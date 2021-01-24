CARTELERA TV / 25 DE ENERO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)
22.45 FUERZA DE MUJER
00.00 MONZÓN
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. AMÉRICO TESORIERI
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO VS. HURACÁN
20.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)