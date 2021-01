Las exportaciones cayeron un 34% en diciembre y 16% durante todo el año

26/01/2021 - 23:42 Economía

El intercambio comercial cerró 2020 con un superávit de US$ 12.528 millones, por debajo de los US$ 15.990 millones registrados en 2019, informó el Indec.

El año pasado, las exportaciones sumaron US$ 54.884 millones, con una caída del 15,7% respecto a 2019, mientras que las importaciones alcanzaron a US$ 42.356 millones, con una merma del 13,8%.

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el balance comercial marcara el primer déficit en más de dos años, al registrar un saldo negativo de US$ 364 millones, afectado esencialmente por el magro desempeño de las exportaciones, que ese mes retrocedieron 34,1% interanual.

El resultado del último mes de 2020 contrasta además con una ganancia de US$ 2.241 millones en igual lapso de 2019.

Según el informe del Indec, en el último mes del año, las exportaciones sumaron US$3.544 millones, con una merma del 34,1% interanual, mientras las importaciones subieron 24,7%, para alcanzar los US$ 3.908 millones.

Al explicar este déficit, fuentes del Gobierno argumentaron que la huelga de alrededor de 20 días que llevaron adelante trabajadores de gremios portuarios y recibidores de granos en diciembre impactaron en el resultado final del último mes de 2020.

Esta situación repercutió con más fuerza debido a que el cotejo fue con diciembre de 2019, el último mes en el que las cerealeras adelantaron sus declaraciones de exportaciones para no ser gravados con retenciones, ante el cambio de gobierno, lo cual generó una base más alta de comparación.

En diciembre pasado también crecieron con fuerza las importaciones, por un total cercano a US$ 4.000 millones, debido a compras anticipadas de insumos.

En el 2020, los principales socios comerciales, tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, fueron Brasil, China y EE. UU.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 7.956 millones y las importaciones, US$ 8.685 millones dejando un saldo de menos US$ 729 millones.

Las ventas a China sumaron US$ 5.394 millones y las compras US$ 8.664 millones, por lo que el resultado también marcó un saldo negativo para el país de US$ 3.270 millones.

En tanto, con los EE UU, las ventas alcanzaron a US$ 3.313 millones y las importaciones US$ 4.414 millones de dólares, con un déficit de US$ 1.101 millones.

Estos tres socios en conjunto explicaron el 30,4% de las exportaciones de Argentina y el 51,4% del total de las importaciones concretadas.

Del análisis de las exportaciones por grandes rubros, se destacó la caída de 30,7% de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con US$ 5.898 millones, principalmente por menores ventas de material de transporte terrestre, metales comunes y sus manufacturas, y productos químicos y conexos, entre otras.