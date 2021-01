Gonzalo Bettini: “Tengo muchas ganas e ilusión”

23/01/2021 - 00:48 Deportivo

Central Córdoba está iniciando un nuevo proceso con la llegada del entrenador Gustavo Coleoni que buscará darle su impronta a un equipo que viene de no cumplir con los objetivos en la pasada Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.

Dura tarea le espera al “Sapito” que tratará de armar el mejor plantel de cara a lo que vendrá más adelante en el fútbol argentino.

Y uno de los jugadores que ya vive con intensidad y con ganas de demostrar que puede serle útil al elenco ferroviario es el flamante refuerzo, Gonzalo Bettini.

El lateral derecho que se sumó ayer a los entrenamientos se mostró muy entusiasmado con este nuevo desafío en su carrera profesional y dijo que las expectativas son las mejores.

“Llego en un buen momento a Central Córdoba. Más allá de que venía de unos meses parado, tengo muchas ganas, mucha ilusión y motivación porque es un nuevo desafío en mi carrera. Lo tomo con mucha profesionalidad como siempre lo hice y estoy contento de estar acá”, expresó Bettini cuando habló de las expectativas en su nuevo club.

El defensor también hizo alusión a todo lo que significa estar en una entidad que cumplirá con su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol argentino como Central Córdoba.

“Significa que todo lo que tenemos que hacer es pensando en crecer y en sumar día a día. No debemos creernos en nada y hay que trabajar constantemente para que las cosas salgan bien. Es la única forma que yo entiendo que algo puede resultar. Más allá de los resultados del día a día, si uno está convencido de lo que tiene que hacer y trabajar, tarde o temprano los resultados se irán dando”, añadió.

Sobre cómo fue el recibimiento del plantel en su primer día de entrenamiento, Bettini agradeció el apoyo de sus nuevos compañeros y le restó un poco de importancia a la inactividad que tuvo en los últimos meses.

“Me recibieron muy bien. El cuerpo técnico también. He jugado mucho tiempo también sin parar y siempre tiene sus pro y sus contras. Trataré de adaptarme lo más rápido y que pueda y de estar en competencia lo antes posible. Apenas me llamaron me dijeron que viniera rápido para estar con el equipo y empezar a ponerme bien”.

Bettini nombró a José Luis Fernández (ya no pertenece al plantel), Juan Vieyra (otro que ya no está) y Claudio Riaño entre los jugadores con los que tuvo la posibilidad de jugar juntos en su paso por el fútbol profesional.

“Ellos me fueron diciendo como era la institución y el lugar. Cuando uno recibe referencias de otros compañeros, siempre es bueno saberlo, por eso decidí venir”, afirmó.

El lateral admitó que por ahora no pudo hablar en profundidad con el entrenador Gustavo Coleoni y dijo que sabe que en Central Córdoba es un hombre al que se lo respeta por todo lo que logró para el club.