Lorena Moyano vuela alto tras su paso por “Marcando el compás”

24/01/2021 - 22:09 Pura Vida

La música es, para Lorena Moyano, razón de vivir. Así lo supo desde niña y lo confirmó cuando a los 14 años, guitarra en mano, se animó a interpretar “Solo aquí”, de Airbarg. Fue el puntapié inicial de una carrera que actualmente, a sus 30 años (los cumple hoy), volvió a ratificarlo cuando Lito Vitale la convocó para formar parte del elenco de músicos que participaron de “Marcando el compás”, programa especial emitido por la TV Público en conmemoración del Día Nacional del Músico, fecha instituida por el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Aemás de Lorena, también estuvieron otros dos músicos santiagueños: la cantante Gaby Ferreyra y el percusionista Ariel “Goma” Herrera.

“Desde que ha empezado este proceso para participar del programa fue de felicidad, mucha emoción, sensibilidad también no solamente de parte mía sino de los 132 músicos de todo el país que hemos sido convocados”, dijo Lorena a EL LIBERAL.

“Fue muy emotivo porque ha sido un año muy difícil para los artistas. Entonces, ha sido esperanzador y de mucha felicidad vernos en la televisión compartiendo entre grandes y jóvenes y músicos súper conocidos y emergentes de todo el país. Que haya estado presente todo el país también fue algo muy lindo”, precisó Lorena quien, con su quena, acompañó a Carlos Oscar “Peteco” Carabajal en “Grito Santiagueño”.

“Fue una alegría enorme participar. Hasta último momento no lo podía creer. No me imaginaba que tantas puertas se iban a abrir y, además, de que cuando a mí me han pedido videos para Lito Vitale no sabía que iba a quedar o no. Es un orgullo, una felicidad”.

Lorena se formó en la Espea N 1 “Nicolás Segundo Gennero”. La artista destacó: “Hice el profesorado de Música con guitarra. Cuando terminé el profesorado me han empezado a llamar la atención los instrumentos de viento, más que nada la flauta traversa. Me he comprado una y empecé a estudiar de manera informal. Muy feliz porque se me han abierto caminos con la flauta. Desde hace tres años he conseguido una quena, de la cual me he enamorado. Estoy a full con los vientos, y más que nada con la quena, instrumento con el cual voy a grabar mi disco”.

Moyano está “súper agradecida con todo lo que he conseguido a través de la música y también con los artistas con los que he actuado”, entre los que citó al Dúo Orellana Lucca, “Peteco” Carabajal, La Sachera, Tanta y Enrique Marquetti, entre otros.

Lorena también formó parte de la delegación de artistas que representó, hace dos años, a Santiago del Estero en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

“Mi abuela Heidi Rótulo está orgullosa de lo que hago”

Lorena Moyano está orgullosa de su abuela, la prestigiosa escritora y docente santiagueña Heidi Rótulo. “Mi abuela es escritora y ha sido maestra. Ella es muy conocida y se llama Heidi Rótulo. Siempre me escribe, siempre me apoya y está muy orgullosa de lo que hago. A ella le encanta mucho el arte y capaz que se ve reflejada un poco en lo que ella hace”, remarcó Lorena quien, en su currículum, se destaca la gira que hizo, en el 2016, con el Ballet Latinoamericano, a Turquía, Polonia y Hungría. “En Turquía hemos ganado el primer premio a la mejor delegación”, supo remarcar a EL LIBERAL.

“Siempre me alienta”

“Mi abuela Heidi siempre, me alienta a seguir, me dice que no deje nunca y nunca voy a dejar porque, sinceramente, amo lo que hago. Ella siempre me está dando consejos y me dice que ella ama lo que hace, que ella siempre ha luchado por lo que le gusta y que así es como ha podido tener su recompensa”, enfatizó Lorena quien, en su trayectoria, también acredita haber participado, durante tres años consecutivos, en Guitarras del Mundo, festival creado por el guitarrista argentino Juan Falú y que homenajea y promueve ese instrumento.l