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CARTELERA TV / 24 DE ENERO 2021

A LAS 21:00 POR EL MUNDO EN CASA.

- 20:24 Cartelera

CANAL 7

09:55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10:00 FINDE EN NICK

11:00 SANTA MISA

12:00 NICK JUNIOR

12:15 CINE: SON COMO NIÑOS 2

13:45 CINE: IRENE, YO Y MI OTRO YO

15:45 CINE: LA PAREJA DEL AÑO

17:15 CINE: DURMIENDO CON EL ENEMIGO

18:45 30 AÑOS JUNTOS: MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20:15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

21:00 POR EL MUNDO EN CASA

22:30 OPINIÓN DEPORTIVA

23:00 CINE: DEADPOOL

00:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO vs. HURACÁN

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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