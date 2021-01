El “Pichi” Mercier rescindió su vínculo con Mitre

26/01/2021 - 01:59 Deportivo

Mitre continúa trabajando en su pretemporada para la temporada 2021 de la Primera Nacional, al tiempo que se suceden novedades importantes en el plantel. Y una de ellas es la salida del volante Juan Mercier, quien tenía contrato con el club hasta el 3 de diciembre de este año. El “Pichi”, que había llegado con grandes expectativas el semestre pasado, rescindió el vínculo con el club.

Si bien no trascendieron los motivos, el experimentado jugador no tuvo la continuidad esperada en el reciente torneo de transición y eso tuvo mucho que ver en su salida, más allá de que también fue víctima de algunas lesiones que lo perjudicaron.

El volante de 40 años, ganador de la Copa Libertadores de América en San Lorenzo y con pasado en Atlético Tucumán y San Martín, ente otros clubes, se desgarró en la pretemporada, nunca pudo alcanzar su mejor forma física y no fue titular en ningún partido de la fase Reválida, pese a que el DT Hernán Darío Ortiz le dio algunos minutos en cancha.

Otro de los que se suma a las bajas en Mitre es el defensor Enzo Ortiz, quien no iba a ser tenido en cuenta para esta temporada. El defensor está resolviendo los términos contractuales de su salida para sumarse a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Mercier y Ortiz se suman a Jonathan Duche y Jorge Scolari, las primeras bajas que tuvo el plantel del “Indio” Ortiz.

Pero la depuración no quedará ahí si no que continuará, ya que el entrenador continúa evaluando a los jugadores y no se descarta más salidas.

Refuerzos

En función de las bajas, se analizará los puestos a reforzar. En un principio, la intención era traer un refuerzo por línea. En el ataque, se confirmó la contratación del paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, proveniente de Central Córdoba, por lo que ya está cubierto el puesto de centrodelantero.

Ahora la dirigencia se encuentra abocada a abrochar un zaguero central y un volante central. Hay al menos cinco nombres en carpeta para cada puesto y podría haber definiciones en el transcurso de esta semana.

Mientras tanto, el plantel profesional de Mitre comenzó ayer la semana de entrenamiento con la mente puesta en el próximo Campeonato de la Primera Nacional de AFA. Y lo hizo con una exigente jornada de doble turno.

Por la mañana, se concretaron ejercicios de velocidad, resistencia y potencia aeróbica .Y finalizó con una sesión de liberación miofascial y una ingesta calórica, para recuperar.

Por la tarde, el plantel realizó actividades físico técnicas con pelota. Y algunos ejercicios tácticos en espacios reducidos.l