Los alquileres continuarían congelados hasta fines de marzo

22/01/2021 - 17:01 Economía

Finalmente el Gobierno nacional anunciaría la extensión de la vigencia del decreto que congeló los alquileres y suspendió los desalojos por falta de pago en el país.

Si bien en una primera instancia el DNU promulgado por el presidente Alberto Fernández debía finalizar el 30 de septiembre del año pasado, luego se extendió hasta el 31 de enero y ahora al 31 de marzo, según fuentes vinculadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a cargo de Jorge Ferraresi.

La decisión se habría tomado ayer durante la reunión del gabinete económico de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzman, el ministro de Desarrollo Productivo Martín Kulfas, el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni y el ministro de Agricultura, Luis Basterra. También estuvieron presentes la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos Mercedes Marcó del Pont, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

“Esto es terrible, no sólo están perjudicando a los mismos inquilinos, porque se les generará una bola de nieve de deudas, sino también al sector porque espanta la inversión inmobiliaria de inmuebles destinados a alquilarse como viviendas. Esto va contra al desarrollo del país”, advierte Enrique Abatti, Presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina y miembro de Abatti & Rocca abogados, quien reconoce que el mercado de los alquileres viene golpeado.

“La rentabilidad de los inmuebles en Argentina está en los niveles más bajos de los últimos 40 años, ya que actualmente no supera el 2% anual en dólares del valor del inmueble. Es un desastre”, agrega.





Qué dicen los inquilinos

Distinta es la postura de Federación de Inquilinos. “Con esta nueva extensión no gana ni pierde nadie. Es un respiro en una situación económica grave, con inquilinos endeudados. Pero lo que hay que hacer es más de fondo: implementar medidas de desendeudamiento, control de ley de alquileres y empezar a discutir los precios de alquileres, que hoy no tienen relación con el valor fiscal, no puede ser que dependa de cuan desesperado llegue un inquilino o inquilina a buscar una vivienda”, relata Gervasio Muñoz, presidente de la entidad.

Por otra parte, esta semana también se dio a conocer una encuesta que el Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), que realizó entre sus socios - las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires- que estableció que el 90% de los inquilinos residenciales abonaron su alquiler en diciembre y que sólo el 3 por ciento de los contratos fueron rescindidos.

A estos datos se sumó un comunicado del Consejo Federal de los Colegios Inmobiliarios del país en el que le reclamó al Gobierno no prorrogar la vigencia del DNU.

“Es una decisión lapidaria para el sector que es clave para el desarrollo de la economía del país a través de la construcción y la generación de puestos de trabajo”, planteaba el documento y advertía que “prorrogar la vigencia del decreto transformará al sector en un intervencionismo que profundizará los graves problemas por los que atraviesa poniendo en jaque puestos de trabajo y a pequeños inversores que ven amenazado su futuro en la Argentina desde hace meses. El peor remedio es el parche sobre el parche”.





Precios en aumento

La extensión del congelamiento de los valores de los contratos se inserta en un contexto complejo: en junio del año pasado se promulgó la nueva Ley de Alquileres, que aplicó nuevos cambios en los contratos entre locadores y locatarios: por ejemplo sólo permite la actualización anual y a través de una fórmula de ajuste, que combina inflación y salarios que publica el Banco Central. Estos dos puntos generaron incertidumbre en los propietarios, razón por la que aumentaron los precios luego de la sanción de la norma.

De hecho, los contratos se dispararon 61,7% durante 2020, 25 puntos por encima de la inflación, que fue del 36%, según datos de ZonaProp . Esta cifra demuestra un salto real del precio, sin contar la inflación, que se ubica en 17,7 puntos por encima de la inflación y un ajuste a una velocidad del 83% anual en los últimos seis meses.

El mismo relevamiento indicó que, un departamento de dos ambientes de 50 m² ubicado en la capital porteña se alquila por $30.683 al mes y un tres ambientes de 70 m² por $42.238.

Muñoz, de la Federación de Inquilinos, también trabaja en la instrumentación de un plan de control para la nueva norma de alquileres.

“Hay que terminar de reglamentar el registro obligatorio de los contratos de alquiler en la AFIP que aún no lo hizo después de 7 meses de vigencia de la ley”, aclara.

Al mismo tiempo que advierte que: “estamos enfrentando una de las crisis habitacionales mas grandes de la Argentina por culpa no solo de la pandemia, sino también del mercado inmobiliario y su ambición desmedida; y también por el Estado que no participa en las reglas del juego, es un espectador. Estamos como en la selva, sobrevive el mas fuerte”.