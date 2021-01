La santiagueña Patricia Bermúdez se tiene fe para clasificar a los Juegos Olímpicos

29/01/2021 - 02:39 Deportivo

La destacada luchadora santiagueña Patricia Bermúdez, quien está radicada en la Capital Federal, dijo que está trabajando duro para intentar conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán en principio del 23 de julio al 8 de agosto próximos. “Ahora tengo una última chance que será en Bulgaria en mayo, y para la cual estoy enfocada en mi preparación diaria para poder lograr el objetivo de clasificar”, dijo.

Enseguida, la atleta agregó. “Voy a hacer el último intento y sé que no será sencillo. Pasa que como no sumé medallas en el Panamericano del año pasado me quitaron el apoyo un poco para la preparación. De todas maneras voy a ir con Solidaridad Olímpica que me paga los pasajes y el resto correrá por mi cuenta ahora”, contó.

Para Bermúdez la contención de su marido, con quien entrena, fue importante luego de haber pasado por el Covid-19. “Uno se prepara con lo que tiene y como sea para poder salir adelante. Mi marido me ayuda bastante sobre todo luego de que pude salir de esta enfermedad que me llevó a un estado depresivo. El deporte siempre digo que te ayuda a salir y a creer en uno. Ahora trabajo con la idea de lograr la clasificación directa y para ello debo llegar a la final en Bulgaria. Voy a dar todo en este último intento, y esperar a ver qué pasa”, indicó.