan una oración en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimienbto del padre de sus colegas, Dres. Gustavo Alberto Sambadaro y Rita Viviana Sambadaro. Ruega una oración en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL (Chabela) Falleció el 22/1/17|. Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa para siempre. Aunque te fuiste ya hace 4 años, mami, abu, vieji, sigues con nosotros aquí en nuestros corazones. Invitamos a la misa en su memoria, hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus primos Enrique Oscar Bobes y su esposa Estela Reinoso participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus sobrinos Kike, Pablo, Lili y Rocío Bobes y sus respectiavs familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus primos Norma Azucena Ávila, Miguel Ángel Carpio, sus hijos Miguel Ángel y Mónica Patricia y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor la partida de la querida Lita al reino celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar". Sus primos familia Avila: Hector, Eduardo y Patricia, Ana María y Eduardo Levy, Hugo y Carla, Cecilia y Hector Juarez, Carmen Corvalan de Avila y sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento. Las Termas.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Elena Llaguno participa con mucha pena su fallecimiento acompañándolos a sus hijos en estos momentos de dolor.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Angelica Hoyos Vda. de Velázquez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Luicita, amiga y hermana de corazon y a toda su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso, la cristiana resignación a la familia.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Mi más estimada Sra. Lita. con tristeza la despido en su viaje al encuentro del Señor. Fue mi vice directora en la Esc. José M. Estrada de Villa Yanuci. La Banda. La caracterizaba su responsabilidad, sencillez y muy buen trato. No fue mucho el tiempo, lo mio era un traslado transitorio. Si lo suficiente para llegar a preciarla y recordarla siempre. Que Dios le dé descanso eterno con su infinita luz. Un abrazo a la flia. consuelo y resignación. Lucy.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Acompañamos a nuestros amigos Silvia y Gustavo, y a toda su familia, en estos momentos de dolor, que entendemos. La pérdida de un ser tan querido es irreparable, pero rogamos de todo corazón que junto al Señor Nieves, encuentre el descanso eterno y que brille para ella, por siempre, la Luz que no tiene fin. Y para los que quedan, que la acompañaron con amor por esta vida, que Dios les brinde una cristiana resignación. Adriana Romero, Luján Usieto, Carlitos Usieto y Juan Carlos Peña.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. María Fernanda Llugdar Amadey, Víctor Manuel Rotondo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Julio César Llugdar y Marta Lares, María Alejandra Llugdar Amadey y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Marta, Bety y Luis h. politicos José y Claudia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hija Marta (Pelu) y tu yerno José Luis participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hijo Luis, Claudia y sus nietos Jorge, Cristina y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hija Mirta Beatriz (Betty) participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Ruega oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su nieto Pablo, Rita; sus bisnietas Bárbara y Nuri y Haydée participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su nieto Luis, Silvina, sus bisnietos Bauti e Ignacio y Margarita participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Franco Parisini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participa el fallecimiento del abuelo de su empleado Pablo Álvarez. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, ESTEBAN RICARDO (Sanson)(q.e.p.d.) Falleció el 18/01/21|. Amigos de la música, lamentan su fallecimiento y despiden con dolor al querido "Sansón", destacado músico, humilde por sobre todas las cosas gran persona, con quien tuvieron la oportunidad de compartir momentos imborrables, unidos por esta gran pasión: Manolo Trejo, Hugo More, Víctor Acuña, Rafa Ledesma, Adin Alvarado, Cacho Jorge, Rody Nahas, Corcho Acuña, Víctor Rotondo, Juan Abascal, Vitino Ábalos, Marcelo Arambuena, Martín Cepero, Oscar Giménez, Carlitos González, Jorge Avido, Alberto Medlell, Rubén y Omar Blázquez, acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, MIGUEL ÁNGEL (Koita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa Olga, sus hijos Mariana, Carina, Vanesa, Erika y Emanuel, sus nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, MIGUEL ÁNGEL (Koita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hermanos Carlos y Teofilo, su hermana política Graciela, su sobrino Carlos Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

AVILA, KARINA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Hoy ha partido a la Casa del Señor una gran persona; con un caracter alegre, solidario y trabajador, que supo ganarse el aprecio y el cariño de todos los que la conocimos y pasamos gratos momentos con ella. Su amiga Olga Cortez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación y consuelo a su esposo Lic. Diego Navarro y familia.

AVILA, KARINA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Tu lucha por la vida, tu humildad y fortaleza quedaran grabados en nuestras mentes y corazones. Jorge Leal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación y consuelo a su esposo Lic. Diego Navarro y familia.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La comunidad educativa del ISFDC N° 2 lamenta la pérdida de la esposa del Profesor Diego Navarro y acompaña en profundo dolor a sus familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Bibiana Ene y familia acompaña a Diego por el fallecimiento de su amada esposa. Elevaremos oraciones para que el Altísimo la reciba en el Reino Celestial y para que su familia pueda superar este lamentable momento. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 673 Fuerzas Armadas se une al dolor que causó esta inesperada partida ¡que el Señor te reciba en sus brazos y derrame consuelo en la familia! Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El Profesor Eduardo Romero y su Sra. Rossana Brandan acompañan a la familia con sus oraciones y llevarán por siempre en el corazón su bella sonrisa y alegría. Gracias profe por todo lo brindado en los momentos de trabajo compartido. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. ."Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ex Rector del Colegio Sec. Villa Río Hondo Ntra. Sra. Del Pilar Prof. Julio Cesar Aguirre y ex Preceptora Silvia Moreno de Aguirre, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Karina. Elevan oraciones a su memoria Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios" Julio César Aguirre, Silvia Moreno de Aguirre y sus hijos Gabriela, Fernando, Julio y María Laura y respectivas familias. Participan con profundo dolor la inesperada partida de Karina, ruegan oraciones por el pronto consuelo y resignación de toda su familia. Las Termas.

ÁVILA, KARINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Hoy ha partido a la casa del señor una gran persona; con un carácter alegre, solidario y trabajador, que supo ganarse el aprecio y el cariño de todos los que la conocimos y pasamos gratos momentos con ella". Los alumnos de 2° año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior de Formación Docente Continua N° 2 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación y consuelo a su esposo, Lic. Diego Navarro y familia.

JUÁREZ, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa: Irma Guaraz, sus hijas: Hilda, Sony, Karen y Érica, sus nietos: Roman, Agustina, Pamela, Constanza, Guadalupe y Geovanni, part. su fallec. y sus restos fueron cremados en él CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

JUÁREZ, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz de tu infinita misericordia". Su tía Raquel, Oscar y Gastón Gauna, abrazan a sus sobrinos Karen, Raúl, Lupita y demás fliares. por tu inesperada partida al reino de los cielos y elevan oraciones en tu memoria.

JUÁREZ, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno y protéjelo con su manto". Pocha Reinoso y sus hijos Eduardo, Gisela, Viviana y Raúl y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento. Se ruega una oración en su memoria y la pronta resignación para su familia.

JUÁREZ, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Que Dios guarde tu alma en la paz de su reino". Roby, Raquel y Luchino Díaz, acompañan a su esposa, hijos y nietos, en tu partida a la casa del Padre y ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, BLANCA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Nene y Claudio h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NORIEGA, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus hijos, nietos, hermanos y de más familiares participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ DE BELOSEVICH, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Los amigos y correligionarios de su esposo: Otto Julián, Mario Garcia Hernández, su esposa Susana Julián e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor la reciba en su reino y le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposo, hijos y demas familiares.