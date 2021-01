Para el infectólogo Pedro Cahn, "decir 'abran las escuelas' sirve solamente para hacer marketing político"

24/01/2021 - 18:37 País

Este domingo y en díalogo con el programa radial "A confesión de parte", el infectólogo, director científico de la Fundación Huesped y asesor presidencial, Pedro Cahn, hizo referencia a distintas aristas como la apertura de las instituciones educativas y el tratamiento otras cuestiones relacionadas a la realidad que atraviesa el país debido a la pandamia del coronavirus.

"Decir 'abran las escuelas' son expresiones que sirven solamente para hacer marketing político", afirmó primeramente. "Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha para calmar a los padres", sostuvo.

"Sé que en las redes sociales me critican, pero cuando salgo a caminar la gente me dice 'Vamos Dr, vamos para adelante', y me da pudor porque lo único que hago es ejercer mi profesión. Yo no apoyé todas y cada una de las decisiones que se tomaron", admitió.

Al referirse a su relación política con la gestión de Alberto Fernández, Cahn señaló: "Yo tengo una posición frente a los hechos de la vida política, pero eso jamás interfirió en mi decisión. Si esta pandemia hubiera sucedido con otro presidente de otro signo político y me hubieran llamado, yo hubiera ido igual, y hubiera dicho las cosas que dije". Luego sentenció: "Mi participación en esta gestión no es política".

Respecto de las medidas que se adoptaron y la posibilidad de haber administrado de otra forma la cuarentena, el infectólogo argumentó: "Las cosas no se hicieron mal, seguramente con el diario del lunes se podrían haber hecho mejor. Lo más importante fue establecer una cuarentena temprana que le dio tiempo al ministerio de Salud para armar la estructura. Un sistema de salud que venía severamente deteriorado, que no estaba preparado para recibir esta oleada que tuvimos".

"Todos hemos tenido un año terrible con esta pandemia, nadie está contento. No estoy satisfecho con los resultados, aunque pudimos evitar una mortalidad adicional a la mortalidad muy alta que ya tenemos", rescató.

"Yo tengo una sensación gratitud con este país, entiendo que alguien diga 'gobierno de m...' pero no aceptaría que digan 'país de m...'", sostuvo.

Sobre las escuelas, Cahn remarcó su postura a favor del retorno a la actividad presencial, pero admitió que "hay que ver cómo se hacen las cosas para que los chicos puedan volver a la actividad presencial. La escuela no tiene por qué ser un foco de contagio, pero depende cómo se maneje", admitió.

En esta misma línea, ejemplificó: "Vos abrís las escuelas, que me parece perfecto, pero ¿cómo viaja la gente? Si nos vamos a manejar con burbujas ¿qué hacemos con los maestros que tienen 3 escuelas? Hay muchas cosas para resolver", sostuvo.

Además, señaló que "hay que vacunar a los docentes y garantizar que eso ocurra". "Para la apertura de clases hay una responsabilidad de las autoridades sanitarias, en CABA Quirós, en PBA, Gollán y en cada provincia cada ministro de Salud, más que el ministro de Educación" afirmó.

"Hay provincias que van a abrir presenciales, otras 50 y 50, o por turnos, todo va a depender de la situación epidemiológica que tengan. No somos el único país que durante un año no tuvo clases, esa es una de las afirmaciones que no corresponden", expresó.

Sobre el final y en alusión a la campaña de vacunación contra el covid que comenzó a fines del año pasado, dijo: "De cumplirse todos los compromisos que ya están firmados Argentina tendría que disponer en los próximos meses 51 millones de dósis de vacunas, lo cual significa un poco más de 25 millones de personas vacunadas. No es un panorama tan negativo. Estoy admirado del programa de vacunación que hizo Israel", admitió.

"La Vacuna Sputnik V se podría aplicar perfectamente con una dosis, lo que dijo Vizzotti no fue un delirio, pero en este país todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Mi hija Florencia que es médica ya se vacunó, y yo estoy esperando que lleguen las vacunas para aplicármela. Me aplicaría la Sputnik, AstraZeneca, Moderna, la que esté disponible porque todas tienen aprobación de ANMAT", afirmó.

"No hay ningún oscurantismo sobre el proceso de la vacuna Sputnik, todos los informes técnicos de Fase 2 están publicados. Otro error cuando se dice que la Sputnik no tiene completada la FASE 3, porque ninguna vacuna en el mundo la tiene completada, porque la FASE 3 se completa después de un año de observación por lo menos", concluyó.