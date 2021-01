Franco Olaza no seguirá en Celta y vuelve a Boca

24/01/2021 - 00:18 Mundo Boca

El lateral izquierdo uruguayo Franco Olaza volverá a Boca antes de lo previsto, debido a que Celta de Vigo, club donde se encuentra a préstamo, no hará uso de la opción de compra.

Pese a que el préstamo vence el 30 de junio, el Celta está llevando adelante las gestiones para devolverle el futbolista a Boca antes del cierre de este mercado de pases, que en Europa culmina el próximo lunes 1º de febrero. De hecho, ya ha incorporado a Aaron Martín para el puesto que hasta el momento era del defensor iniciado futbolísticamente en el River de Uruguay.

La no continuidad de Olaza en Celta no está ligada a un tema deportivo, de hecho el jugador es titular para el entrenador Eduardo Coudet.

El problema es económico ya que existe una cláusula por la cual Celta está obligado a comprar el pase de Olaza, valuado en cuatro millones de euros, siempre y cuando el jugador supere los 20 partidos en la temporada.

Los integrantes de la dirección deportiva del Celta de Vigo se convencieron de que no pueden pagar esa cifra estipulada y, atentos a que Olaza lleva disputados 17 cotejos en la actual temporada, le avisaron al “Chacho” que no lo tuviera en cuenta más allá del partido contra Granada (rival contra el que jugaría su encuentro número 19) porque no iba a poder contar con él para lo que viene luego. “Hay una situación particular con Lucas dentro de su contrato. Es una situación diferente, pero no soy yo quien puede informar de esto. Estoy al tanto de la situación, he hablado con Lucas, pero no es algo que yo pueda solucionar. Es un tema que tienen que solucionar las partes, no están solo Celta y Lucas, está también Boca. Es algo que me corre por afuera, es una situación económica entre los clubes”, dijo Coudet al respecto.