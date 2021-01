“MasterChef 2” apura el inicio de las grabaciones

22/01/2021 - 20:49 Pura Vida

Mientras rondan los nombres de Alex Caniggia, Carola Reyna y Georgina Barbarossa para la segunda temporada de “MasterChe Celebrity”, la productora Boxfish confirmó a la periodista, escritora y politóloga, María O’Donnell, y ajusta detalles con la intención de iniciar las grabaciones la próxima semana.

Ante la amenaza de que el coronavirus pueda afectar a algunos de los participantes, como ya lo hizo con Carmen Barbieri y Sol Pérez, aún no confirmada, la producción está buscando reemplazantes para no demorar los tiempos delineados.

Por otra parte, espera el regreso de uno de los jurados, Donato De Santis, aunque también se evalúa que pueda ser Dolly Irigoyen quien ocupe su lugar momentáneamente.

En la lista de participantes oficializados ya con la firma del contrato figuran Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, Juanse, Cae, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Fernando Carlos y Daniel Aráoz.

Por su parte, Carola Reyna, la actriz y esposa de Boy Olmi, un exconcursante de MasterChef, aclaró que si bien ella sabe que integra una lista de futuros participantes del certamen gastronómico, nadie se contactó con ella hasta hoy, y además siente que no está preparada para un concurso culinario.

“Yo no podría ir ni un episodio gastronómico. Del reality hablamos después, pero por lo gastronómico sería un papelón. No sé cortar rápido, me pondría a llorar en el mercado con los tres minutos. Lo tendría que tener a Boy en la cucaracha para los consejos“, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.