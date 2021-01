VIDEO | Policías obligan a hacer flexiones a los turistas que no usen tapabocas

27/01/2021 - 15:08 Mundo Web

Mediante va avanzando la pandemia muchos países adoptan su manera de implementar las prevenciones necesarias para disminuir el contagio.

A lo largo de la semana, en las redes sociales se han hecho virales decenas de videos de la Isla de Bari, en donde se aprecia a personas sin mascarilla haciendo flexiones en plena calle y bajo la atenta mirada de agentes uniformados.

Tourists in Bali forced to do push-ups - the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl