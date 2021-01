Eduardo López: “No van a empezar las clases con 30 chicos, la gente no se suicida masivamente"

25/01/2021 - 18:03 País

Tras el anuncio del Gobierno de descontar los días a los docentes que no se presenten en las aulas, los gremios ratificaron su postura y afirmaron que “no aceptarán las clases presenciales”.

"No van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero, porque la gente no se suicida masivamente", expresó Eduardo López, secretario adjunto de UTE-Ctera.

El dirigente argumentó que: "No vamos a poner en riesgo la salud de los chicos, los docentes y los familiares de los alumnos. No hay nada que yo desee más que volver a tener clases presenciales, estar en la sala de profesores y muchas otras actividades". "Yo hace 35 años que habito la escuela, pero la escuela es sinónimo de cuidado y no voy a mirar para otro lado por más que nos amenacen con descontarnos los días de paro. Hace 35 años impulso la psicología de la ternura", señaló.

López calificó al Ejecutivo porteño de implementar una "pedagogía de la crueldad", por querer "meter a 30 chicos, un maestro que va rotando por burbujas en un aula con 30 grados de calor un 17 de febrero".

El dirigente gremial ademá señaló que semáforo epidemiológico en la Ciudad "está en rojo" y que los maestros así no van a cruzar con el "semáforo en rojísimo", que marca un promedio entre 1.100 y 1.200 casos diarios de contagios de coronavirus en territorio porteño.

"En Estados Unidos, si la ciudad tiene 420 casos diarios, no se abren las escuelas. Buenos Aires tiene 3000 casos por día, entonces no se abren las escuelas, no queremos terminar ni como Estados Unidos, Brasil o Capital Federal. Las clases deben ser de manera a distancia y en contexto de pandemia, por eso pedimos las computadoras y que se respete el semáforo", insistió.

"Redujeron el Plan Sarmiento 371 millones, por supuesto, porque es más barato meter 30 chicos en el aula en vez de darle 30 computadoras. Como uno quiere a los alumnos, no mete a 30 chicos y un maestro que rota por distintas burbujas con 30 grados de calor en un aula", argumentó.

Desde Ademys, también ratificaron este lunes que "de ninguna manera" puede haber un regreso a la presencialidad, "porque las condiciones -insistimos- no estarían dadas".

“No hay posibilidad de pensar que el año va a ser lineal. Necesitamos ir a un sistema seguramente mixto, donde la virtualidad nuevamente va a jugar un rol además de la presencialidad", planteó Jorge Adaro.