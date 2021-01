Alertan por cierre de 100 mil pymes ante prórroga de prohibiciones laborales

22/01/2021 - 23:14 Economía

Las cámaras que agrupan a los empresarios del sector Comercio y a empresas pymes de todo el país alertaron que la prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones y de la doble indemnización, perjudicará a unas 100 mil empresas que ‘están en una situación crítica y si no pueden hacer pequeños ajustes de personal van a terminar cerrando’.

Pedro Cascales, referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) cuestionaron la decisión oficial y coincidieron en que no ayudará a generar nuevos empleos sino todo lo contrario, aún con la vigencia de esta normativa, ya que la situación de los comercios e industrias pymes, es crítica.

‘Enviamos una carta al ministro de Trabajo Claudio Moroni, pidiendo que para pymes de 20 a 30 empleados sean exceptuadas de estas medidas de doble indemnización y la prohibición de despidos porque creemos que hay muchos pequeños comercios e industrias en situación muy crítica y que están en ese universo de hasta 30 empleados que es el 90% de la cantidad de pymes que representan el 70% del empleo privado y que si no tiene posibilidad de hacer algún tipo de ajuste van a terminar cerrando, mas empresas van a terminar cerrando’, indicó Cascales.

Agregó que ‘las pymes en esta situación no tienen más alternativa, la parte salarial representa su mayor costo operativo y si no puede afrontar ese gasto, en vez de hacer un pequeño ajuste de 1 ó 2 empleados termina cerrando toda la empresa y el año pasado ya cerraron 90 mil locales y desaparecieron 40 mil pymes’.

Puntualizó sobre el efecto de esta medida que ‘desde Came calculamos que hay unas 600 mil pymes en el país y unas 100 mil están en una situación crítica, eso lo dice también el Observatorio Pyme, esa cantidad de empresas , unas cien mil están en situación crítica’.

Por su parte, el presidente de la CAC, Mario Grinman, dijo que ‘este tipo de regulaciones, no ayuda de ninguna manera, no genera confianza y lo que provoca es que los empresarios no se animen a tomar empleados. Hoy es un grave problema el desempleo en el país pero además hay una realidad: Por más leyes que salgan y prohibiciones, un comerciante que no puede seguir trabajando va a tener que despedir y si no tiene dinero para pagar la indemnización simple o doble no la va a pagar y, lamentablemente, el empleado va a tener que ir a la Justicia y en algún momento quizá puedan cobrar algo pero se destruyen fuentes de trabajo’.

Advirtió que ‘los gobiernos de todos los colores han fracasado porque siempre usan las mismas recetas y lo que hay que generar es buen clima de negocios a través de la tranquilidad y la confianza para que el empresario se anime a crear empresas y nuevas fuentes de trabajo pero de esta manera es absolutamente inviable, esto desalienta cualquier toma de empleo’.