Central Córdoba ganó en su primer ensayo

29/01/2021 - 02:32 Deportivo

En su primer ensayo formal de fútbol de pretemporada, Central Córdoba venció ayer a General Paz Juniors de Córdoba. En el predio Campa de la capital cordobesa, lugar donde el ferroviario está desarrollando la parte más importante de sus trabajos en la previa al inicio del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, se disputaron dos cotejos de 50 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 25.

En el primer encuentro, el Ferro se impuso por 1 a 0, con un gol de Abel Argañaraz sobre los 21 minutos de la etapa complementaria. En ese primer duelo, el entrenador Gustavo Coleoni puso en cancha a la alineación titular.

A segundo turno, los suplentes del “Sapo” derrotaron a los cordobeses por 2 a 1, con un doblete de Emanuel Cuevas (a los 5 minutos del primer y a los 24 del complemento). Kember había igualado transitoriamente para los cordobeses a los 20 de la segunda parte

La formación que alistó Coleoni en el primer ensayo de su segundo ciclo en Central Córdoba fue la siguiente: Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Alejandro Maciel y Nahuel Banegas; Ariel Rojas, Cristian Vega, Juan Galeano y Santiago Rosales; Abel Argañaraz y Claudio Riaño

En tanto, en el segundo “mini” partido, el “Sapo” puso en cancha a la siguiente formación: César m Loboa, Daniel Mesa y Serrano; Lucas Brochero, Mateo Montenegro, Francisco Cerro y Carlo Lattanzio; Pablo Barraza y Emanuel Cuevas.

El plantel volverá a trabajar hoy en doble turno, en tanto que mañana será el segundo amistoso, esta vez frente a Talleres y en el estadio Mario Kempes.

Lattanzioa

Previo a los amistosos de ayer, el mediocampista Carlo Maria Lattanzio firmó el contrato que lo ligará a Central Córdoba hasta el 31 de diciembre de 2021. Luego, el ex jugador de Estudiantes de La Plata dijo: “Tomé la decisión de venir porque seguía al club, tenía chicos conocidos acá y me hablaron muy bien de la institución. Hablé con el técnico también, me ha llamado y me convenció la idea por lo que tomé la decisión de formar parte del plantel”. “Me vine para acá y me encontré con unos chicos bárbaros. Llevo un solo entrenamiento y me unieron al grupo, me trataron muy bien así que estoy contento por esa parte. Ahora lo que queda es el desafío de poder jugar y poder ganarme un lugar como lo hacemos todos y que sea lo mejor para el equipo siempre”, completó.

Juan Cruz González y Dixon Rentería serán refuerzos

Pese a que restan algunos detalles, el marcador de punta Juan Cruz González y el zaguero central colombiano Dixon Rentería serán flamantes incorporaciones de Central Córdoba.

González, de 24 años, arribará a préstamo por una temporada, aunque primero debe cumplimentar la extensión de su vínculo con Chacarita Juniors, el club dueño de su ficha.

“Ya está todo arreglado. Me voy a Córdoba directo, aunque tengo que firmar la extensión del contrato con Chacarita”, contó el jugador al sitio partidario La gloriosa tricolor.

Por su lado, el colombiano Rentería, de 25, procede del Santa Fe de Bogotá, que también lo cederá por un año. El defensor también vistió la camiseta de Llaneros de La Guaira (Venezuela) y Unión Magdalena, entre otras entidades.