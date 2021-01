Advierten sobre nueva modalidad de estafa telefónica

27/01/2021 - 20:36 La Banda

El Programa Municipal de Seguridad Alerta Banda informa sobre cómo prevenir un método de estafa por vía telefónica que implica una supuesta asistencia económica del Ministerio de Salud de la Nación para adultos mayores. La nueva modalidad de estafa consiste en que un supuesto representante del Ministerio de Salud de la Nación se contacta vía telefónica con la potencial víctima para ofrecerle una ayuda económica por parte del organismo mencionado por única vez.

Para acceder a este beneficio el estafador solicita a la víctima acercarse a un cajero automático o si un familiar atiende el llamado le solicita la tarjeta de débito del jubilado para realizar la acreditación del beneficio a través de un código de consulta de saldo que el estafador ofrece.

Para que la víctima se sienta segura y confiada el estafador destaca que al ser un trabajador del Estado no le solicitará ningún dato personal como el número de DNI y en el celular de la víctima aparece el escudo del Ministerio de Salud.

Teniendo en cuenta esta situación desde Alerta Banda sugieren lo siguiente: cortar la comunicación y llamar a la policía; conectarse con un familiar o conocido para contarle sobre la situación; no entregar dinero ni información personal o familiar; no realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico; no dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, por WhatsApp o por mensajes de texto y no contestar llamados de números desconocidos.