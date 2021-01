Gustavo Coleoni: “No voy a vender humo diciendo que vamos a salir campeones”

25/01/2021 - 00:34 Deportivo

Volvió mejor. Lo dijo él mismo y lo repitió varias veces. Por eso no dudó en volver, aún sabiendo que la vara que él mismo dejó está muy alta. Pero a Gustavo Coleoni le gusta arriesgar, en la vida y en el fútbol. Un “Sapo” directo, frontal, fiel a su estilo, charló ayer en exclusivo con EL LIBERAL sobre su segundo ciclo en Central Córdoba. Y como siempre, dejó frases y cosas muy interesantes.

¿Cómo encontraste al plantel en esta primera semana?

Los muchachos tienen una predisposición increíble al trabajo. El sábado fuimos a la arena y es difícil si uno no está predispuesto y acomoda la cabeza. Fue lindo verlos trabajar, alentarse uno al otro. Es como que estaban esperando el cambio, estaban ávidos de algo nuevo y ojalá nosotros podamos darles lo que ellos están deseando y necesitando en función de las herramientas para crecer individualmente y grupalmente. Ojalá los refuerzos que vengan también nos ayuden a potenciar la calidad del plantel.

¿Se hizo hincapié en lo físico?

Hemos hecho todos los días las dos cosas. Hemos hecho cuatro horas, se ha trabajado primero con la pelota, en ruta de pases, con espacios reducidos, con las consignas tácticas. Después se ponían zapatillas, se tomaban un yogur o comían una fruta o cereales y Ricardo les daba la biaba como dos horas más. Es la metodología que usamos con Ricardo los dos últimos años acá, hemos ascendido así dos veces.

¿Cuál es el desafío planteado?

Estamos en la búsqueda de mejorar lo anterior, como cuerpo técnico hemos mejorado, conformamos uno más grande y más compacto. Estamos mejores, en la pandemia nos capacitamos y estamos mejorados. Nosotros tenemos que llevar a los jugadores a nuestro clima, nuestra idea, nuestra forma de trabajar. Creo que no nos va a costar porque el plantel tiene muchísima jerarquía. A Cerro, Ribas, Rojas, les gusta que los entrenen, que les tiren conceptos, que les den las cosas con fundamentos.

Sacando a los que ya tuviste en Central, ¿dirigiste a algún otro en otro equipo?

A Riaño lo dirigí en Talleres, hace como 8 o 9 años. Fue un Federal A en Talleres, con muchísima presión de la gente, le tocó jugar y era pibe él. Sé lo que puede dar y ha crecido mucho.

Llegaron Bettini y Mehring, ¿qué te está faltando?

Un volante por cada lado y uno o dos centrales.

¿Un volante puede ser Leo Sequeira?

Es factible, pero depende también de Belgrano como institución, porque están en un proceso de elecciones. Creo que los representantes tienen la facultad porque les han dado la palabra de que Leo no tendría problemas en salir, pero son decisiones que las deben tomar en conjunto la lista opositora y la oficialista, pero tienen la palabra dada y Leo quiere venir. Están acercándose las partes y no habría problemas en eso.

¿Se puede ver el Sequeira de hace unos años?

Yo estoy convencido de que lo vamos a recuperar. Cuando estuvo con nosotros, fue el goleador del equipo en el Nacional B. Antes que vinimos tenía un déficit en los isquio y salía antes en los partidos. Con Ricardo hizo un trabajo de fortalecimiento y terminó jugando 90 minutos casi todos los partidos. Lo hemos ayudado a crecer.

¿Mehring vino para pelear la titularidad?

Es un arquero joven, para proyectarlo en el club. Si es que esto se puede decir que es un proyecto, lo ideal sería que el arquero que vos traigas sea para que se quede ocho años. Hay dos buenos arqueros de Primera, pero Mehring viene de jugar un muy buen torneo en Uruguay y ya lo habíamos querido traer nosotros en la temporada de Primera División. Viene a pelear un lugar con el ‘Oso’ y con César, en el presente va a ser así, pero es un arquero para proyectarlo en el club.

¿Qué Central Córdoba vamos a ver?

La gente ya me conoce. Vamos a ver un equipo competitivo, duro, que lastima, que no es fácil llegarle. Somos un equipo de mitad de tabla para abajo, pero debemos ser duros, acostumbrarnos a sacar puntos. Debemos ser combativos y llegar con mucha gente al área. Que recupera, que va a buscar de vuelta. Debemos trabajar primero en una adherencia interna, para que el equipo crea en lo que va a trabajar, y después sí darle vuelo al equipo de atrás para adelante. Y darle vuelo a las individualidades que sin dudas las tiene y las vamos a traer.

¿Sientes que al volver estás arriesgando todo lo que lograste en Central?

No sé si es sentir que arriesgo. Pero si no hubiera arriesgado hace más de diez años al irme de mi casa, con un bolso en la búsqueda de sueños, y dejar familia, no sería lo que soy. La vida la siento así, si uno no toma riesgos, no toma desafíos, no siente esa adrenalina de lograr los objetivos. Aquellos que están en una zona de confort todo el tiempo, no saben lo que es el sabor del triunfo, del objetivo logrado.

En lo personal, ¿es la chance de consolidarse como DT de Primera?

Lo tomamos de esa manera como cuerpo técnico, creo que en el fútbol argentino está muy valorado el trabajo nuestro en Central. Vamos a estar a la altura, no vamos a dejar pasar la posibilidad. Tenemos un objetivo que es volver a potenciar la marca Central Córdoba en el país. Agarramos las riendas de nuevo y no voy a vender humo diciendo que vamos a salir campeón, mínimamente buscamos mantener la categoría y después, en un proceso a largo plazo, se verá para qué estamos.l