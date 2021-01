Brian May despidió a Francisco Calgaro, guitarrista rosarino fallecido este fin de semana

25/01/2021 - 23:00 Pura Vida

El guitarrista británico Brian May despidió a través de redes sociales al músico rosarino Francisco Calgaro, ex integrante de Dios Salve a la Reina, grupo argentino de tributo a Queen, quien perdió la vida el sábado pasado a los 41 años en un accidente aéreo en el sur de Santa Fe. “Tristes noticias: Francisco Calgaro (Dios Salve a la Reina): conocido por muchos fans de Queen, incluyendo a la Convención de Fan Club de la banda y el Memorial de Freddie Mercury de Montreux, descansá en paz”, escribió el músico de la legendaria agrupación inglesa en su cuenta de Facebook. El guitarrista de Queen posteó un artículo publicado por el The Cavern Club.com titulado: “The Cavern Club le dice adiós al guitarrista de Dios Salve a la Reina, Francisco Calgaro”, que refleja el impacto que causó la noticia.

Calgaro fue miembro de Dios Salve a la Reina hasta 2019 y murió el sábado pasado a los 41 años, cuando la aeronave ultraliviana que piloteaba se precipitó a tierra en una zona rural cercana a la localidad de Pérez, en el sur de Santa Fe.l