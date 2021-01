Advierten que pueden aparecer casos de corona-dengue en Santiago del Estero

29/01/2021 - 00:30 Santiago

Tras la detección de casos de dengue en Salta y Corrientes, Santiago del Estero se mantiene en alerta y continuando con la tarea de prevención de un brote. Así lo señaló a EL LIBERAL la directora de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Dra. Sandra Seu, organismo que depende del Ministerio de Salud provincial.

La profesional dijo que la provincia está en fase de prevención y que el riesgo de un brote de dengue es latente. Incluso, manifestó, podrían producirse casos de corona-dengue como ocurrió en el norte salteño. Esto es, que un paciente tenga coronavirus y dengue al mismo tiempo.

Sobre la situación epidemiológica en cuanto al dengue, Seu recordó que Santiago del Estero tuvo un brote el año pasado “entre enero y junio”, y que “apenas terminó, empezó con acciones para evitar un posible brote. Estas acciones, lo que tienen que hacer es eliminar todo los criaderos de los mosquitos”.

En tal sentido, destacó la conformación de mesas de gestión con intendentes y otros actores como los hospitales, para llevar adelante las tareas de prevención, principalmente la tarea de descacharrado, la eliminación de inservibles. Estos son trabajos que se llevan adelante por parte de las comunas con la supervisión del Ministerio. Agregó a ello, que se firmaron convenios con municipalidades para conformar unidades centinelas. Entre ellas, están Capital, La Banda y Las Termas; a las que se agregarán Selva y Ojo de Agua.

También rescató que se está realizando un relevamiento entomológico con el área de Atención Primaria de la Salud, del mosquito Aedes aegypti. “Eso nos da una alarma en los barrios de dónde podemos tener un índice más alto del Aedes”, explicó y recalcó que “la idea es que todos los vecinos tomen conciencia de la importancia de que no tenemos que tener un criadero domiciliario”, ya que la principal característica del vector de esta enfermedad (el mosquito), es que es domiciliario.

Seu señaló que el año pasado la Argentina tuvo una cifra histórica el año de 96 mil casos, y que en Santiago fueron 1.880. Y alertó que como ya se comprobó la presencia del mosquito Aedes “tenemos que estar muy atentos: uno puede tener el vector y el problema es cuando está el virus: estando el vector y también el virus, está la situación ideal para (un brote)”.

“No podemos asegurar si habrá nuevos brotes”, manifestó la profesional, pero admitió que “puede haber una situación” como la del año pasado. En ese sentido, destacó que “todas las provincias están alertas y trabajando. Santiago ha estado trabajando todo el año, con actuaciones sostenidas en todo el tiempo”, subrayó.

Consultada sobre si Santiago podría registrar casos de corona dengue, Seu expresó: “No estamos exentos porque estamos en una situación de pandemia por coronavirus, vigente, y con una situación latente de aparición de un brote de dengue. En nuestra provincia no hubo casos de dengue desde junio del año pasado. Sé de Salta y de Corrientes, de casos aislados, pero no hay situación de un brote”.

Pero reiteró: “Podemos estar en situación de pandemia y puede aparecer un brote (de dengue). Pero estamos trabajando y esperemos no tener brote. Si empiezan a aparecer casos, estaremos en una situación de contención. Por el momento estamos en una fase de prevención”.

Ambas enfermedades tienen síntomas similares

Una situación que se presenta con relación al coronavirus y al dengue, es que tienen algunos síntomas parecidos. Es por eso que la regla que tienen los profesionales de la salud, es que no se descarten estas dos personas cuando un paciente síntoma febril o dolores musculares.

“Son síntomas parecidos, pero dentro del protocolo trabajado con Nación, en el consultorio se tiene que sospechar de las dos cosas. Si tiene síndrome febril acompañado de una patología respiratoria no va a pensar en dengue, sí en coronavirus. Pero si tenemos un paciente que tiene dolores musculares, que tiene fiebre, que puede llegar a tener anemia, plaquetopenia, y no tenemos que dejar de pensar en coronavirus”, reflejó.

Agregó que ambas “tienen muchos síntomas que son comunes a las dos enfermedades”. Por lo tanto, señaló que “como médicos no debemos dejar de pensar en las dos patologías, por supuesto que cuando aparece la patología respiratoria seguro que nos vamos a inclinar en pensar en coronavirus. Y la provincia tiene para hacer el diagnóstico de las enfermedades; no tenemos que quedarnos cortos en la sospecha y en el seguimiento de no pensar en las dos”.

Controlan ingreso de personas desde otras provincias

En cuanto a la tarea de salud y la vigilancia epidemiológica, la Dra. Sandra Seu rescató que se tienen armados circuitos de atención y de diagnóstico que el año pasado, “durante el brote ha funcionado muy bien”.

Al tomar conocimiento de casos en Salta y en Corrientes, Seu explicó que las unidades centinela están sobre las rutas de ingreso a las ciudades. “Tenemos que un hacer control y por eso se lo ha tratado con Nación, de la gente que ingresa o que está de paso por la provincia”, indicó. A modo de ejemplo de la importancia de realizar estos controles, recordó que el año pasado, el cuarto paciente por dengue, un ciudadano boliviano que transportaba bananas, ingresó a la provincia con los síntomas y quedó internado. Acotó que después de 15 días de ese caso importado, se produjo un brote autóctono.

La funcionaria de Salud dijo que si bien se realiza un control de los límites de la provincia, “con la gente que va y viene de Bolivia, eso con la pandemia de coronavirus (y la consecuente menor circulación de personas), estamos parcialmente estamos protegidos”.