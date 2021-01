“Si me tomo una cerveza”, el tema que baila el país

28/01/2021 - 21:09 Pura Vida

Migrantes, la banda de cumbia liderada por Facundo García y producida por Nicolás Valdi, presenta el remix “Si me tomo una cerveza”, su canción viral en Tik Tok, que está revolucionando todos los charts de América Latina y se convirtió en el tema del verano.

Acerca de como construyeron este éxito, su presente y su futuro, Facundo y Nicolás hablaron con EL LIBERAL vía Zoom.

¿Cómo se logró convertir en éxito, que hoy canta todo el país, un tema surgido de una performance en Tik Tok?

FACUNDO: El tema “Si me tomo una cerveza” surgió medio planeado por nosotros y también medio de casualidad. Esta modalidad de subir las canciones a Tik Tok las veníamos implementando desde que se inició la cuarentena para mostrarle a la gente para ver qué opinaba y tomar así una referencia para ver si sacábamos unas canciones. Yo que estaba escribiendo temas para mi ex y Nico (por Nicolás Valdi) me filmaba. Así, todo muy espontáneo, surge este video Tik Tok que se hace viral y termina surgiendo la canción “Si me tomo una cerveza”.

¿Qué es, particularmente, lo que convierte en éxito a esta canción?

NICO: Para mí no hay nada específico. Son un conjunto de cosas, pero la clave está en Tik Tok y varios años de haber hecho música con Facu, él como compositor y yo como productor. Hoy es como la frutillita del postre que pudimos lograr. Se conectaron muchas cosas al mismo tiempo y la cuarentena... Sin la cuarentena, yo creo, el tema no hubiera explotado. La cuarentena, Tik Tok y tantos años con Facu nos llevaron a este éxito. Me parece que estas son las claves del éxito logrado por la canción. “Si me tomo una cerveza” empezó como un desafío en mi cuenta de Tik Tok. Subí un adelanto y avisé que a los 50 mil me gusta haría el estreno de la canción.

¿Qué representó hacer un versión remix “Si me tomo una cerveza” junto a Oscu, Rombai, Agapornis & Alico?

FACUNDO: Fue un placer para nosotros. Con Rombai, exponente de la cumbia pop de Uruguay, y Agapornis, exponente de la cumbia de Argentina, trabajamos con enorme placer, como también con Oscu, que es un artista muy versátil y eso es lo que nos gustó de él y consideramos que era importante sumarlo para darle un toque diferente a la canción, que la atrape a la gente y que diga: “mirá el artista que está, Oscu, que no tiene nada que ver con la cumbia”. Oscu se adaptó muy bien a la canción y a la gente le encantó. Hay muy buenos comentarios sobre esto.

¿Cómo viven este éxito logrado y cómo piensan sostenerlo si tenemos en cuenta que el mundo de la música, como en cualquier aspecto de la vida, suele ser volátil?

NICO: Estamos trabajando con Facu para eso, para lo próximo, porque somos conscientes de que la vara está muy alta y fueron muchas circunstancias que llevaron a la canción a ser un éxito. Pero, confiamos y tenemos fe porque somos un equipo bastante sólido y trabajamos mucho. Tenemos varias canciones más que creemos que están buenas. Vamos a sostener haciendo más música alegre para que la gente lo baile. Creo que por ahí va a andar la cosa, no va a haber mucha vuelta y vamos a seguir con la misma estrategia que veníamos hasta ahora.

El éxito acompaña a Migrantes

Migrantes tiene como figuras principales a Facundo García (cantante, frontman y compositor) y Nicolás Valdi (productor), acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata.

En sus años con la música recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de Uruguay. En su canal de YouTube superan los 80 millones de reproducciones, con canciones como “Se olvidó y bailó’, “Hasta la luna”, “Mi peor error”, “Hagámoslo, pero bien argentino”, “Si me tomo una cerveza”, entre otros hits.

Con oyentes de todo Latinoamérica, en Spotify acumulan más de 70 millones de streams. Su música apunta a ser una fusión muy latina, en las que se destaca la cumbia, reguetón, trap, algunos tintes de salsa e influencias del cuarteto.

Con la versión remix de “Si me tomo una cereza”, “Facu” y “Nico” ratificaron su liderazgo en este verano.

En tan sólo dos semanas la versión original de “Si me tomo una cerveza” ya alcanzó:

* Más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

* Más de 40 millones de reproducciones en Spotify.

* Ser tendencia en los charts virales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú.

* Nº 1 del Top 50 de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia.

* Dentro del Top #200 del ranking global diario de Spotify de las canciones más escuchadas llegó al #64.

* Más de 80 millones de views en total en su canal de YouTube.

La canción de “Facu” y “Nico” es de Oro

El single “Si me tomo una cerveza” se posicionó como la canción oficial del verano: primero alcanzó el reconocimiento de Oro y ahora el galardón de Platino certificado por Capif por las altas cifras de reproducciones en streaming.

Recientemente lanzaron la versión remix junto a Oscu, Rombai, Agapornis y Alico y causaron una revolución popular global en Youtube: en menos de 24 horas alcanzaron el millón de vistas y actualmente superaron los 9.5 millones de views en su videoclip oficial. Durante los 3 primeros días el video ocupó el #2 en Tendencias. Mientras que en Spotify: superó los 3 millones de streams, entró en el top 50 de Argentina (#36), Uruguay (#22), Bolivia #51 y continúa revolucionando todos los charts de América Latina.

“Si me tomo una cerveza” ha convertido a “Facu” y “Nico” en artistas populares, que se sostienen, como le dijeron a EL LIBERAL, sobre la base de seguir creando y apostando a la alegría como mensaje de vida.