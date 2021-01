Otro santiagueño quiere gritar campeón en la final entre Lanús y Defensa y Justicia

23/01/2021 - 00:54 Deportivo

Lanús y Defensa y Justicia tratarán de alcanzar la gloria cuando a partir de las 17 se enfrenten hoy por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El cotejo será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela (designado en reemplazo del uruguayo Leodán González, quien contrajo coronavirus) y será televisado por ESPN y DirecTV Sports.

El VAR, estará a cargo de los chilenos Julio Bascuñán, Angel Hermosilla y Raúl Orellana, junto con el peruano Víctor Carrillo.

En caso de culminar los 90 minutos igualados, se recurrirá a 30 minutos suplementarios y de subsistir el empate el ganador se definirá con remates desde el punto de penal.

El campeón de la Sudamericana tendrá derecho a jugar la final de la Recopa Sudamericana ante el vencedor de la Copa Libertadores 2020, que definirá el 30 de enero al ganador entre los brasileños Palmeiras y Santos, en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Y entre los protagonistas de esta tarde en la “Docta” habrá un santiagueño. Se trata de José Luis Gómez, aquel defensor que había decidido dejar el fútbol hace cuatro años por una rotura de meniscos, pero luego recuperó las ganas y las sonrisas para volver a estar en un campo de juego.

“Tomé una decisión muy rápida. Pero lo pensé bien en frío y decidí seguir”, supo contar la “Coneja” días después del vaivén emocional. Sin embargo, nada fue fácil. La rodilla no le daba tregua. Y pasó a ser carne de camilla. En Lanús era un secreto a voces: “No va a poder jugar más”, se decía por lo bajo. Pero ni él se habrá creído semejante runrún aunque pasase de quirófano en quirófano (tres intervenciones en su rodilla izquierda lo dicen todo). Y que un quiste impensado, y las dolencias musculares por la inactividad.

En fin. Gómez no era un ex jugador porque a diario no dejaba de postear, vestido de granate, cada paso rumbo a una recuperación que era toda una incógnita. Y volvía. Y desaparecía. Y volvía. Y desaparecía una vez más. Y jugaba un partido (sumó una participación en el título de la Reserva campeona 2019/20). Y se volvía a caer del mapa. Hasta que los planetas se fueron alineando.

Todo cambió

La inyección de células madre y el paso por el consultorio del doctor Batista modificaron la ecuación. Y los estados de ánimo. Marcelo Roffe, el psicólogo deportivo, también jugó su partido. Así las cosas, en un abrir y cerrar de ojos, a fines de 2020, Gómez reapareció sumando segundos en Mar del Plata, hasta acumular 108 minutos en cuatro partidos de la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona (incluso fue titular frente a Rosario Central). El máximo premio lo recibió durante la Sudamericana al participar, con 20’, en los dos enfrentamientos ante Vélez: un minuto en Liniers y 19’ en La Fortaleza, inscribiendo su nombre en la nómina.

Tan interesante fue lo suyo que, incluso, Luis Zubeldía todavía lo tiene como una de las variantes para reemplazar al suspendido Lautaro Acosta.