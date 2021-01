FÚNEBRES | 26 de enero del 2021

25/01/2021 - 22:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/01/2021

- Blanca Irene Agüero

- César Francisco Salto (La Banda)

- Luis Eduardo Casullo

- Antonio Francisco Skupin (Beltrán)

- María Cristina Gargiulo

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

CARLA SOFÍA MITRE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Salta el 23/1/21 y espera la resurrección.

Gracias por enseñarnos cada día a vivir con el corazón y con el alma, a entregar todo para no arrepentirnos de nada. Ve con Dios, y que sea Él quien ahora disfrute de tu presencia. Carlita: seguirás viva en los recuerdos de todos los que te conocimos y te amamos. Tu familia Elena, Romina, Ivanna, Oscar Astorga, Leandro Rogel y Luciano Daud, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARLA SOFÍA MITRE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Salta el 23/1/21 y espera la resurrección.

“Señor, sé nuestro refugio y fortaleza, para entender aquello que la razón no puede comprender”.

Acompañamos en este duro momento a la familia Mitre. Con mucho amor y en oración. Familia Daud y familia Rogel.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/01/2021 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo, Viviana Sarquiz y Marco Salvatierra Sarquiz acompañan a su familia en este doloroso momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/01/2021 y espera la resurrección.

Virgi, Caco, Euge, Goni, Guada y Miguel acompañan a su familia en este doloroso momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/01/2021 y espera la resurrección.

Lucas Rímini y familia acompañan a su familia en este doloroso momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/01/2021 y espera la resurrección.

Sebastián Álvarez y familia acompañan a su familia en este doloroso momento.

JULIO ALEJANDRO GAMIETEA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/21 y espera la resurrección.

El consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Villa Zanjón Ltda. participa el fallecimiento de quien fuera socio fundador y presidente consejero de la Institución. Acompaña a su familia en este momento de dolor y se ruegan oraciones por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MARÍA ADELA DEL CARMEN BLANES TORRES (Zuzuca) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 30 días de su partida a la Casa del Padre Celestial, sus hermanos: Carlos Eduardo, Marta Graciela y José Armando Blanes y sus respectivas familias, invitan a la santa misa que se oficiará en su memoria hoy 26 de enero en la Iglesia San Francisco Solano a las 20 hs. Agradecemos a cuantos nos acompañaron con sus muestras de afecto y cariño en este triste momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MARIANA ALEJANDRA BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

“Mari querida. Hoy estarías cumpliendo 32 años. Qué joven te fuiste de este mundo. El cielo estará de fiesta y seguramente tú serás el ángel más lindo y radiante. Nosotros aquí recordaremos tantos cumpleaños compartidos y pondremos una vela para iluminar tu retrato. Nunca te olvidaremos nuera. Vivirás siempre en nuestros corazones. Tu suegra Adriana. Tu esposo Gonzalo y tus hijos Román y Génesis. Tus cuñados y tus padres y hermanos.

DOLORES ROMUALDO MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/18 y espera la resurrección.

Al cumplirse 3 años de tu partida al Reino de Dios, sigues presente en nuestro corazón. Fuiste el mejor esposo, padre, abuelo y bis, dando amor infinito en cada beso, en cada abrazo y una persona apreciada por cuántos te conocieron. No hay palabras para darle gracias a Dios por los años vividos junto a tu familia. Se te extraña “Viejo”. Dejaste unos hijos fuertes que van a cuidar de nuestra madre (era tu última voluntad) de no dejarla sola. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar, pero yo te digo “Viejo” que siempre estás presente en nosotros, en nuestras oraciones. Gracias por tu amor infinito, mi consejero, mi amigo. Te amo papá. Su esposa Dominga Pérez, sus hijos Miryan, Alicia y Cacho, Gladys y Luis, Silvia y Luis, Mónica y Daniel, su hno. Luis, su cuñada Juana, nietos, bisnietos, amigos, vecinos, invitamos a la misa por su eterno descanso que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San Francisco. Ruegan una oración en su querida memoria.

ROSA ELENA ROSSI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/14 y espera la resurrección.

Querida madre. Hoy se cumplen siete años que partiste al Reino del Señor. Siempre te recordamos con una sonrisa, por tu tenacidad, por ser tan trabajadora, por tu simpatía. Siempre vivirás en nuestros corazones y desde el Cielo nos continúas cuidando. Descansa en paz madre y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija Mary Azan de Paoletti y flia., invitan a la misa que se oficiará el martes 26 a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita del Bº J. Newbery. Se ruega una oración en su querida memoria.

ACOSTA DE ROJAS, MIRTA F. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a su esposo Héctor e hija Natalia. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Su esposo Ramón, sus hijos Liz, Ramón, Silvia, hijos políticos Liliana, José Luis, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Su hermana política Cristina Trotta de Agüero, sus sobrinos Mario, Adrián y Mauricio Agüero Trotta, sobrinas políticas y demás fliares. participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de dolor.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Brille para vos la luz que no tiene fin". Carlos Montoto participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su prima hermana Graciela Pandolfi de Wassmann, sus sobrinos Roberto Alejandro, Bertha Silvina, Vanessa Beatriz Wassmann Pandolfi, participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en Frías.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/1/21|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro, sus hijas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Fernando, Marta y familia con mucho afecto.

BARRIONUEVO, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. José Roberto Barrionuevo, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Su esposa Claudia Garcia, su hijita Pilar García Casullo y demás familiares, sus restos serán cremados. Servicio de Cremación Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Su tía Emma y sus primos Mónica, Ale, Fernando y Dani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus primos Maruca y Cacho Ossés y familia, participan con profundo dolor su partida. Q.E.P.D y el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus primos Norma Carabajal de Ávila, su esposo Raúl Ávila y flia. y Adriana Carabajal, participan con gran dolor su fallecimiento. Querido primo Dito, que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Su tía Norma Casullo de Chamorro, sus primos Anahí, Susana, Bochi, Ramón y Silvia con sus respectivas familias, participan con dolor su pronta partida hacia la Casa del Señor. Rogamos una oración en su querida memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Que inesperada sorpresa al recibir esta triste noticia del fallecimiento de mi hermano del alma Luis. Ahora estás en el cielo, que Dios te acompañ en un lugar de privilegio como te lo merecías. Tu hermano del alma Mario Almada, Susy, Maximiliano y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Amado Tomás Chamorro e hijos participan con dolor el fallecimiento de su querido primo Dito. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Ramón Ernesto Chamorro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Dito. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Acompaña a su hermano Miguel Casullo y familia en este difícil momento. Sus amigos de la vida Patricia, Sonia Tuky, Claudia, Pia, Rosy, Gilda, Gaby, Gondy, Julio, Piri, Enrique, Pepi, Ciro y Chufi. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Marta Eugenia Azar participa el fallecimiento de su compañero y amigo con mucho tristeza. Oraciones por su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. CPN Roberto Soria, Lic. María Carreras, sus hijos Roberto Emanuel, Álvaro Facundo y Lic. Daniela Soria, despiden con profunda tristeza a su querido amigo y desean que encuentre la paz en toda su dimensión. ¡Hasta pronto, querido Puma!

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Pelucho y Lita Amadey, Yiyi Amadey y Ramón Rojas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Miguel y Fredy en este difícil momento. (Descansa en paz, amigo del alma).

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Te marcharste luego de haber luchado cómo un puma, así te llamaban, fuiste una gran persona y buen vecino, ya estás descansando. Acompañamos en este doloroso momento a los tuyos, Mirta, Luchín, Rubén y Camila. Con mucho pesar, Amalia Gómez y su hija Valeria.

DOMÍNGUEZ DE GALLO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Personal directivo, administrativo docente y nodocente del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno, acompañan al Prof. Roberto Gallo y familia por la pérdida de su esposa. Elevamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE GALLO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Secretaria Gremial de UPCN, Prof. Julia Comán participa con dolor del fallecimiento de la esposa del profesor Roberto Gallo y eleva una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE GALLO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. El Secretario General de UPCN Gerardo Montenegro participa con mucho dolor del fallecimiento de la esposa del profesor Roberto Gallo y eleva una oración en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones". Su hermana política, Gladys Suárez Vda. de Gamietea, hijas, Gladys, Teresita, Claudia, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Es verdad que el tiempo cura las heridas, pero los espacios no se remplazarán". Su tía política Zulema Bóboli, sus primas Zuly, Gladis, Raque y Nancy y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su prima Miguela Rillimsky de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento y acompañan con la oración a su esposa Pipi, a sus hijas Clarita y Liliana y a sus demás familiares en este momento tan triste. Querido Nene, descansa en paz.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltara". Pocha, Chichi, Tito, Estela, Clara y Pepe Cianferoni y sus respectivas familias, participan su partida al Reino Celestial de su primo político Nene. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Miguel Nicolau y familia, participa su fallecimiento y acompañan en este momento de profundo pesar a su esposa Clara, a su hija Clarita e hijo político Diego Saavedra y demás familiares. Elevamos oraciones en su memora.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Luis Eduardo Yanucci, sus hijos Sebastián E., y Verónica del C. y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la tía Clara. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Angela Innamorato de Argañarás y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de gran tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Volverás a encontar mi corazón, enjuga tus lágrimas y no llores si me amas..." Promoción '79 Colegio de Belén, amigas de Lili, acompañan a la querida Pipi, ante la pérdida de su compañero de vida: el querido Gringo. Descansa en paz Viejito. Rogamos una oración por su eterno descanso.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Que Dios, nuestro Padre, guarde su alma en la paz de su reino". Hna. María Teresa, Leisa, Ale, Bea, Nelibé, Adri Sacco, La Rebu, Gladis, Marcia, Marcela y Vicky, acompañan a su amiga Liliana en este momento de dolor, rogando descanse su querido Gringo en paz.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Maria Cristina Alluz y sus hijas Delfina y Miranda Bosatta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Felices quienes en la tierra fueron humildes porque en el cielo ellos verán a Dios". Vecinos de calle Magallanes: flias. de Anchi, Pelado y Poro Ávila, Coca de Ramírez, Lola de Silva, Gringa de Gómez y Guido Beltrán, se conduelan por la desaparición física del dilecto amigo Julio, especial ser humano, quien tuvo destacada actuación en nuestra sociedad y saludan con el corazón dolorido a Clara, Dra. Clarita, hija Liliana y demás familiares, rogando cristiana resignación ante inesperada pérdida. "Que brille para él la luz infinita de Cristo".

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Guillermina Acosta e hijos, acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Mario J. Montañez, su esposa Chichí Crapanzano junto a sus hijos Ing. Carlos Mario e Ing. Raúl Eduardo Montañez Crapanzano participan con inmenso dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida colega y amiga Sra. Clara. Rogando consuelo y pronta resignación a toda su hermosa familia.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Luis Galván y Marta Cinquegrani junto a sus hijos Adriana, Gustavo y Marcelo participan con dolor el fallecimiento de "Don Nene" apreciado vecino y persona de bien. Acompañan a Doña Clara y sus hijas en este triste momento.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Ruly Peralta, sus hijos Fernando, Silvina, Gimena y María del Carmen, sus hijos políticos y nietos acompañan en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Dr. Antonino Stancampiano y su esposa Cdra. Azucena Jorge participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa. Sra. Clarita y toda la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Josefina Stancampiano de Muratore participa su fallecimiento y acompaña a Clarita y toda su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Ángela Muratore de Peralta, sus hijos Javier, Martín, María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Sus restos fueron sepultado sen el cementerio Pque. de la Paz.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Promoción 79 del Colegio Belén acompañan en estos momentos de dolor a Lily, Sra. Pipi, Clarita y toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Gladys del C. Díaz, Darío H. López y Santy López participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Lily, Sra. Pipi, Clarita y toda la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Clari de Boglione, Alejandro Buenvecino, María Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione, acompañan con todo cariño a su esposa Pipi, hijas y flias. en estos dolorosos momentos. Que nuestro Señor bendiga su descanso y consuele a todos sus seres queridos.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Sus amigos de siempre Jorge A. Umaño, María Celia Sosa de Umaño, David Umaño, Alejandra Palavecino y flia., Juan Elwart, Graciela Umaño y flia, Ariel Umaño, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y pronta resignación cristiana para su familia.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Elena Azar de Cabrera, su esposo Hugo Cabrera y familia y Rosa Azar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Antonio V. Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, y sus hijos Rafael, Natalia y Lucía, y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a su esposa Clara e hijas. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Oliva Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias, particpan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su esposa Clara y familia en este momento de dolor.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Corina Orphee De Ugozzoli, sus hijos Héctor, Walter y Fabia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida. Ruegan su eterno descanso y acompañan a la familia del querido "Tio Julio".

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Tus vecinos Adriana y Alejandro que siempre te recordarán, participan con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria. Que descansas en paz.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Carlos Ibañez Tauil, su esposa Fabia Ugozzoli e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria .

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Paola Cruz Saavedra, Sergio Bullion y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a Clarita y toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Zuni Assis de Retamosa participa con profundo dolor su fallecimiento; eleva oraciones por su eterno descanso y abraza con profundo cariño a su esposa Clarita y demás familiares.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Celsa Soriano de Diaz y su hijo Diego participan el fallecimiento del esposo de la estimada Clarita, la acompañan junto a sus hijas en este momento de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Nora Barnetche, sus hijos Carlos E. Bassett, Natalia Bassett de Espejo y Verónica Bassett; su hijo político Luis Espejo Fagalde; sus nietos Micaela Bassett Paz, Sofía Espejo Bassett y Facundo Espejo Bassett participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en tu querida memoria tío Nene.

HACHE, HUGO WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Martha y Ema Saad acompañan con dolor a su esposa Nora y a toda su familia en este difìcil trance. elevamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Papá, gracias por haber compartido una parte del camino. ¡Siempre te recordaremos!. Sus hijos Raúl, Andrea y Lucas, sus nietos Alejo y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su primo y excompañero de la secundaria Sto. Tomás de Aquino Dady López y su amiga Magui Enríquez Gallegos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Gladys Gamietea, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Amigos del grupo ISTA promoción 1977; Graciela Casagrande y Hugo Llanos, participan con dolor el fallecimiento del amigo Pancho. Elevan una oración en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Hermano querido, no esperábamos este desenlace. Quedaron tantos encuentros y mucho más por compartir. No pudo ser. Vuela alto hacia esa paz que solo Dios da. Nos volveremos a ver y abrazar. Hasta pronto Pancho querido. Sus amigos de la vida, compañeros del Santo Tomás de Aquino, promoción 1977 Comercial: Pelu, Graciela Bravo, Mary, Mirta, Dady, Luis, Migui, Blanqui, Buky, Gachi Luna, Graciela Corvalán, Guille, Jorge, Lily, Nidia, Cristina, Carlos, Rosa y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y socio, y se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo; CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti, CPN Ana Cheble y demás personal de Contaduría Gral. de Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Gladys Suárez Vda. Gamietea y familia, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Santiago Maldonado, Delfa Rojas de Maldonado y sus hijos Adriana, Daniela y Sergio con sus respectivas familias, acompañan en el dolor a su mamá Valle, a sus hermanos Teresita, Ricardo, Patricia, a sus hijos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Pa.

MEJANELLE DE SABATÉ, GLORIA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Ramón Pena, Belén Basualdo, sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín , acompañan a sus hijos Fernando y Cristina en tan doloroso momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Acompañan a su familia en tan doloroso momento; Ramón Peña, Belén Basualdo y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Juan Caldera y familia; Álvaro Caldera y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Alicia Cornejo de Paz, hijos, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Alicia Maria Paz, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Enrique Agustín Alcaide y Sara Pinto Villegas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Sus compañeras y amigas de la promoción 1976 del Colegio Belén, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera y amiga Adali Lezana de Dorigon y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Silvina Diaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor y en especial a Adali y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Adriana Alegre Rojas, su hijo Ignacio Agustín Castiglione y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Dra. Ana María Luna, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijos Marta y Eduardo. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Lamentamos la pérdida de la mamá de mis amigos y le damos las condolencias a toda la familia. Dr. Pedro Yachelini, Marisa Yachelini y Fernanda Catella.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Tu voz desvanecida por la ausencia perdura más, que como una música como imagen tuya. El Señor te abraza y sentirás su amor infinito. Tus excompañeros de trabajos de calle Urquiza: Dr. O. Orellana Peralta, Dra. P. de Hubaide, Ing. M. Rodr´guez, Dra. M. Romero, Ing. M. Cancino, Prof. W. Tula Peralta, N. Campos, J. Rojas, E. González, T. Lastra. A. Santos, N. Galli, R. Juárez, G. Pagés, R. Castaño. R. Pereira, J. Cecconi, E. Gallo, M. Taboada, Dr. L. Fernández Saloon, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SESÉ, JORGE (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 24/1/21|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, enjuga tu llanto, y no llores si me amas". Amigos de su hermano Jaime: Graciela Barra y familia, Carlos Nieto, su esposa Amalia, Alfredo, Mariela, Silvina, Karina, Luciana, Guada y Milena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SILVA, LIDIA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "La salvación de los justos viene del Señor". (Salmo36, 3-6). Valle Roldán de Gadda y ex docentes de la Escuela Henri Dunant, a nueve días de su fallecimiento hacen llegar sus condolencias a sus hijos y a su hermano Lucio, rogando al Altísimo por la salvación de su alma. Lidia fue empleada de esa escuela. Cumplidora en su tarea, generosa, solidaria, buena vecina. Por todo ello, sentimos mucho su partida al reino celestial.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció 26/11/20|. ...Y al despuntar el alba, cerraste los ojos esos pequeños luceros marrones y te transfomaste en luz. Ahora estás junto a María y Jesús. Nos seguirás iluminando el camino, guiados por tu ejemplo de trabajo, rectitud, amor incondicional a la flia. Nos enseñaste a dar sin recibir nada a cambio. Gracias por tanto amor. Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Maxi, con motivo de cumplirse dos meses de su Partida a la Casa del Señor. Besos al Cielo.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Andrea Chamut y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento y acompaña a su hija Florencia y familia en este difícil momento.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Te despido con profundo dolor, Luisa Jorge, acompaña a su esposa e hijos en este duro momento. Elevamos oraciones en tu memoria.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Nuestro Padre es el único ser que decide cuando partiremos de este mundo y hoy él ha sido el elegido. No sientan más tristeza, por el contrario, siéntase en paz de saber que ahora es parte del reino de los cielos". Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi), participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Pichón: Te valoramos como amigo y buena persona. Acompañamos a tu flia. en este doloroso momento. Griselda y Luis Umlandt.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y Ana Cecilia, Iván y Valeria, Franco, participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Abrazan y acompañan a su querida familia en tan triste momento y elevan oraciones en su querida memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Siempre estarás en nuestros corazones. Te amaremos hasta la eternidad. Sus primos: Claudia Loto y flia, Carlos Loto y flia.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Siempre estarás en nuestros corazones. Te amaremos hasta la eternidad. Sus primos: Claudia Loto y flia, Carlos Loto y flia.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán, acompañan en el dolor a sus padres Juan Carlos y Gladys y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos participan el fallecimiento de Carla, rogando a Dios fuerza espiritual para aceptar este inmenso dolor. Abrazo a su papá Juan Carlos y a toda su familia.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Dr. José Luis Guzmán y familia, participan con sentido pesar su inesperado fallecimiento y acompañan a sus padres, hermana, sobrinas y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria. y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Tito y Miky Muratore acompañan al querido Carlos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Arq. Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, participan de su fallecimiento, acompañando en este doloroso momento a Juan Carlos, Gladys e hijas y rogando a Dios para que la lleve a gozar de su Reino de Amor. Bendiciones.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Querido Juan Carlos. Tus compañeros del Distrito Militar Sgo. del Estero, clase 48 te abrazamos fraternalmente, a vos y flia. en esta triste situación que les toca vivir y rogamos al Dios de la vida, le regale a ella una feliz Resurrección.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Beto Median colega y amigo de su papa, lamenta profundamente la trágica desaparición de su hija. Que Dios la reciba en el cielo y la colme de bendiciones y a su familia les de paz y resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Querida Carlita tu ex maestra del Jardín Normal (Sgo.) Mary Canllo de Jozami te despide con hondo pesar y ruega a Jesús Misericordioso resignación para tus padres y hermanas. Vuele alto patita de yeso.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Cr. Julio R. Marañon lamenta profundamente el fallecimiento de la hija de su amigo Juan Carlos. Ruega una oración en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Ricardo Lazzari y familia acompañan a su amigo Juan Carlos en su dolor por el fallecimiento de su hija. Ruegan una oración en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y Ana Cecilia, Iván y Valeria y Franco, participan con profundo dolor su pronta partida a la casa del Señor, acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza y elevan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Lionel Moya y Sra. Ema Mercedes Figueroa y demás familia, participan el fallecimiento de la Dra. Carla Mitre y acompañan a sus padres Carlos Mitre y Sra. en este difícil momento.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su amiga y vecina Verónica Ledesma y su padre Carlos Ledesma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanas, sobrinos y demás familiares en este difícil momento.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Nuestro amor por vos esta intacto y quedaran en nuestra memoria los mas hermosos recuerdos. Te queremos mucho y siempre estaras en nuestros corazones, tus amigas de la infancia Laura y Lourdes Paoletti Verónica Ledesma y Luciana Lescano Dominguez. Acompañamos a sus padres y hermanas en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Querida Carla, te fuiste temprano, quizás porque nuestro paso por la vida es solo un camino de regreso a la casa de Dios. Hoy el cielo brilla más que nunca con tu llegada, vuela alto y desde donde estés siempre cuida a tu familia. Nosotros desde aquí recordaremos siempre tu alegría. Juan Paoletti y su esposa Marta, Eduardo Sily y esposa Mirta y familia, acompañan con cariño a nuestros queridos amigos Carlos Mitre, Gladys, Ceci, Flor y demás familiares. Que El Señor les brinde paz y resignación.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Arturo Lorente y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Dr. Barrionuevo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus familias acompañan a sus padres, hermanas y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. El dolor embargò nuestros corazones ante tu inesperada partida. Desde ahora sentiremos la tristeza que produce tu ausencia, pero el amor nos mantendrà unidos a travès de los recuerdos. Su familia: Ana, Hugo, Valeria y Carlos Mitre participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALTO, CÉSAR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Su esposa Amelia, sus hijos César, Magdalena, Elijio, Noelia, Manuel, María, Francisco, Mariela, Daniel, Lorena, hjos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Quebrachal. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA, DIONICIA MERCEDES (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos y los ángeles le canten himnos de gloria. Graciela y Pablo Nomura y flia, Carlos, Pocha, Chichi, Nene y Zulma Ibañez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Viejito descansa en paz. Su esposa Otilia, sus hijos Daniel, Marcela, Maru, Nelson, hijos políticos y nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Hoy nos toca despedirlo a un lugar donde ya no sufrirá, donde solo hay amor. Si tenemos anécdotas? muchas, caminos recorridos otros tantos, tareas realizadas y horas incansables de trabajo no lo dudo. Solo podemos decir gracias por su entrega, su dedicación y responsabilidad con la que cuido a cada uno de nosotros y a su querido Petroservive, su casa. Hasta pronto don Antonio. EQUIPO PETROSERVICE

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Que en paz descanse querido Antonio! En este día nos toca despedirte, con todo el cariño y amor sembrado en un largo camino juntos. Tuvimos el honor y la suerte de tener a nuestro lado a una gran persona, maestro, y amigo, quien nos dejó infinitas enseñanzas y anécdotas. Por siempre presente en nuestros corazones, e inmensamente agradecidos por la entrega total y el compromiso con nuestra familia. Te despedimos con un fuerte abrazo al cielo, hasta pronto. Myrta, Luis, Betina y toda la familia Pérez Curbelo.

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.