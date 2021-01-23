CARTELERA TV / 24 DE ENERO 2021

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CANAL 7
09:55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10:00 FINDE EN NICK
11:00 SANTA MISA
12:00 NICK JUNIOR
12:15 CINE: SON COMO NIÑOS 2
13:45 CINE: IRENE, YO Y MI OTRO YO
15:45 CINE: LA PAREJA DEL AÑO
17:15 CINE: DURMIENDO CON EL ENEMIGO
18:45 30 AÑOS JUNTOS: MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20:00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20:15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
21:00 POR EL MUNDO EN CASA
22:30 OPINIÓN DEPORTIVA
23:00 CINE: DEADPOOL
00:45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO vs. HURACÁN
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO