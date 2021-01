FÚNEBRES | 23 de enero del 2021

23/01/2021 - 01:56 Funebres

Fallecimientos

- Rolando Teófilo Farías (Beltrán)

- Florinda Marisa Toloza

- José Roberto Barrionuevo (Córdoba)

- María Angélica Luna (Villa Robles)

- Hugo Walter Hache (La Plata)

- Walter Osvaldo De La Silva (La Banda)

- Pedro René Salvatierra

- Gregoria Alomo

- José Luis Gómez

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Eduardo A. Lezana y Teresita Ferreiro de Lezana, sus nietos: María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolás, Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela, sus bisnietos: Manuel, Guillermina, Franca, Agustín, Catalina, Santino, Josefina, Baltasar, Mateo, Martina, Delfina y Tobías despiden con mucho amor a su querida Monona y elevan oraciones al cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Santiago C. Lezana y Alejandra Barbieri, Eduardo y Tere Ferreiro, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico y Faustino Quaranta y Benicio y Bartolomé Lezana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Santiago José Lezana, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Facundo Lezana y Lorena Pérez Elías, con sus hijos Benicio y Bartolomé, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieta María de los Milagros Lezana y su esposo Edgar Quaranta, con sus hijos Federico y Faustino, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su hija Marta Lezana, su esposo Eduardo Bonacina, sus hijos Eduardo, Luciana, Agustín, Mariano y Gabriela participan con profundo dolor del fallecimiento de su abu Monona y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieta Luciana Bonacina, su esposo Roberto Bothamley participan con profundo dolor del fallecimiento de su abuela Monona y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Eduardo Bonacina, participa con profundo dolor del fallecimiento de su abuela Monona y ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Agustin Bonacina, su esposa Evangelina Acevedo, sus bisnietos Valentino y Justina participan con profundo dolor del fallecimiento de su abuela Monona y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Mariano Bonacina, Josefina Iralasky y su bisnieto Felipe participan con profundo dolor del fallecimiento de su abuela Monona y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieta Gabriela Bonacina, Miguel Suarez participan con profundo dolor del fallecimiento de su abuela Monona y ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su nieto Valentino Lezana, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinas, Mariluy, Malena, Lucrecia y Marcela Arredondo Montes de Oca, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Personal de Ingenio & Comunicación S.A., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Personal, camarógrafos, editores, sonidistas de Opinión Deportiva, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Su sobrina, Maria Adela Traine, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Canal 7 participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA LUISA MONTES DE OCA DE LEZANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/1/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ROBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en la ciudad de Córdoba, el 21/1/21 y espera la resurrección.

¡Gracias hermano por recorrer conmigo parte del camino, por dejarnos tan hermosos recuerdos, descansa en paz!

Su hermano Fernando Barrionuevo y Marta Sapunar de Barrionuevo, sus sobrinos Francisco, Juan José y Guadalupe; Fernando y Lastenia; Marta María y Martín; Sebastián y Carolina; y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ROBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en la ciudad de Córdoba, el 21/1/21 y espera la resurrección.

César Monti y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y piden pronta resignación para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ROBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en la ciudad de Córdoba, el 21/1/21 y espera la resurrección.

Te vamos a extrañar, sólo tu cuerpo nos va faltar. Hasta siempre, hermano. César Alberto Monti.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ROBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en la ciudad de Córdoba, el 21/1/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ROBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en la ciudad de Córdoba, el 21/1/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WLADISLAW BANDROWSKY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

Cra. María Inés Lopez y Cr. Juan M. Beltramino participan con dolor por su fallecimiento y elevamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WLADISLAW BANDROWSKY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

María Inés, Marta y Cecilia Abatedaga y sus flias. participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WLADISLAW BANDROWSKY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, Dr. Eduardo Lian Allub lamenta con pesar su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER OSVALDO DE LA SILVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, y el Programa Provincial de Asistencia y Detección del Enfermo Celíaco, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER OSVALDO DE LA SILVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA F. ACOSTA DE ROJAS (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

“Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el eterno descanso”.

Hermana querida del alma, siempre alegre, generosa, te fuiste al encuentro con tus hermanos que se adelantaron, quedamos con una gran pena. Tu amiga desde los 13 años, estarás siempre en mi corazón. Norma Lissi, te despide con profundo dolor, y pide a Dios les dé resignación y bendiciones a su esposo, hijos y nietos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA F. ACOSTA DE ROJAS (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

Desde Córdoba, la familia Jayo participa con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO VELÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/17 y espera la resurrección.

A 4 años de tu encuentro con el Señor, sigues presente en cada momento de nuestras vidas, con tu serena mirada, tu sabiduría para solucionar los problemas, tu generosidad para ayudar a los demás. Tu esposa Pogo Salvatierra, tus hijos Alberto, Mercedes, Kelly y Juan Carlos, Antonio y Mariana; tus nietos Alejandro, Carlitos y Victoria; Juanjo; Pamela y Nicolás; Marco Antonio y Juan Pablo, tus bisnietos Joaquín y Nico te recuerdan con el mismo amor que supiste dar y recibir. Porque sigues y seguirás vivo en nuestros corazones, invitamos a tu familia y amigos a la misa que se oficiará en la parroquia San José del Bº Belgrano y que se transmitirá por la página de facebook (https://facebook.com/parroquiasanjosedebelgrano/) el sábado 23 de febrero a las 19 hs para rezar por el eterno descanso de su alma. “Brille para ti la luz que no tiene fin”.

RECORDATORIO

MANUEL EUGENIO SAMBADE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/18 y espera la resurrección.

Mañuco, hoy se cumple 3 años que nos dejaste para pasar al plano celestial junto al Señor. No puedo negar el dolor que nos produjo tu partida; dicen que el tiempo ayuda a olvidar, pero yo quiero decirte que vives en nuestra mente y aún sin tu presencia física, estás cerca de nosotros porque fuiste un esposo modelo que solo transmitías amor y ejemplo para tus hijos, nietos y apreciado por cuantos te conocieron. Una vez más agradezco todos los recuerdos que nos dejaste, porque al tenerte presente en nuestros corazones, nos sentimos fortalecidos por las huellas de bondad y generosidad que dejaste. Tu deseo más grande fue tener tu familia unida y próspera en base a ello, nuestro esfuerzo de cada día será para cumplir y hacer tu anhelo en realidad. Tu esposa Luz, tu hijo César, nietos y familiares ruegan una oración en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANDREA GRACIELA FILI

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 23/1/14 y espera la resurrección.

Querida hija, ya pasaron 7 años que no estás físicamente con nosotros, pero sé que cada día estás con tu presencia espiritual y recordamos tu carácter fiestero y alegre. Esto nos alienta a seguir junto a tus hijos Julián y Tobías Alfano, tu hermana Daniela, tus sobrinos Sofía y Francisco, tus padres Susana Ibáñez y Juan Fili. Invitamos a la misa en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, hoy a las 11 hs. para rogar por tu descanso eterno. Rogamos oraciones por su querida memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

SELVA DEL VALLE JIMÉNEZ DE BALANZA (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 15/1/21 y espera la resurrección.

...y al despuntar el alba, cerraste los ojos . Esos pequeños luceros marrones y te transformaste en luz. Ahora estas junto a María y Jesús. Nos seguirás iluminando el camino, guiados por tu ejemplo de trabajo, rectitud, amor incondicional a la flia .Nos enseñaste a dar sin recibir nada a cambio. Gracias por tanto amor.

Su esposo Antonio Balanza, sus hijos: Liliana, Luis y Nancy Islas, sus nietos: Luisina y Agustin agradecen a: Dra. Liliana Caballero, Dr. Ricardo Luna Ávila, Dr. Federico Yocca, U24, ADI, Dra. Vega, Farmacia Santa Rita, Sr. David Cisneros, Flia. Islas Galeano, familiares, a su colaboradora Dominga y esposo, autoridades y compañeros de sus hijos del colegio del Centenario, Instituto Gottau y Colegio High School; Monseñor Bokalic, vecinos, amigos y a todos quienes nos acompañaron en diferentes momentos y de diferentes formas. Dios bendiga sus vidas grandemente.

Con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento se invitan a la misa que se realizará el día domingo 24 a las 20.30 horas, en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

ROBERTO AROLDO CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/20 y espera la resurrección.

Al cumplir un año del fallecimiento, acompañan a su hija Alba Lorena Castillo Aguirre, sus tías Lidia Esther, María Teresita, Gladys Noemi, Nora Monserrath, Norma Liliana del Valle, Alba Luz Fabriciana Castillo Lezana y sus primos hermanos Fuentes Castillo.

INVITACIÓN A MISA

NORMA AMANDA ROBLES DE GIGENA

(q.e.p.d.) Se durmió en elSeñor el 23/1/20 y espera la resurrección.

Madre, a un año de tu partida, queda en nosotros cada gesto de fuerza y valentía que vimos en vos. Que a pesar de la distancia, el amor que nos dejas cada día nos encuentre unidos. Porque la vida y la muerte encuentran la paz en el cariño y la transformación. Te recordamos en tus entregas cotidianas, en las comidas, en las charlas, en nuestra niñez y cada etapa compartida. Te recibimos todas las mañanas y te agradecemos la vida. Tus hijos María Silvia, José Ernesto, Maria Gabriela y Mariano y sus respectivas familias, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia de San José de Belgrano sábado 23 de enero a las 20 hs.





ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Chiqui Dominguez acompaña a su querido primo Tanque y a sus hijos Hector y Natalia en este triste momento. Su esposa Viviana, su hija Florencia y sus nietos Mora y Salvador participan con profundo dolor la partida de su entrañable tía Lita, rogando por su eterno descanso.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Amada Lita: fuiste un ser de luz, una amiga fiel, con tu sonrisa iluminaste nuestros caminos. Eras una maravillosa persona y así, siempre te tendremos presente. Tus amigas te despiden con inmenso amor. Descansa en paz, amiga del alma. Jimena Battán, Laura Ovejero, Marian Neirot, Marcela Ledesma, Griselda Coronel, Miriam Castillo, Reneé Cura, Chely Iren, Ely Fortunato, Elda Araujo y María Elena Cisneros.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. María Elena Cisneros, Rodolfo Cisneros y su esposa Elena participan con dolor el fallecimiento de su amiga Lita. Acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Lita.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Nos invade la tristeza de tu inesperada partida. Sus hermanos políticos Osvaldo Berardi y Adriana Rojas, sus adorados sobrinos Santi y Anto, Ana y Lisa Berardi, Ayelén y José y Justina e Ignacio Abdala y Nahuel Berardi, participamos su partida. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Víctor, Goro, César, Fabi, Pablo, Belén, Ely, participan con profundo dolor la partida de la madre de nuestra querida amiga Nati. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Eleonora Alegre Mema y familia, participan con profundo dolor la partida al Reino de los cielos de la mamá de la querida amiga Nati. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Adela Gabriela Pacheco y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposo en este momento. Se ruega una oración en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Arturo Barbero y Olga Gauna acompañan en el dolor a sus amigos Héctor Rojas y familia.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Martin Barbero y familia acompañan a los Dres. Hector y Silvina Rojas en estos momentos de dolor.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Adrián Manzur y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La familia de Roger Godoy acompaña al Dr. Héctor y flia. con todo el cariño y agradecimiento de siempre.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Tu hermano del corazón Juan, Clari, Juanjo y Ale participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Héctor, Hectitor, Nati, Silvina, Viky y Agustín en estos momentos de tristeza. Q.e.p.d.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Lic. Carlos Fuentes, s esposa Amanda Villalba y familia, el conjunto Folclórico Los Nativos participan con profundo dolor el fallecimiento de Mirta, esposa del artista "Tanque" Rojas, acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Rectoría Escuela Técnica Nº 11 Independencia, personal administrativo, docentes y no docentes, personal de maestranza, participa con profundo dolor la partida a la casa del Señor de una gran persona, con carácter alegre, solidario y trabajador, que supo ganarse el aprecio y el cariño de todos los que la conocimos y pasamos gratos momentos con ella. Sigues y seguirás viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu bondad, tu fe, tu amor, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Como siempre pedimos por ella al Señor y María Santísima.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su consuegra Marta Rueda, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Querida Mirta: aunque vos no lo sepas, has entrado a nuestra familia con todos los dones que adornan a una persona de bien. Tu personalidad y tu carácter fueron un lujo para los que integramos una familia donde la charla y la fina conversación, tienen prioridad sin límites. Gracias querida amiga, por habernos dejado tu huella eterna. Kanky Stenberg, Nelly Bertuzzi y sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y nuestros nietos, participamos con dolor su fallecimiento, y al querido Tanque e hijos Natalia y Hectitor, un abrazo de corazón.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Beto y Pimpa Abdala e hijos y familias, participan y acompañan a su esposo e hijos. Descansa en paz, Lita.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Arq. Alberto Argañaraz, Ana Maria Gómez Barabino, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Héctor Rojas y familia. Elevan oraciones en su Memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Victorio Argañaraz, Anabel Carrasco y sus hijo, acompañan a su amigo Héctor Rojas y familia, en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Maria Esperanza Lopez Guzman, su hijo Ezequiel Colomer y flia. y alicia Allub, sus hijos Rodrigo, Belen y Virginia y sus flias. Participan su fallecimiento y acompañan a la familia con pesar, especialmente a su hermano Hugo.

ALOMO, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Silvia, Claudia, Jose Luis, Hector, Diego, Daniel, Roxana, Monina, Ramon h. politicos nietos y bisnietos sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Rosy y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Mirta J. Vda. de Figueroa y sus hijos Ziky, Emma y Cacho participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Eugenia y Josefina en tan dificil momento.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Durán participan con pesar su imprevista partida. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Te fuiste querido amigo a la presencia del Señor. Dejando tras de ti una estela de luz que nos acompañará en resto de nuestra vida, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Es decir hasta que venga Jesús a buscar a su pueblo o si me voy antes, para continuar nuestras largas charlas. Ya estás lejos de todo y de todos, físicamente, pero seguirás en nuestros corazones como el gran amigo que fuiste. Descansa en paz Bladi querido. Tu amigo Pedro O. Zavaleta.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Toty y José acompañan a Rosita y Diana en este momento tan triste por la irreparable pérdida del amigo Wladi. Se ruega una oración en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Empresa El Quijote de la Mancha, Marcelo Parra y Mónica Aodassio, participan con dolor el fallecimiento del estimado amigo y cliente, ruegan oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Myriam Maza, participa su fallecimieto y acompaña a Rosy y Diana con oraciones en agradecimiento por su vida y por su glorioso encuentro con el Dios de nuestro corazón y de nuestra comprensión.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Querido amigo Wlady, te fuiste de ésta vida terrena para esta en un lugar mejor, lo sé, porque eso es lo que personas como vos se merecen. Has dejado un enorme vacio en mi vida, tal como lo hicieron mis padres al partir al Reino Celestial, cos en cierta manera eras ese vacio que jamás se cierra, eras, no solo mi amigo, sino también mi padre, madre juntos, tus largas hora de charla, implicaba consejos, afecto, un tirón de orejas y tantas cosas que hoy no puedo decir con palabras, ya no habrá los "buenos días". de todas las mañanas, pero lo que si sé que habrá es tu gran cariño esperandome al final de cada jornada. No solo fuiste mi maestro de ceremonial y protocolo, fuiste un caballero, un ángel que me envió Dios para sacarme una sonrisa cuando más lo necesitaba, fuiste una parte de mi vida que jamás estará en el pasado, solo en el presente. Seguirás siempre en mi mente y en mi corazón. No digo Adios, sino hasta siempre, mi querido Wlady. Ruego que tu alma esté ya descansando al lado de Dios Todopoderoso. Lic. Clara Teresita Gallo.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La directora, Dra Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra, la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Wladislaw Bandrowsky "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo de la UNSE y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. La directora, Mg. Myriam Matoouk, junto al equipo que integra, la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Wladislaw Bandrowsky "Bladi", quien fuera representante de Ceremonial y Protocolo, de la UNSE y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE participa el fallecimiento de su compañero y elevan oraciones en su memoria.

BANDROWSKY, WLADISLAW (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Autoridades, personal docente, Nodocente, estudiantes y Asociación Cooperadora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Su hermano, Dr. Gustavo Narciso Barrionuevo, su esposa María Herminia y sus hijos María Florencia, Gustavo Federico, Exequiel y Ana Carolina Barrionuevo. Sus nueras Natalia, María y su nieto Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Su primo hermano Eliseo C. Monti, su esposa Rosa Isac, sus hijas Natalia María Luz, Rosina y nietas, despiden con gran dolor a Roberto y acompañan Putsi, Javier, Martín, Alejandro, Rosita y Gustavo en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Su tío César A. Monti y sus hijos César, Eliseo y Sergio y sus respectivas familias, partician con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1|21|. Los amigos de sus hermanos Marta y Fernando: Ramon Demasi y Dora Martilotti sus hijos Felix, Agustin, Ramon y Rafael y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando Barrionuevo (h), Eugenio y Lucia Toledo y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Marita Montenegro participa con mucho dolor su fallecimiento y abraza con cariño a Ptzi, Alejandro, María Eugenia, Helena, Santino, Manuel y demás fliares. Ruega una cristiana resignación y una oración a su querida memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Teresa Matach participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Putzi, a su hijo Dr. Alejandro Barrionuevo, a su nuera Maria Eugenia Bruchmann Matach, a su consuegra Helena Matach, a sus nietos Santino, Manuel y demas fliares. Ruego que descanse en la eterna paz del Señor y brille para el la luz que no tiene fin.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Los amigos de sus hermanos Marta y Fernando: Francisco Javier Vera y María Mercedes Arce y sus hijos Andrea, Dolores, Macarena, Francisco Javier (h) y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. La comisión directiva y socios del Circulo Médico de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente y socio. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. El Dr. Adolfo Ortiz y Eva Luz Ramos participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para su familia. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. La Dra. Silvia Leticia Ibarra, su esposo, Fidel Agüero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria, rogando cristiana resignación para toda su familia. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rogamos descanso en paz y acompañamos a su esposa e hijos en este momento de dolor, sus vecinos: Araceli de Peralta, Miriam Gómez, Marta García, Marina de Dorado, María Córdoba, Graciela Molina, Liliana Ciafardini, Guillermo Vottero, Carlos Bustamante y Hernán Torres y sus respectivas familias. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. El Rotary Club de Frías participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su socio, Dr. Gustavo Barrionuevo, por la irreparable pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria y descanse en Paz. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Roberto Terrera y su esposa Angélica Edid Agüero y sus hijos Aixa María y familia y Santiago Nicolás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido médico y amigo. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. A mi gran colega y amigo, en mi nombre y como director de la clínica Mitre de la ciudad de Frías, Dr. René Chayep, y en nombre del personal médico y no médico, participamos con profundo dolor esta irreparable e imprevista pérdida. Tu recuerdo estará siempre en nuestra memoria. Descansa en paz querido colega y amigo.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Dr. Roberto Barrionuevo y acompañan en el dolor a su hermano, Ing. Fernando Barrionuevo, docente jubilado de las Facultades de, Agronomía y Agroindustrias ; Ciencias Exactas y Tecnologías, e integrante del Consejero Superior, y a todos sus seres queridos.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Roberto Barrionuevo y acompañan en el dolor a su hermano, Ing. Fernando Barrionuevo, quien fuera docente de dicha Facultad y a todos sus seres queridos.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a nuestro amigo Fernando Barrionuevo y a toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, OSCAR ALFREDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Entrañable amigo y hombre de bien, que Dios te tenga a su lado y de cristiana resignación a tu familia ante tan dolorosa pérdida. Clemiro Ciro Gómez y flia participa con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Sus primos hermanos Tere D'Aloisio y Carlos Filippa, sus sobrinos Carlos, José, Rafael , Javier Filippa y Guillermo Oliveri, junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Vivi y elevan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Su primos Daniel Cesca y Marta Briz, sus sobrinos Daniel, Federico y María Marta con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Ing. Jorge Eduardo Gigli, Sonia Herrera, Maxi, Franco y Sol Gigli acompañan a Carlitos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli y Nicolás Albarracin, Dra. Julieta Gigli, Dr. Sebastian Robles, CPN Federico Gigli, Felipe Robles Gigli y Valentin Albarracin Gigli participan su fallecimiento y acompañan al amigo Carlitos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Carolina Azar, participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su hijo Claudio y familia en este momento de pesar.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a la querida Viviana con dolor y agradecimiento, acompaña con afecto y oración a su hijo Claudio, a sus padres y hermanos. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos y sus respectivas familias participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan a su hijo, padres y hermanos dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

CESCA, ROSA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/21|. Ricardo Touriño y familia despiden con mucha tristeza la partida de Viviana, acompaña a su sobrino Claudio, a sus padres Chacho y Susi, hermanos Carlos y Silvia en tan doloroso momento.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Su esposa Julia Carabajal sus hijos Silvia, Dario, Patricia, su papa Luis Gomez hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio del Dean cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

HACHE, HUGO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Su hermana, Dolly Rosa Hache de Vittar, sus sobrinas Laura Mabel Vittar y Ana Cecilia Vittar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nora Lateulade, su hijo Eduardo y nieto Elías. Elevan oraciones en su memoria.

HACHE, HUGO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Sus sobrinos Dra. Ana Cecilia Vittar, Dr. Martín Costas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nora Lateulade, su hijo Eduardo y nieto Elías. Elevan oraciones en su memoria.

HACHE, HUGO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nora Lateulade, su hijo Eduardo y nieto Elías. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sus hijos Santiago y Alejandra Eduardo y Teresita, Marta y Eduardo, Adali y Lique, Gustavo, Cecilia y Diego sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su querida memoria sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio jardin del sol servicio realizado por COMPLEJO PARQUE Olaechea 649 s/v tel 4219787.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Clara Rosa Bustos Arias y sus hijos Luisina y Luis María Alvarez Valdés (h), participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Luis María Alvarez Valdés, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de dolor.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Dr. Eduardo Contato Carol y su esposa Felicitas y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Eduardo y Marta y toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Angela Inés Soria y familia, participa con doloroso pesar, su fallecimiento; y ruega por el descanso de su alma y acompaña a su querida familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz, y María Angel, acompañan a tan querida familia por la irreparable perdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sergio Iralasky, María Marta Feito y sus hijas Ángela, Josefina y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Víctor Hugo Pérez Nuri, su esposa María Fernanda Ledesma y sus hijos Salvador y Candela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Te suplicamos Señor le des a tu sierva Monona la felicidad de los justos en vida eterna". Sus compañeras y amigas Mary, Lucía, María Inés, Alicia, Patricia, Gaby y Graciela, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al eterno Padre colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos. Abrazan con sincero afecto a Marta y Eduardo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Rafaela Siliguini y sus hijos Federico,Nicolás y Florencia Boglione y sus respectivas Familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Su consuegra: Rosa Silighini de Abdala e hijos: María Eugenia y Alejandro; María Cecilia y Gustavo; Fernando Raúl y Mariana y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Monona y acompaña a sus hijos, en este momento de congoja. Elevan oraciones en su querida memoria!

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sara Arce de Liendo, Ana Abatedaga de Muratore, Colombina Mai de Suárez y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. José Ricardo Jimenez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, María Belen y Jose Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucia Beatriz Sanchez, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez y Carlos Bothamley, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora. Acompañamos en su dolor a sus hijos y nietos.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Ferreiro, Susana Áchaval y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. en este difícil momento. Elevan sus oraciones al cielo.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Maria Eugenia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos en este momento de dolor y elevan oraciones por su descanso eterno.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Liz Agüero, su esposo e hijos y Macarena Romano participan del fallecimiento de la madre del Ing. Santiago Lezana. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. María del Carmen Carpintero, sus hijos Santiago y María Josefina Piña Carpintero participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Cacho y demás familiares en este momento.

SALVATIERRA, PEDRO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Sus hermanas Mónica y Rosa Salvatierra, sus cuñados y sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TOLOZA, FLORINDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su hermano Atilio, su cuñada Beba, sus sobrinos Peluza y Ramón, Tito y Daniela y Toti y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, FLORINDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus sobrinos, Susi, Suni, Yonny, Daniel, Puchi y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CAMPOS MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Sus hijos Mario y Graciela, nietos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GODOY, ROGER ANTONIO (Niño) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Querido Gordo, hace un mes que el cuerpo le ganó a tu espiritu. Te queremos, te extrañamos y estás en nuestros corazones. Tu esposa Negrita Grecco, tus hijos Cecilia y Pablo Llapur, Vero y Pablo Giangreco, Laura y Patricio Gaidolfi, Constanza y Matías Godoy Grecco. Tus amados nietos Santy y Emilia Llapur, Guille, Federico y Fran Giangreco, Paz y Amparo Gaidolfi, agradecen a familiares, amigos, médicos y enfermeras que amorosamente nos acompañaron por tantos años e invitan a la misa al cumplirse un mes de su partida el día 23/1 a las 20 hs en Catedral Basílica de Santiago del Estero.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Ahora te encuentras allá arriba, observando de lejos todo lo que hacemos. Te extrañamos todos los días, y así será por el resto de nuestras vidas. Espéranos ahí junto a Dios, y te prometemos que al llegar, serás la primera persona que buscaremos. Mientras tanto visítanos en nuestros sueños y cuéntanos cómo te va en el cielo. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila familiares y amigos nos reuniremos hoy a las 20 en la gruta con motivo de cumplirse nueve años y un mes de su desaparición física. Vives en nuestros corazones.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. Mi querida hermana, hace un año partiste hacia Dios. Te recordamos con mucho amor y nunca te olvidaremos. Tu paso por esta vida fue plena de buenas obras y dando amor, protección a toda tu familia y amigos. Estás presente en los grandes momentos, en nuestras necesidades, tus consejos, tu serenidad y tino. Te extrañamos, tú te ganaste nuestro afecto y eterno recuerdo. Su hermana Ana, su esposo Luis y sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro, te recordaremos en la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

ROBLES DE GIGENA, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/20|. A un año de tu partida de este mundo recordamos, con mucho cariño tu presencia, tu figura de la gran mujer que fuiste, madre, hermana y tía. Querida Norma no te olvidaremos. Tu hermana Nena, tu sobrina Marisa, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, para rogar por tu descanso eterno.

VILLALBA, SILVIA NOEMÍ - BRIZUELA, ABIGAIL (q.e.p.d.) Fallecieron el 24/1/09 y 22/1/09|. Hija querida, cuánto te extraño... Hace 12 años de aquel día, que después de preparar el viaje para ir de vacaciones, cambiaste el destino porque el Señor te llamó a su lado. Te fuiste con tu beba en brazos... Dejaste aquí a tu otro hijito que hoy es un hombrecito muy bien formado, porque desde el cielo lo acompañas. Sé que estás en el mejor lugar, donde nos encontraremos para no separarnos más. La familia invita a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº Belgrano, el día domingo a las 20 hs.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Pasan los días, pasan los meses, te recordamos como si estuvieras presente. Estás en todos los actos de nuestra vida cotidiana. Rogamos siempre al Altísimo te tenga gozando de la vida eterna y dé a nosotros fortaleza para seguir adelante. Toda tu familia que te ama.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Que Dios guarde tu alma en la paz de su reino. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos. Sus amigos Vicky , Viviana con sus hijos Luciana, Ignacio, Ivonne . Y abraza con cariño especial a su hija Silvia su ahijado Exequiel. Ruegan oraciones en su memoria.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Marquesa Adriana Zurita, acompaña en el dolor a la familia de Nieves de quien guardo un cariñoso recuerdo, a pesar de que mi trato con ella fue esporádico. En especial este acompañamiento va para su cuñada - hermana, como ella misma se dio en llamar, la querida Tere Amadey, con la seguridad de que a Nieves el Señor ya la ha recogido en su gloria.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Roberto, Marcela, Verónica, Walter, Cinthia, Julio, Raul, Andrea, Patricia, Cecilia, Sandra, Claudio, su esposa Mariza, nietos, bisnietos y demás familiares partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. El Equipo Técnico de Abordaje Comunitario. MDS Nación, Lic. Miriam Rangone, Lic. Carolina Moretti, Arq. María Rosa Secco, Lic. Beatriz Giménez y TS Adriana Pachilla, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera fundador e incansable dirigente de ACEBAND y acompaña a su familiares, amigos y a la comunidad celíaca.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Walter querido, te fuiste dejándonos tu sabiduría de un gran hombre ejemplo de Padre y Amigo, te recordaremos siempre por lo que fuiste, ese colaborador incesante que manifestabas con tu admirable actitud tu promesa a cumplir. Gracias por todo lo bueno que me hiciste sentir demostrando tu capacidad e inteligencia. Descansa en paz Walter querido, Hector Toscano, su esposa Graciela e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Hoy es un día triste, nos dejó un gran amigo Racinguista que siempre estuvo y colaboró de manera desinteresada con la Filial Racing Club Chango Cárdenas Sgo. del Estero. Quedarás en el recuerdo y en el corazón de mi familia por todos los momentos vividos con la Academia, descansa en paz querido Walter, Alejandro Toscano, su esposa María de los Ángeles e hijo Gerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, LUIS NONASCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Margarita Navarrete de Bravo y su hermana, Sara Navarrete de Hounau y sus respectivas familias informan con dolor el fallecimiento del Sr. Gómez Luis Nonasco, y ruegan a Dios depare a su alma el descanso eterno en la gloria Celestial y conceda a todos sus deudos cristiana resignación.

MOUKARZEL, CATALINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/14|. Hoy es el dia de tu cumpleaños mami Yola, pero no voy a recordarte con tristeza, si con agradecimiento por haber sido la mejor mamá, por haberme elegido como hija, de vos he aprendido la fe en Dios. A ser educada, amable, sensible todo eso he aprendido al lado tuyo. Tu amor incondicional con todos, con tu familia en especial, cada persona con la que converso para recordarte es solo para escuchar palabras que enorgullecen más mi corazón por ser tu hija. Deseo poder enseñarles un poco a mis hijos de todo lo que he podido aprender al lado tuyo toda mi vida. Mi corazón te siente te percibe y se que estas acompañándome en cada paso de mi vida bueno y malo a veces. Te amo mami Yola. Besos enormes al cielo. Su hija Silvina y sus nietos Paula y Tomás. Se invita a la misa por el aniversario de su natalicio hoy en la parroquia Sgo. Apóstol a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ROLANDO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa, Estela Cancinos, su hija Analía Farias, h Pol Franco Salvatierra y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán, Cob Caruso C.i.a Arg de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

LUNA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Nuñez Luna, Adriana, hnos. Emilio, Josefa, Luis, Carlos, sobrinos Diego, Leandro, Emilio, Santiago, Javier, Flavia, Luciano Brescia, Myrna, Bábara, Leo, Hugo y demás flaires participan su fallec. sus restos fueron sepultados en Cement. Villa Robles. EMPRESA SANTIAGO.