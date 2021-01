FÚNEBRES | 27 de enero del 2021

26/01/2021 - 22:05 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/01/2021

- Blanca Irene Agüero

- César Francisco Salto (La Banda)

- Skupin Antonio Francisco (Beltrán)

- Roque Javier Llanos

- Santos Lázaro Noriega (La Banda)

- Néstor Aníbal Cáceres

- Antonia Villarreal Vda. de Pallares

- Walter Daniel Heredia (Los Nuñez)

- Gladys Liliana Santillán (La Banda)

- Juan Rubén González

- Carlota Segunda Helvecia Luna

- Ofelia Gerez

- Carlos Alberto Brizuela

- Yanina Maricel Sittner

- Claudio Estergidio Gerez

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Su hermana Norma Agüero de Pitzalis, su esposo José Pitzalis e hijos Ariel, Eugenia y Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento. Hermana nunca te olvidaré, fuiste muy solidaria y gran madre. Que Dios te tenga en la Gloria junto a nuestros padres y hermanos.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Vecinos y amigos del Pje. San Lorenzo, familias de: Anselmo Vezzosi, Cecilia Batule, Mariel Luna, Oscar Sosa, Jorge Díaz, Alejandra Martínez, Norma Acuña, Edith Galván, Liliana y Mimí Cerrizuela, Domingo Trejo, María Mulki, Evo Martínez, Eugenia Zannoni y Petty de Zanoni, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Blanquita. Pedimos consuelo para su esposo, hijos y demás fliares. Descansa en paz.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. "Tu diste alegría a mi corazón". ( Salmo 4- 2.7) La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va... no te digo como pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos... María de los Ángeles Mulki, Daniel Unfhurer, Alejandro Perduca, Paloma, Estefano y Mía.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Sus sobrinos Miguel Ángel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel Angel Tejera, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, BLANCA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Sylvia Luna y Eduardo Juri lamentan mucho su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia rogando oraciones en su memoria y por la resignación de sus seres queridos.

BRIZUELA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus hijos Alejandro, Fatima y Deolinda Brizuela, hijos pol. nietos y demás participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁCERES, NÉSTOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/2|. Su esposa Karina Basualdo, sus hijos Néstor, Felipe Cáceres, sus hnos. Eduardo, Maria, Noemi, Elma, Adriana, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Municipal. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Su vida terrenal ha terminado ya. Recíbelo ahora en el paraíso, donde ya no habrá más dolores, ni lágrims ni pena sino unicamente paz y alegría con Jesús. Su hijo Luis, su hija pol. Andrea y su nieto Valentino, ruegan por su eterno descanso

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Su hermano Fredy Casullo, sus sobrino Agustín y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus excompañeros de la delegación Anses, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Graciela Basualdo, suegra de su hijo Luis y Clari Correa, su cuñada, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y lo acompañan en este difícil momento.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Viviana Escobar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Compañeros de la Caja Municipal, participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre de nuestro compañero Luis Casullo y padre político de nuestra compañera Andrea Correa. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CASULLO, LUIS EDUARDO (Puma) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Sus amigos de la vida y del fútbol, equipo Previsión FC participan con profundo dolor de su fallecimiento, acompañan a su familia con hondo pesar, rogando oraciones a su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (Puma) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Alberto "Russo" Chazarreta y flia, participa con mucho dolor el fallecimiento de un verdadero caballero, tanto en su función pública como el deporte, rogando al Altísimo, su descanso eterno y resignación a sus familiares.

CASULLO, LUIS EDUARDO (Puma) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Querido Puma; compartimos muchas tardes de Fútbol y 3er. tiempo, en el 81, compartimos delantera de "Abogados" en Torneo Panamericano de futbol en Chile. Un abrazo para tu hermano Miguel, te recordare siempre con afecto sincero. Tu amigo: Carlos Pesce Pastoriza.

CASULLO, LUIS EDUARDO (PUMA) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Sus amigos, de la barra de Gallito y amigos de su hermano Fredy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO, LUIS EDUARDO (PUMA) (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Dito: Te fuiste pronto y dejaste una tristeza grande, descansa en Paz, tus vecinos del Barrio Sargento Cabral, que siempre te recordarán: Susana Paz, Leandro Amil Feijóo, Amalia Gómez, Alicia Ponce, Héctor Bejarano y sus respectivas flias, acompañan en este doloroso momento a toda su flia.y rogando una pronta resignación.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Sus sobrinas Nena y Adela Marcos de Alustiza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su tía Clara y primas en el dolor de la partida. Elevando oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho dolor en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Adriana Trejo de Giribaldi, participa con dolor el fallecimiento del querido papá de Clarita, acompaña afectuosamente a su familia y ruega oraciones por el descanso eterno de su alma.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Tu amiga Nora Ugozzoli y sobrinos del corazón Carlos y Nelva Vega, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Freddy Basbús, su esposa Magali Pece e hijos Marcelo Basbus e hijos, Claudio Basbus y Silvia Adriana Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Mavel N. de Nader y flia acompañan con oraciones a Clara y flia. Que descanse en paz. Julio.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Dios mío dale a su esposa Clarita, tu guía y tu luz, para seguir caminando sin su Julio, que hoy está contigo en tu "morada santa". Como ex docente de su digna dirección de la Escuela 798 de Los Cardozos (Dpto Capital) acompañándola a Ud. y a sus hijas Clarita y Liliana, yernos y nietos. Isabel Herrera de Pece, sus hijos Francisco, María Isabel, Eleomar, Claudia, nietos y bisnietos. Oraciones por su eterno descanso y por la resignación de su querida familia.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su esposa Ema Arias, sus hijos Claudia, Roxana, Emanuel, hijos políticos Alejandra, Javier, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Querido Hermano. Dios ha querido llevarte a sus brazos para juntarte a tus amados padres y cuñada. El Señor acompaña tus pasos hacia El y goces de gloria que mereces. Ha sido muy hermosa tu estadía junto a tus hermanos y en la tierra y ruego que nuestro Señor te cobije por siempre. Que brille para El la luz que no tiene fin. Sus hermanos Nica, sus hijos Raúl y flia, Rody y flia, Marcela y flia.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su hermana Mirta Elisa Gerez, te despide querido "Cacho" son tantos y numerosos los recuerdos de horas felices que pasamos juntos que siempre te recordaré. Problemas de salud que me aquejan hacen que aún me encuentre en otra provincia, tratando de superar los mismos, lo que impidió vernos ultimamente. Acompaña el sentimiento de tu familia, Ema y sus hijas. Se ruega una oración en en su memoria

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus sobrinos Kely Pacheco y Javier Juárez y sus hijos Javi y Nati, Francisco, Virginia y Juan Ignacio Juarez, participan el fallecimiento del querido tío Cacho.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Ricardo Pacheco y flia. Mirta, Kelly, Ariel y Dany, lamentan profundamente la inesperada partida del querido tío "Cacho", y acompañan el dolor y sentimiento de su flia. Se ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Marty Pacheco y sus hijos Carolina y Gustavo, Virginia y Agustín Suárez Pacheco, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Cacho.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Marcelo, Claudia, Gaby y Tucho Gorosito acompañan con profundo dolor a Emanuel y a su familia, rogando por una pronta resignacion. Elevan una oracion en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. "Señor dale el descanso eterno". Sus familiares Nico, Valentin, Kito, Yani, Agustina, Natacha Navarro y Zuly Abraham acompañan a Emanul y familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Amigo querido no esperábamos este desenlace quedaron tantos encuentros y muchos más para compartir. No pudo ser, vuela alto hacia la paz que solo dios nos da. Hasta pronto Cacho, tus amigos de la vida Tato y Cussy acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Hoy te decimos hasta siempre, hoy te conviertes en nuestro ángel, ahora nos cuidas desde arriba, acompañado de uno de tus tesoros más preciados. Dicen que cuando una persona se va, nos deja sus huellas y enseñanzas. Querido Claudio nos dejas muchos más, nos dejas tu bondad y tu generosidad, tu humildad, tu calidez, tu desinterés, tu calma, tu sonrisa, nos dejas tu intenso corazón, te vamos a extrañar. Acompañamos a su familia, rogamos que su alma descanse en paz. Quito, Agustina y Yamila.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Querido Claudio, que encuentres en el cielo la paz y el descanso eterno. Acompañamos a sus hijos en este profundo dolor. Cristina y familia, Valeria Anna y Hugo Eleán.

GEREZ, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus hijos Jose, Maria, Rafael, nietos, bisnietos y nueras participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GEREZ, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus hijos José María y Rafael Ríos, hijos pol. Hilda y Patricia, nietos y bisnietos demás participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus sobrinos Vilma Noemi y Ricardo Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida y amada tia que el Señor le de el descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JUAN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus hijas Adriana y Liliana, sus nietos Melina, Santiago, Tadeo, Luciana y Jesús, participan su fallecimiento con profundo dolor. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HACHE, HUGO WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de La Plata, el 21/1/21|. Elida Hache de Saad y familia, lamenta su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso

LLANOS, ROQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su esposa Ramona, sus hijos Silvia, Juan, Marcelo, Pocho, Nestor y Franco sobrinos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, CARLOTA SEGUNDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su hija Liliana, su hijo pol. Néstor, sus nietas Lourdes y Martín y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, CARLOTA SEGUNDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su hermana Lili, sus sobrinos Yoyi, Adi, Elio participan su fallecimiento con dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, CARLOTA SEGUNDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su hermana Lili, sus sobrinos Adi y Marcelo te despiden con mucho cariño y que brille para ti la luz que no tiene fin.

MALDONADO, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Pablo Gustavo y Milagros Bravo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MÁRQUEZ, JULIO PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Kiko ya estás camino a la eternidad, te guiste de mi vida como llegaste en silencio, fuiste muy buena persona, educado amable,solicito, quienes te conocieron supieron de tu hombría de bien. A mi tu partida me deja un inmenso dolor, cuantos años compartiendo juntos, sin un solo disgusto. Gracias, muchas gracias hermano del alma. Gracias por tu lealtad, tu entrega, tu confianza, tu amistad. Gracias por protegerme tantos años y ver por mis hijos. Gracias por ser tan buena persona. Te extrañaré mientras viva. Me queda el dolor de no habernos despedido con un abrazo o con un saludo. Algún día nos volveremos a encontrar en algún lugar. Nuestra amistad fue y será indestructible. Que Dios te de la paz y el descanso eterno. Alberto Enzo Alegre, Gladys Coria y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Con profundo dolor despdido a mi querida amiga Monona. Abrazo a sus hijos compartiendo este triste momento y elevo oraciones por su descanso eteno en la paz del Señor. Nini Romero de Cornelli.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrián y Benjamín, participan con gran pesar el fallecimiento de la apreciada Sra. Monoma y acompañan a sus hijos y nietos en esta instancia de dolor.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia y Martín, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Viviana Agüero de Ríos y flia, participa el fallecimiento de la Sra. Monona, amiga tan querida de mi madre. Acompaño con tristeza y respeto a sus hijos, nietos y bisnietos y con especial cariño a Adalí y flia en este doloroso momento. Elevo oraciones en su memoria.

RUIZ, VICTORIA CASIMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/20|. Hoy se cumple un mes de tu partida de este mundo, querida Cholita. La noticia tan triste nos sorprendió, pero más nos dolió a todos los que te conocimos en tu desempeño, en tu profesión como farmaceutica, tarea que ejerciste como un servicio a la comunidad. Siempre decías que extrañabas mucho a tu madre y era difícil seguir sin ella. Descansa en paz, gran amiga, con tu madrecita, juntas para siempre elevamos oraciones a sus memorias. Beatriz de Piccoli y flia.

SITTNER, YANINA MARICEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su esposo Daniel Juárez, hijos Martina y Carolina Juárez y demás fliares. y amigos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en la Pcia. de Entre Ríos. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLARREAL VDA DE PALLARES, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus hijos María, Oscar, Zulema, Mercedes, Jorge, Ricardo, Victor, Sole, h. políticos Norma, Elvio, Jorge, Edy, Norma, Ariel, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares,sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/10|. Su esposa Blanca Galván, sus hijos Edgar y Blanca Herminia, sus hijos políticos Claudia Díaz y Lucas Sayago, sus nietos Florencia, Edgardo, Abraham, Máximo y bisnieta Linette. Al cumplirse once años de su fallecimiento se ruega una oración en su memoria.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. "Te has ido del mundo, pero siempre serás recordado en cada instante". A cuatro meses de tu partida, su esposa Patricia Nazarchúc e hija María Virginia Filac, piden a quienes lo conocieron un Padre Nuestro y un Ave Maria por el eterno descanso de su alma.

SILVA, LIDIA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/21|. "Bienaventurados los humildes porque de ellos será el Reino de los Cielos". Nuestra querida Doña Lidia como cariñosamente la llamaban casi todos los que la conocian en tu escuelita Henrry en el barrio, los ex alumnos. A sido una mujer integra sencilla, trabajadora incansable, generosa, servicial, solidaria, siempre dispuesta a entregar lo que tenia, en beneficio de los demás. Formaste una familia numerosa, fuiste madre, padre para tus hijos, aquienes inculcastes solidos valores de formación. Gran parte de tu vida la dedicaste al trabajo, durante casi 40 años, desempeñaste como ordenanza de la escuela Henry Dunat Nº 281, donde supiste ganar un lugar privilegiado en el corazón de toda la comunidad educativa. Nosotras las docentes Jubiladas de la Escuela la recordaremos siempre con inmenso cariño. Rogamos oraciones en su memoria, a dias de su partida hacia el Reino Celestial.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. "La muerte no es nada. Tan solo me he ido a la habitacion de al lado. Yo soy yo, tu erees tu. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Te espero... No estoy lejos, justo del otro lado del camino"., San Agustin. Al cumplirse 3 añosde su partida a la casa del Seór. su esposa Emilia, hijos Rodrigo, Fernanda y Luciana y nietos Amin, Zahir, Patricio, Trinidad y Catalina. Ruegan por el descanso de su alnma y elevan una oracion en su memoria.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, ANDRÉS RUBÉN (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Chicho Tévez y Sra, participan con profundo dolor de la partida de mi amigo Pichón. Se elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MARÍA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Directorio y personal de Mercurio S.A - Tarjeta Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Sánchez María Laura y acompaña a la familia en tan difícil momento.

GALVÁN, MARÍA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Sanchez María Laura y elevan una oración en su memoria.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Nora Resnicoff, sus hijos Mavi, Mauri y Pichi Ibarra y sus hijos politicos Gonzalo, Fede y Natalia, acompañan a la familia en tan doloroso momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) falleció el 25/1/21|. La Fundación Banco de Alimentos Sgo. del Estero, participa con profundo dolor la pérdida de la madre de su querida colaboradora María Cristina Hadla y acompañan a toda su familia en este triste momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) falleció el 25/1/21|. Lía Goitea de Meossi, María del Carmen Ochoa y Alejandra Cenice de Castiglione, participa con profundo dolor la pérdida de la madre de su querida colaboradora María Cristina Hadla y acompañan a toda su familia en este triste momento.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". La profesora Alejandra Ventichinque, compañeras y amigas de la Esc. Perfume de Andalucia, acompañan a su hija Cristina en este momento de dolor.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Heraldo Herrera y familia, participan del fallecimiento de la mama de la Dra. Cristina Hadla. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) falleció el 25/1/21|. Gloria Cardoso y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la Dra. Cristina Hadla. Se ruega una oracion en su querida memoria.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José Sarquiz, Viviana Sarquiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Eduardo Coroleu y Romina Sarquiz, participan con profundo pesar y acompañan a su familia.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Miguel Ángel Siufi y flia. despiden con cariño a Sra Cristina, acompañando a sus hijos y demás fliares en esta inevitable circunstancia y elevan oraciones por su descanso en paz

MITRE, CARLA SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Johnny Wede y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanas y demás familiares en este difícil trance. Rogamos oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Hoy viene a nuestra mente el recuerdo de una niña hermosa que prefería usar vestidos, con su hermosa sonrisa y sus ganas de sentarse a conversar, esa niña dulce y decidida que ya mostraba la maravillosa mujer en la que te convertirías. Sus vecinos Claudia Sánchez y Ricardo Torressi, junto a sus hijas Marianella y Guillermina, participan con profundo dolor su temprana partida y elevan oraciones por su familia, que Dios los acompañe y les confiera la resignación para aceptar tu ausencia y la fe para creer en vuestro reencuentro en los tiempos que el Señor decida.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. La familia de Manuel Villalba quien fuera amigo de su padre Sr. Juan Carlos Mitre, participa con hondo pesar su fallecimiento. Acompañamos a la familia Mitre, rogando a Jesús Misericordioso pronta resignación y paz en estos momentos de dolor.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Guardamos en nuestros corazones los hermosos momentos que pasamos contigo, tu recuerdo quedara por siempre con nosotros ". Tere, Laura y Fernando Vaulet participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos una oracion en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. El dolor embargó nuestros corazones ante tu inesperada partida. Desde ahora sentiremos la tristeza que produce tu ausencia, pero el amor nos mantendrá unidos a través de los recuerdos. Su familia: Ana, Hugo, Valeria y Carlos Mitre participan con profundo dolor su fallecimiento.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Dr. Juan Pablo Allones, Juan Maidana y Goyo Hernández, acompañan en el dolor al amigo Juan Carlos y Sra. y demás familiares, elevando oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Amiga incondicional: Gracias por haber llenado de alegria, risas y bailes mi vida. Gracias por haberme dado tanto cariño. Te quiero para siempre. Te abrazo mi gordi adorada. Anto Adamo participa con profundo dolor su fallecimiento.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de tu hija. Nos sentimos muy angustiados, conociéndote a vos como gran persona y la crianza que le dieron. No te preocupes que estará junto al Señor y la cuidarán y vos Carlos, con tu familia, recibe la resignación ya que ella descansará en paz. Zelaya Victor y flia. participan su fallecimiento.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Julio Cinquegrani y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento.

MITRE, CARLA SOFÍA Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 23/1/21|. Chicho Tevez y Sra, acompañan en su dolor a sus padres Juan Carlos Mitre y Gladys. "Que brille la luz que no tiene fin". Se elevan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Baldemar Moreno y Familia acompañan al muy apreciado Carlos en este tremendo dolor por la perdida de su hija y elevan oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Querida Carla, tus compañeros del 3ro. 5ta. de la Escuela Normal, lamentamos con profundo dolor tu partida tan repentina. Estás presente en el corazón de cada uno. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Acompañamos a su familia en esta dolorosa e irreparable pérdida. Q.E.P.D.

NORIEGA, SANTOS LÁZARO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. Sus sobrinos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Vilmer. Casa de duelo El Polear. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SANTILLÁN, GLADYS LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Sus hijos Pablo y Lourdes y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.





ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Tu hijo Rubén y su esposa Elena, sus hijos Checho, Virginia, Florencia y Santi a tres meses de su partida al Reino Celestial, invitan a la misa que en su homenaje se oficiará en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Tu hija Susana y su esposo Cacho, sus hijos Lucas, Luciano, Ramiro, Lucio, Camila a tres meses de su partida al reino celestial, participan la misa, que en su memoria se oficiará en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20 hs.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Siempre en nuestros corazones y recuerdos, tus hijos Doris, Ester, Mónica y tus nietas Guille y Delfi, invitan a la misa que en su memoria se oficiará en la iglesia Sgo. Apostol a las 20 hs. al cumplirse 3 meses de su partida.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Tu hijo Enio y su esposa Liliana, sus hijos Matías y Sra. y Franco, invitan a la misa que en su memoria se oficiará en la iglesia Sgo. Apóstol a las 20 hs. al cumplirse 3 meses de su partida.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Tu hija hija Miriam agradece a todos los que nos acompañaron en esta dolorosa pérdida, te extraño Pá y cada día se me hace más difícil aceptar tu partida. Sé que estás conmigo y que me guiarás y cuidarás como siempre. Ruego una oración al cumplirse 3 meses de tu partida al reino celestial..

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. "Acá pasando a dejar unas palabras para vos viejo Mongo, tampoco alcanzan las palabras para pintar a semejante ser humano, sólo los momentos que nos regalaste siempre... un verdadero guerrero de batallas imposibles... fuiste, sos y siempre vas a ser una de las personas más emblemáticas de la familia... lo único malo es que de chicos nos hacías bañar tres veces al día si transpirábamos... viejo loco, portate bien allá donde estés... no hagas líos, te amamos para siempre Monguitooo". Lucas, Luciano, Ramiro, Lucio, Camila. Rogamos una oración al cumplirse 3 meses de tu partida al reino celestial.

RUIZ, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/20|. "Flor: Hace un año que el cielo ilumino la llegada de este hermoso angel, a pesar del doloroso momento es un consuelo saber que estas, gozando en el Reino de los cielos; Tu abuela, te llevarè siempre en mi corazon con el amor. Flor, aunque estes en el cielo con Dios, siempre aqui cerquita de nosotros mi querida nieta. Tu abuela Nilda y sus tios Choly y Bibi y sus primos. Ruegan oración en su memoria.

BARRAZA, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/01/21|. Su esposa, hijos, hijos políticos y de mas familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inuhmados en el cementerio de El Zanjón. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/01/21|. Participan con profundo dolor sus hijos, hijos politicos, netos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados de Ardiles Dpto Banda. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GOROSITO, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Padre querido, hace cinco días que te fuiste y dejaste este vacío que duele día a día, te extrañamos y no encontramos consuelo por tu ausencia". Su hijo Fabián, hija política Graciela, sus nietos Carlitos, Antonela y José, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. y por su descanso en paz. Vilelas.

GOROSITO, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Padre, extrañamos todo de ti, cuesta aceptar tu partida. Los recuerdos invaden, pero nos ayudan a ponernos de pie día día. Jamás dejes de brillar, sos nuestra luz en el camino". Su hijo Gustavo, su hija política Kuka, sus nietas Florencia y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Vilelas.

GOROSITO, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Papi querido, que triste y doloroso es saber que no estás físicamente, se nos vienen los recuerdos, tus palabras, tus enojos. ¡Todavía no entiendo porque te fuiste tan rápido, no tengo consuelo!. Su hija Valeria, su hijo político Cone, sus nietos Úrsula, Albano, Andrea y Tomás, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Descansa en paz. Vilelas.

GOROSITO, NARCISO (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "¡¡ No es posible la alegría del reencuentro, sin sufrir el dolor de la despedida"!! . Sus hermanas Narda y Gladys Gorosito, participan con inmenso dolor su fallecimiento. "Hermano querido, hoy te lloramos tristes, apenadas, angustiadas, ¡¡Porque así lo sentimos!! Pero nos sostiene la fe y la esperanza de saber que estás con nuestros amados padres, don Narciso Gorosito (q.e.p.d) y doña Úrsula Fernández Lazo (q.e.p.d.); que tomarán tus manos amorosamente y te conducirán a la presencia del Señor". Cuando estés ante el Altísimo, dile con toda tu alma, ¡Señor, los mayores- ancianos necesitamos más que nadie ponernos en tus manos, para que conduzcas el atardecer de nuestras vidas.... Sentimos que, en nuestro mundo, hay egoísmo, injusticia y falta de reconocimiento hacia las persona mayores. ¡Bendice a los médicos que nos ayudan, aquí en la tierra, en nuestro camino hacia la vida eterna; pero tambien ilumina el corazón a los que nos ven como ancianos desechables". ¡Hermano pronto nos reencontraremos ! ¡ Te amamos tanto!. Descansa en paz. Vilelas.

HEREDIA, WALTER DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su hija Luma Yanet Heredia sus padres Nicea Bustos, Juan Carlos Heredia, sus hnos. Pastor, José Bustos, Fatima, Carlos, Ramiro, Ramón, Vilma Heredia, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Nuñez. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. Los compañeros de oficina de Petroservice de su hija Karina: Susana, Gustavo, Pablo, Santiago, Sofia y Juan Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.