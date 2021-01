Benjamín Amadeo: Disfruto más cuando la gente se encuentra en mis canciones”

27/01/2021 - 21:03 Pura Vida

¿Cuánto sentido tiene, en tiempos de cuarentena, hablar de la valentía, resistencia y el valor frente al destino como lo haces en “Tierra firme”?

Cobra muchísimo sentido. Esta canción pone en palabras, un poco, sensaciones que tuvimos todo este año que pasó (2020) en donde nos dimos cuenta, como dice el estribillo, que no sabemos ganar ni tampoco rendirnos; es decir, nos dimos cuenta que nuestra capacidad de adaptación es mucho más alta de lo que creíamos y que por más que no se nos de las cosas como nosotros queremos, o muchas veces como queremos , de lo único que estamos seguros es que no nos vamos a rendir y que cada uno, en su lugar y en su aspecto, sabe que en el fondo cuenta con la energía o con las ganas suficiente para sobreponerse a cualquier cosa que nos pase. Esta canción habla de la valentía, de la resistencia en la vida y también las relaciones con las personas. Viene también a recordarnos que, a veces, para no dejar ir a personas que nos hacen felices o a recuerdos que nos hacen sentir vivos, somos capaces de siempre ir un poco más allá para no perder la esperanza nunca.

¿Cuánto de resiliencia hay en esta canción?

Hay mucho, sobre todo por esta frase que te digo que uno no sabe ganar pero tampoco rendirse. Después, hay una frase en la canción que a mí me gusta mucho que viene a decir que hay que tener cuidado porque el tiempo vuela y nosotros caminamos. Esta pandemia nos trajo a todos una relativización del tiempo bastante grande y nos hizo poner en pausa muchas cosas. Creo que también, de alguna manera, nos ha obligado a darnos cuenta de que son las cosas que realmente nos hacen felices. Esta canción tiene mucho de resiliente y mucho de propuesta para que cada uno que la escuche la cante y la sienta se dé cuenta que hay que tratar de disfrutar lo más que uno pueda.

¿En dónde se unen “Tierra firme” con “Vida lejana”, “Vámonos”, “Las Flores”, “No te enamores”, “Salvarme ahora” y “Magnetismo”?

Excepto “Vida lejana”, que es el primer disco, todas la otras canciones forman parte de mi próximo disco. Eventualmente, cuando develemos todo el disco y su título, vamos a revelar cuál es el concepto que las une, Ahora no te lo puedo contar, pero te puedo adelantar que este es un disco conceptual, que es un disco donde todas las canciones tienen una unión entre sí especial y un sentido de porque la canción habla de lo que habla, que tiene que ver con el mundo esotérico y de la adivinación. Cada canción tiene un propósito especial.

¿Qué simbolismos o metáforas encierra el arte de tapa: la abeja, el néctar, la flor?

Es una creación de un artista que se llama Rraa. Es un ilustrador y un artista plástico que, excepto “Salvarme ahora”, ha hecho todas las tapas del lanzamiento de mis discos. Me gustó mucho la sociedad que armamos para este trabajo. Esta tapa simboliza la naturaleza pura, el nacimiento, la polinización. Me lleva a la nueva vida. Fue una propuesta del ilustrador que yo tomé con alegría.

Renacer y resistir caracterizan a “Tierra firme”, ¿es tu esencia en cada canción?

Sobreentendiendo que yo escribo y compongo todas mis canciones creo que cada vez más aparezco yo en cada frase, en cada esquina de la canción. Vos sabes igual, de todos modos, lo que a mí más entusiasma de hacer música es, eventualmente, que la gente se encuentre en mis canciones. A mí me gusta aparecer, pero disfruto más cuando la gente se encuentra en mis canciones y encuentra ideas, conceptos o reflexiones que siempre pensó, quizás yo solamente me adelanté, lo bajé a un papel y le puse música.

¿Cuál es el mensaje que transmites cuando, en “Tierra firme”, dices: “sigo pero a mi manera, sigo colgado de la palmera reviviendo el día que empecé a rendirme”?

El día que uno empiece a rendirse yo creo que es el día en que uno se entrega al amor del mismo modo que se declara “era más seguro evitarte que sumergirme”. Uno, a veces, ante el poder que tiene el amor y el impacto que tiene el enamoramiento en nosotros, hace que nos quedemos muy indefensos, que es un estadío que a muchos les provoca mucha inseguridad. Es un estadío que nos acerca bien a lo que queremos ser y con quien queremos estar. Lo que pasa es que nos hace sentirnos sin armas, como desprovistos de defensas, pero declara un estadío que, eventualmente, trae cosas buenas.

¿Benjamín Amadeo, en qué momento, se sintió rendido ante los influjos del amor?

¡Uhhh, un montón de veces!!! Y es por eso que puedo escribirlo. No digo que no se pueda escribir lo que uno no ha sentido, pero una escribe mejor las cosas que ha sentido. He sentido, muchas veces, el poder del amor sobre mí y me pasa con mi pareja actual que uno vuelve a encontrarse y vuelve a mirar a la persona que tiene al lado y se vuelve a sentir entregado totalmente, solo que ya no tiene miedo de perder las defensas.

¿Qué significó trabajar en “Crímenes de familia”?

Me dio mucho orgullo participar en esa película porque vino a poner en escena, y en los televisores de todo el país y de muchas partes del mundo, una realidad dolorosa que tiene que ver con la desigualdad, la desigualdad de herramientas frente a la Justicia, la violencia de género y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los problemas que nosotros tenemos como sociedad. Me da mucho orgullo haber participado de una película que vino a poner de una manera contundente estos temas sobre el tapete y que se reavive la discusión de estos asuntos que te estoy planteando. Más allá de que mi personaje es un desencadenante y tiene un perfil oscuro, mi alegría está sobre el conjunto de la película y lo que provocó.

¿Qué les está diciendo las nominaciones para los Goya y los Ariel?

Estas valoraciones es un aspecto muy positivo porque resalta la calidad de la historia, de la película y a la vez resalta que es una problemática, de las que habla la película, que son problemáticas que están vigentes en todo el continente. Es para alegrarse el éxito, pero no tanto porque se ve que es un factor común de muchos países de Latinoamérica que la desigualdad es un flagelo que nos azota a todos.

Por otra parte, este año serás Diego, en “Entrelazados”, la serie de Disney.

Me da mucho placer poder ser parte de una de las dos primeras producciones que va a hacer la plataforma para Latinoamérica. Es una historia muy musical, con mucha magia, suspenso y alegría. Es un producto para toda la familia. Diego acompañará la historia de Allegra, protagonizada por Carolina Domenech. Diego va a sorprender mucho al público. Es un personaje diferente al de “Crímenes de familia”.