Preocupa el incremento de casos de obesidad en medio de la pandemia y las vacaciones

27/01/2021 - 20:48 Santiago

Las vacaciones, sumadas a la situación pandémica mundial, ocasionaron además de miles de infectados de coronavirus, otras afecciones en la salud de sus habitantes, que generan preocupación entre los especialistas. El aumento de peso, es uno de los temas más preocupantes, ya que este descontrol puede desembocar en numerosas enfermedades vinculadas al sobrepeso y sedentarismo.

“El 2020 nos ocasionó más estrés, sedentarismo y mala alimentación, el aislamiento, la menor oferta de productos saludables, la incertidumbre y ansiedad. Además, hay ‘miedo’ de concurrir a los centros de salud, por lo cual disminuyeron los controles médicos y nutricionales; ocasionando un aumento en los casos de obesidad, Diabetes (DBT), hipertensión arterial (HTA) y enfermedades cardiovasculares (ECV)", informó la Lic. María Celeste Mazzucco Ortiz, nutricionista.

Y destacó: “Desde el punto de vista nutricional, la situación se complicó aun más, con la llegada de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, que para algunas personas incluye viajes, comidas fuera de la casa, brindis con amigos, etc”.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que sostiene que hay formas de volver a una vida saludable, sin poner en riesgo al organismo.

“Hoy podemos reorganizar nuestro estilo de vida, para que sea más saludable, para tratar y prevenir enfermedades crónicas como la HTA, la obesidad y la DBT, en el marco de esta pandemia, donde tenemos que seguir cuidándonos además, contra el Covid-19. No esperemos a tener “un pico de presión”, a que el ‘jean no me cierre’ o a sentirnos mal para recién cambiar’, sugirió, al tiempo de dio tips de cómo hacerlo.

‘Recordemos que en estas vacaciones, en este verano, podemos descansar y disfrutar con la familia, sin que esto genere aumento del peso corporal ni enfermedades”, sentenció Mazzucco.

¿Cómo empezamos?

Es muy importante incorporar en nuestra alimentación semanal alimentos ricos en nutrientes que refuercen el sistema inmune (nuestras defensas). “Esto incluye lácteos descremados (leche, yogurt y quesos), huevo, carnes magras (más blancas que rojas, pescados, 1 a 3 veces por semana, como caballa, jurel, atún, salmón y sardinas), frutas y verduras (más crudas que cocidas, de distintos colores en distintas preparaciones), legumbres (como soja y lentejas, en verano en ensaladas y en invierno en guisos o potaje), frutas secas (nueces, almendras, avellanas, castañas, etc.), aceite de oliva (crudo), cereales integrales, avena y mucha agua (más de 2 litros por día), siempre cocinando sin sal’, recomendó la Lic. Celeste Mazzucco.

De esta forma, agregó: “Estaremos incorporando los nutrientes más importantes (proteínas de buena calidad, omega 3, vitamina B12, vitamina D, vitamina C, hierro y zinc) para cuidarnos del coronavirus y, al mismo tiempo, aumentar la masa muscular y perder grasa corporal, incrementando la salud integral”.

La importancia de tener un buen descanso y la actividad física

Es fundamental, complementar la buena alimentación con un buen descanso nocturno, ejercicio físico regular aeróbico combinado con resistencia (en el gym, en la plaza o en la propia casa), evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, no suspender la medicación indicada para la HTA, DBT u otra enfermedad, mantener una buena higiene de manos y alimentos, tomar las vitaminas indicadas por la nutricionista (recuerde que ‘no tienen calorías’ por lo tanto ‘no hacen engordar’) y realizar controles periódicos con los profesionales del equipo de salud.

Los cambios saludables requieren sacrificios, es decir, dejar algo que produce placer para lograr algo más grande. “Sin sacrificio no puede haber amor, salud, sabiduría y verdadera alegría”, consideró la especialista.