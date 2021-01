“Pitu” González: “Al único al que le dejaron la sanción fue a mi”

26/01/2021 - 23:22 Deportivo

El caso de Arnaldo González es muy particular. Llegó a Mitre antes de la reanudación de la Primera Nacional arrastrando una sanción de diez fechas de su paso por Nueva Chicago (recibió el duro castigo por gestos antisemitas en un encuentro ante Atlanta). Pero el “Pitu” tenía la esperanza de jugar porque hubo un indulto en todas las categorías porque se consideraba que, al haber estado inactivos diez meses, se habían cumplido sus penas.

Pero el ex volante de Central Córdoba aún no pudo debutar con la casaca del Aurinegro porque fue el único jugador al que no indultaron. El “Pitu” no tuvo otra que masticar bronca y todavía esperar purgar dos fechas más para cumplir su pena y recién sí poder debutar en Mitre.

“Llegué al club con la expectativa de jugar, después con el revuelo que se armó y con las quejas de otros equipos en AFA, al único que le dejaron la sanción fue a mí. No vine sabiendo que no iba a jugar, yo vine sabiendo que iba a jugar. Después pasó lo que pasó, me dejaron la pena y la tuve que cumplir”, se quejó.

“El técnico me llamó y me dijo que le gustaría contar conmigo porque sabía que iba a poder jugar. Después no se pudo y tuve que cumplir las fechas. Hoy me tiene acá de regreso, con las mismas ganas con las que llegué el primer día y eso es fundamental porque quiero ayudar al equipo desde adentro”, agregó.

Pese a no haber jugado, el “Pitu” hizo un balance “positivo” del torneo que realizaron sus compañeros. “El torneo que hicimos, si bien ganamos un solo partido, fue bueno porque fue un grupo totalmente nuevo y la idea está. Hemos jugado grandes partidos donde si convertíamos en varios de esos partidos algún gol más yo pienso que hoy estaríamos en pelea todavía. Pero no sucedió, nos han metido goles sobre la hora, nos han cobrado penales sobre la hora, entonces el balance fue bueno porque los chicos hicieron un gran esfuerzo. Después, el resultado no se dio”, manifestó.

González ya se enfoca en lo que viene: “Hoy en día arrancamos una nueva ilusión y los chicos, el plantel, el cuerpo técnico, todos, llegaron con mucha energía para afrontar lo que viene y eso es bueno porque el objetivo está claro y tiene que ser único”.

Por último, analizó las cosas que debe mejorar el Aurinegro en el certamen que comenzará en marzo. “Mejorar de tres cuartos en adelante o la terminación porque la verdad que sacando Madryn, después hemos jugado bien, hemos llegado mucho al área pero no podemos concretar. Entonces hay que tratar de afinar en esos últimos metros y tratar de convertir los goles para después no sufrir los últimos minutos, que no nos empaten o nos cobren penales sobre la hora. Yo pienso que lo vamos a lograr y vamos a trabajar en base a los videos que vamos a ir mirando de los partidos que hemos jugado para mejorar y tratar de que nos lleven a pelear el torneo”, finalizó.