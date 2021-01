Alberto Fernández: “No abordamos el tema de Venezuela con el presidente Piñera”

27/01/2021 - 17:41 País

El presidente Alberto Fernández brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que aclaró que no abordó con su par chileno, Sebastián Piñera, el tema Venezuela. De esta forma, rechazó las declaraciones del canciller Andrés Allamand, quien afirmó que se había acordado con la Argentina trabajar juntos por una “salida” a la crisis del país que gobierna Nicolás Maduro.

En su primera visita de Estado a Chile, el mandatario subrayó: “Honestamente, no sé qué fue lo que dijo (el canciller) y no me gustaría que se malinterprete. Lo que sí puedo decir es que no abordamos ese tema con el presidente Piñera, no se tocó el tema”. Lo acompañaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, la asesora Presidencial Cecilia Nicolini y el embajador de argentino en Chile Rafael Bielsa.

Este miércoles, Allamand había asegurado que “de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”.

Las declaraciones del funcionario del gabinete de Piñera resonaron en la Argentina y dentro de la comitiva nacional, que horas más tarde brindó una conferencia de prensa y aclaró la cuestión, ya que ambas administraciones tienen miradas distintas sobre el tema. Fuentes de Cancillería señalaron que Nación “mantiene su postura” sobre el país caribeño, es decir, que la salida a la crisis debe venir de los propios venezolanos, sin intervención externa.