Diego Topa se desvanece para darle vida a Arnoldo

22/01/2021 - 20:39 Pura Vida

“El Ristorantino de Arnoldo” es la nueva propuesta, y desafío en estos tiempos que marcan el pulso de la humanidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de Diego Topa. El afamado conductor televisivo se pondrá al frente de serie desde el 29 de enero en Disney +, lo que marcará su debut en esta flamante pantalla de entretenimiento.

Con canciones originales y humor, la nueva producción latinoamericana está protagonizada por Arnoldo y Francis -dos personajes de la serie original de Disney Junior Latinoamérica Junior Express-y transcurre en un restaurante de un pequeño pueblo costero.

“El Ristorantino de Arnoldo” promueve hábitos de vida saludables, como la alimentación nutritiva a través de preparaciones caseras y la higiene personal, además de valores como la importancia del trabajo en equipo para lograr lo que uno desea, lo valioso de compartir momentos alrededor de una mesa junto a familiares y amigos, y el involucramiento de niños y niñas en la preparación de recetas.

Diego Topa y Julio Graham, Arnoldo y Francis en la ficción de Disney, brindaron una conferencia de prensa por Zoom con medios internacionales, donde EL LIBERAL estuvo especialmente invitado, para hablar de “El Ristorantino de Arnoldo”, cuyo primer episodio será emitido mañana, a las 19.30 por la pantalla de Disney Junior.

¿Qué se proponen con este nueva programa que irá por Disney +?

Julio Graham: Lo que nos proponemos siempre cuando encaramos un proyecto es entretener a la familia de una manera sana, divertida, con mucho humor. Sabemos que además de estar el niño, el padre acompaña, pasa, ve, se ríe, se divierte. Con este nuevo programa -cuando nos lo propusieron- nos pusimos muy contentos porque esta dupla de Arnoldo y Francis se conocen mucho y todavía había muchas cosas para contar y poniéndolas en un nuevo escenario como es la isla de Bahía Bonita, con nuevos personajes y nuevos conflictos, creíamos que iba a haber muchas cosas nuevas y formas de relacionarnos que iban a ser muy divertidas de ver a la hora de llevarlas a la pantalla.

¿Qué promueven a través de “El Ristorantino de Arnoldo”?

Diego Topa: Promovemos una historia hermosa donde podemos conectarnos con los valores, con la amistad, con la emoción, con el compartir, con los hábitos saludables, con la comida saludable. Y cuando hablamos de higiene personal, hablamos de que con acciones podemos enseñarles a los más chiquititos a lavarnos las manos antes de comer, antes de agarrar una fruta, y no diciendoles ‘chicos, lavense’ que se torna un poco tedioso. Pero si los personajes que ellos adoran lo hacen, por compatibilidad lo hacen naturalmente. Los chicos copian las cosas saludables que sus personajes que los acompañan a lo largo de su crecimiento lo realizan. El programa es hermoso. Lo van a pasar increíble. Mostramos un poco más de estos personajes que en Junior Express ya tenían como una vida propia. Realmente poder trasladarlos a Bahía Bonita se van a poder conectar con la amistad de estos personajes, y poder contar un poco más de su historia, tanto del pasado como del futuro. Van a poder ver lo que era el Ristorantino de Arnoldo, cómo lo llevaba su abuela, cómo le enseñó todo a su nieto que hoy ya es adulto y lo reabre con los mismo valores, el fomentar las buenas costumbres y poder llevar amor y alegría a los chicos de Bahía Bonita. Van a poder conocer a la mejor amiga de Arnoldo y Francis, cómo se llevan con los vecinos... Y esta cosa que le va a trasladar el food truck que va a estar al frente del Ristorantino con una comida no tan saludable y cómo desde la acción y la aventura podemos mostrar lo divertido y lo lindo que es poder comer sanamente.

¿Comida elaborada vs. comida chatarra, ese el mensaje, lo saludable que es consumir comida elaborada y dejar de lado la comida chatarra?

Diego Topa: Yo creo que es una problemática actual que enfrentan las familias y muchos papás, con chicos que solamente comen o patitas de pollo, o hamburguesas o pastas, y no comen nada más. La verdad es que la comida saludable es súper importante de introducir en un programa tan masivo donde se fomenta la comida saludable hecha con amor y mostrarles que las verduras y las frutas tienen vitaminas que los ayudan a crecer sanos y fuertes; creo que contándolo de una manera linda y mostrándolo de otra manera, los chicos lo copian y lo adoptan. El tema del food truck también es fundamental para nosotros, porque lo que fomentamos no es decirles que el food truck es todo malísimo, de vez en cuando también podés comer una hamburguesa, pero que no sea un hábito comer comida chatarra todo el tiempo. Se muestra todo esto de una manera especial, súper delicado lo que tiene que ver con comida rápida. Creo que los chicos van a adoptar la comida saludable naturalmente por cómo esta llevada la historia y el guión.

JG: Hay diferentes tipos de alimentación. Hoy en día se ve mucho lo que es la alimentación vegana, la comida saludable. El tema de la alimentación y la comida en el Ristorantino es el punto de partida que en cada capítulo muestra esta competencia entre el atraer comensales al Ristorantino o al food truck, pero es un punto de partida, después de eso sobre qué te conviene más, se generan otros conflictos.

Conductor, animador infantil. ¿Cómo ves ahora tu carrera en esta conexión que creaste con distintas generaciones, en que algunos ya son incluso padres?

Diego Topa: Para mí es muy emocionante caminar por las calles no solo de Buenos Aires sino cuando hago shows por Latinoamérica y ver que se emocionen y te digan ‘sos mi infancia, no lo puedo creer, yo crecí con vos’. Todos los días recibo mensajes de chicos que crecieron, que hoy son adultos, pero que cuando piensan en lo que los hacía feliz cuando eran chiquitos, algo se les enciende en el corazón. Para mí es hermoso recibir cariño y afecto; y crecer en el universo Disney y mínimamente poder devolver algo nuevo y exclusivo para Disney +.

¿Qué nuevas experiencias han encontrado en este nuevo programa para Disney+, distintas a lo que ya había hecho con Junior Express?

Diego Topa: Es otra cosa, algo completamente diferente desde la escenografía, desde la historia. La relación incluso de Arnoldo y Francis también es distinta.Y la verdad que es espectacular. Tiene el ADN de lo que eran las interacciones de Francis, de lo que eran en Junior Express, pero potenciado en nuevas historias, en una isla, con nuevas relaciones de personajes. Lo van a poder ver en las canciones. La verdad es que es un programa increíble. Lo que van a poder disfrutar en Disney + es hermoso. Se van a estrenar dos episodios el 29 de enero, y luego todos los viernes se estrenará un capítulo. Ese 29 también se estrenará la música virtualmente, y el 24 van a poder ver en Disney Jr. el cap. 1. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho.

Julio Graham: La verdad es que la pasamos muy bien, y nosotros siempre tenemos como premisa que ni nosotros lo estamos pasando bien, y nos estamos divirtiendo, eso va a traspasar la pantalla y los chicos se van a divertir también.

DT: Muchas veces no podemos grabar de cómo nos reímos. Tenemos que volver a grabar y grabar. Para mí es un placer poder trabajar con Julio . Nos conocemos hace muchos años. Creamos una química muy especial, que muy pocas veces se da y eso también traspasa la pantalla. Ya sobran las miradas. A veces, nos tentamos por cosas que nos pasan, pero también nos ayudamos mucho cuando, por ejemplo, me quedo con la letra. Hay un compañerismo, y un cariño y admiración tan grande por el otro que es maravilloso.

Bahía Bonito, el pueblo isleño en donde se desarrolla la historia de “El Ristorantino de Arnoldo”

Dirigida a niños y niñas en edad preescolar, la historia transcurre de “El Ristorantino de Arnoldo” en el pequeño pueblo isleño de Bahía Bonita, donde el cocinero Arnoldo abre su ristorantino junto a Francis, convertido en jefe de camareros. Allí creará la mejor propuesta de comida, abriendo un nuevo espacio de encuentro entre los visitantes y lugareños, y deleitando a los comensales con los famosos platos de “El Gran Cocinero”. Sin embargo, frente a la puerta del restaurante, se instalará su competencia: un tecnológico food truck de comida rápida cuyos dueños, los hermanos Malú y Keno Malvatti, buscarán boicotearlo.

Además de Diego Topa y Julio Graham, integran el elenco los actores Julio Graham (Junior Express, Disney Junior) en el papel de “Francis”, Belén Pasqualini (“Malú”), Ignacio Riva Palacio (“Keno”), Ana María Cores (“Margarita”), Micaela Romano (“Alina”) y Julia Tozzi (“O11CE”, Disney XD) en el papel de “Fiore”.