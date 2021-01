Odontólogo santiagueño ofició de “partero”: su bebé nació en el auto

25/01/2021 - 02:12 Santiago

El miércoles 20 de enero de 2021 será una fecha inolvidable en las vidas de los jóvenes odontólogos santiagueños Michel Japaze Jozami y Ayelén Del Fabro. Es que ese día, a las ocho de la noche, nació Josefina Japaze Del Fabro tras haber sido asistida por su propio padre, quien ofició de “partero” ya que la bebé había nacido en el auto cuando el matrimonio Japaze se dirigía, desde La Banda, donde viven, hacia el sanatorio (ubicado en Santiago) para que Ayelén fuera atendida por los médicos.

“Fue una historia increíble para nosotros”, resaltó, aún emocionado por el momento vivido, el profesional santiagueño al hablar con EL LIBERAL. Michel narró lo sucedido en la travesía realizada desde que salió de su casa hasta llegar a la clínica.

“Yo estaba trabajando y mi mujer en casa. Ella tenía un turno de control a las 16. El médico le dijo que la veía bien. Yo la veía bien. Es por eso que ella se vuelve a casa y yo, al consultorio. A la hora, más o menos, me llama para decirme que estaba con dolor, que probablemente tenía contracciones. A pesar de que es nuestro segundo hijo, ella no definía bien lo que eran las contracciones porque era un poco leve, pero cuando llegó a casa las contracciones se hacen más fuertes y con mucho dolor. Entonces, le digo que subamos al auto para ir a la clínica”, contó Michel.

Y añadió: “Íbamos tocando bocina, sacando la mano para que nos den espacio para pasar. Cuando estábamos llegando a la clínica, mi mujer estaba con mucho dolor y me dice que ella le veía la cabeza y que estaba por salir la cabeza del bebé. Mi mujer iba en el asiento de atrás. Cuando sale el bebé me dice que tenía en su cuello el cordón umbilical. Cuando me dice que el cordón umbilical estaba enroscado en el cuello yo me asusto. Uno no está preparado para estas cosas, pero en ese momento te sale desde adentro y freno el auto al costado a pesar de que estaba a cien metros de la clínica. La recibo a la bebé, la agarro, logro dar vuelta a la bebé y consigo sacarle el cordón umbilical del cuello y de esa forma la recibo y la pongo en el pecho de la mamá, la tapo con una toalla que había en el auto y le pongo el vestido para darle un poco de calor”.

“En ese momento, había dos chicos que lavaban los autos, A ellos les pido que se lleguen a la clínica, que estaba a pocos metros, para llamar a un médico, Los chicos salen corriendo a la clínica y llamaron un enfermero que ha venido con una silla de ruedas, la verdad que fue un detalle. Él no podía salir con la silla de ruedas de la clínica porque no se lo permiten. Entonces, he llevado el auto hasta esa zona para poder bajar a mi esposa con el bebé”, destacó.

“Cuando salgo corriendo para ir a buscar la silla de ruedas, se acerca una señora, paciente de la clínica, y la asiste a mi mujer. Una mujer que parece que salió del cielo porque la ha ayudado, la ha tranquilizado y le dijo qué hacer a mi mujer como para que nosotros nos tranquilicemos. Luego, ingresamos a la clínica y llega un médico que estaba de guardia y una enfermera y son quienes asisten a mi mujer”, rememoró Michel.

En el sanatorio, la familia recibió toda la atención médica necesaria y tanto la mamá como la pequeña Josefina se encuentran en excelente condición y descansando en su casa.

Josefina, como la bisabuela libanesa de su papá

¿Josefina era ya un nombre pensado por si tenían una hija mujer o por alguien en especial?, preguntamos. “Por nadie en especial, solo porque nos gustó el nombre. Igual tengo una bisabuela libanesa que se llama Josefina”, precisó Michel a EL LIBERAL

Por otra parte, Michel agradeció a Dios y a todas las personas que le han dado “una mano inmensa” en esa noche de adrenalina pura que le tocó vivir. En ese sentido, reconoció la ayuda de quienes, en el camino de La Banda hasta el sanatorio (el Alberdi) donde fue asistida su esposa, hicieron todo lo posible para que atravesaran sin problemas los siete kilómetros que hizo desde su hogar, en el barrio San Martín (La Banda), hasta la clínica en Santiago.

También hizo público su reconocimiento a los dos chicos que lavaban autos, a una señora que aconsejó qué hacer a su esposa y a todo el personal de profesionales del establecimiento de salud donde fue recibida Josefina tras nacer en el auto de su papá. l