Andrés Mehring: “Estoy muy contento con este nuevo cambio y desafío”

26/01/2021 - 01:45 Deportivo

El modelo 2021 de Central Córdoba va tomando forma con la incorporación de caras nuevas. Primero fue el lateral derecho Gonzalo Bettini el que se incorporó al plantel que dirige Gustavo Coleoni, que afronta su segundo ciclo como DT del club. Y ayer fue el turno del arquero Andrés Mehring, segundo refuerzo confirmado para esta temporada.

Mehring firmó ayer el contrato que lo ligará a Central Córdoba hasta el 31 de diciembre de este año y se incorporó por la tarde al plantel. El santafesino pasó con éxito la revisión médica a cargo de los doctores Facundo Lezana y Mario Herrera y luego formalizó su vínculo con el club.

“Estoy muy contento con estos nuevos cambios, nuevos desafíos. Al menos yo lo tomo así. Me pone muy feliz y muy contento estar acá. Lo habíamos hablado hace un tiempo y no se dio, yo me había ido a jugar a Uruguay. Y ahora que se da, estoy con muchas expectativas”, señaló el ex arquero de Godoy Cruz de Mendoza.

Justamente con el “Tomba”, Mehring visitó a Central Córdoba el 30 de septiembre de 2019.

“De ese día recuerdo el calor que hizo y la gente estaba como apretada en la cancha. Y se hacía sentir. Y enfrentamos a un equipo intenso. Después, sacar conclusiones del partido es medio difícil porque nos quedamos con un jugador menos casi todo el partido. Pero recuerdo el calor y la gente como que apretaba, te hacía chica la cancha”, recordó.

El ex Colón y Brown de Madryn entiende que el clima puede aprovecharse a favor. “Yo desde el arco te lo podría decir con total tranquilidad porque para mí es más fácil que para el jugador de campo que está corriendo todo el tiempo. Pero creo que es también hasta una cuestión psicológica. Y está bueno que cuando vengan acá piensen que se les complica, juega a nuestro favor y eso es importantísimo”, consideró.

El arquero contó que Coleoni “ya me dio la bienvenida, he hablado y ahora queda entrenar y ver las formas. Ahora es el día a día, somos cuatro arqueros y tenemos que ver quien está para atajar. Hay que entrenar como animales y dejar todo”.

“Ilusión y fe hay que tener porque es la única manera de pelear por algo. Obviamente siempre la competencia es buena porque yo considero que potencia a todos los que están, si no estarían bien todos no habría calidad de trabajo. Y después atajará el que tome las mejores decisiones y el que esté mejor. Yo vengo con muchas expectativas, pero las decisiones de quien jugará o no las tomará el técnico”, agregó sobre la competencia por el arco ferroviario.

Por último, dijo: “Tengo que ponerme un poco más a punto, en una semana de vacaciones se nota que perdés estado físico. Pero en dos o tres días yo lo recupero así que ya estaríamos al tanto”.l