FÚNEBRES | 29 de enero del 2021 -parte 2

29/01/2021 - 03:01 Funebres

Fallecimientos

- Isidora del Carmen Dorado (Loreto)

- Felipe Rolando Sández

- María del Carmen Barrio de Argañaraz

- Carlos Alberto Pisano (Frías)

- Fidel Bravo

- Yolanda Beatriz Ruiz (Fernández)

- Benjamín Gerez (Dpto. Figueroa)

- Viviana Inés Figueroa

- Emma Josefa Santillán

- Nélida Monserrat Saavedra (Nueva Francia)

- Carlos Leónidas Suáres (La Banda)

- Ramón Rodolfo Roldán (La Banda)

- Osborne Palmira Lobos (Las Termas de Rio Hondo)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

BRAVO, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Te deseamos un descanso en Paz con el Señor. EMPRESA ANICETO E HIJO.

CORIA, SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sus hermanos Luis Coria y Pablo Guerrero. su cuñada Norma y sus sobrinos Marcela, Luis, Pablo y Claudia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FIGUEROA, VIVIANA INES (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposo Diego, su hijo Bruno Zabala sus padres Ramon Augusto Figueroa su mamá María Inés Cejas, sus hnos., Daniel, Figueroa, su cuñada Moira su ahijada Antonella y demás familiares sus rests fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS ( q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su tía Blanca Nazar de Cejas, sus primos Luis, Myriam y Carlos Cejas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sus tíos que te quieren por siempre: Lilia Mirta Figueroa y Leticio Armando Suárez y su prima ahijada Victoria Micaela participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan al Altísimo te conceda la paz que tanto anhelabas y una cristiana resignación para tus padres, tu hijo, tu hermano, tu compañero de vida y para todos los que lloramos tu partida.

FIGUEROA, VIVIANA INES ( q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Los vecinos de la calle Viamonte "Decada del 80", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus papás en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS ( q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Graciela y Alfredo Detling, acompañan en tan dolorosa pérdida a su compañero y amigo Figue y familia y a su ahijado Bruno. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS ( q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de oficina de su papá Ramón Figueroa acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Pely siempre te llevaremos en el corazón. Su madrina Gladys Santillán, su esposo Pocho Zerda, sus hijos Mana, Marcela, Mariela y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Gladys Santillán y familia; Pity Santillán y familia; Susana Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Comisión Directiva de Cruzs Roja Argentina Filial Santiago del Estero, docentes, personal administrativo y voluntarios participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS ( q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|.

Vecinos y amigos de calle Viamonte. Picolino Gimenez, su esposa Chichi, sus hijos Gaby y Flia. Sonia y flia. Rolo y flia, Tuky y flia. Acompañan con profundo dolor su partida.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Tus "hermanas de la vida " participan con dolor su fallecimiento. Tuky, Faby, Sole, Ana y Pochi. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Flia. Quadrelli participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|.

Flia. Paez participa con sumo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|.

Flia. Gabarron Ledesma participa con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rafael Armando Suárez y sus hijos lamentan profundamente el fallecimiento de Viviana, hija de sus amigos Ramón y Mamina. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Perla Vella de Gómez y su sobrino José Eduardo Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan al querido Jorge y a sus sobrinos y primosOlguita, Mariela, Marcelo, Jorge y demás familiares. Nunca te olvidaremos. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Descansa en paz. Villa La Punta. Choya.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Héctor Rizo Patrón, su esposa Nilda e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Benjamín Arce, su esposa María Eugenia Zaín Boix, sus hijas Sofía y Elena participan con mucho dolor su fallecimiento.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ana María Espeche, Catalina Maria Lugones Espeche, participan con dolor su fallecimiento y acompañancon oraciones a sus hijos y nietos.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto a sus hijas Dra. Olga Charriol y Cra. Mariela Charriol y familias en este difícil momento de dolor. Espera para todos el consuelo de la fe ante tan irreparable pérdida.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Asociación Vecinal de calle San Juan: Adhiere con dolor el fallecimiento de su asociada e integrante de la comisión directiva. Oran por su eterno descanso. Ruegan santa resignación para su esposo e hijos. Muchas gracias por su incondicional aporte a la institución.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Elio Juarez, María Rosa Cejas y familia lamentan con mucha tristeza su fallecimiento. Tuvo valentía y mucha entereza para afrontar por largo tiempo los embates de una complicada enfermedad. Mucha fortaleza para su esposo e hijos que por siempre honrarán su querida memoria. Descansa en paz, estimada amiga. Permanecerá tu dulce y encantadora manera de ser. Gracias. ¡Amén!

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesye y sus hijos Sofía y Bautista participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Comapañeros de Edese S. A. de su hija Mariela : Estela Quinteros, Claudia Aprile, Daniel Bayugar, César Santillán López y Juan Contato participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Roberto Villagra y flia. participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y acompañan en el dolor a toda su familia.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Humberto Titi Floridia, Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Huilen y Zahira Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Adela. Hacen llegar sus condolencias a su amigo Jorge Charriol, hijos, nietos y bisnietos. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Cecilia Eugenia Vital participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su querida amiga Olguita y eleva oraciones en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mercedes Achaval, J. Francisco Guzman Olivera, Francisco, Javier, Juan Felipe, Justina participan su fallecimiento y acompañan a Mariela y Fernando Frola ,con mucho cariño.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Pedro Ugozzoli, su esposa Edy Terribile y sus hijos participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor del estimado Julio. Acompañan a su esposa Clara e hijas con la oración y ruegan por su eterno descanso.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, sus hijos Nadia y Joaquín, María Pía y nieta Olivia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Clarita, acompañando fraternalmente a la familia Saavedra Gamietea en la irreparable pérdida sufrida. Se ruegan oraciones en su memoria.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. Ángela García de Campos y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan a Dios resignación para su familia.

GAMIETEA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/21|. La familia Vital - Ugozzoli participa con dolor el fallecimiento de un gran hombre y mejor amigo y hacemos llegar a Clarita, su esposa y a toda la familia, en estos momentos de dolor, nuestro cariño de siempre, rogando por el eterno descanso en paz de Julio.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Rosa Leguizamón, su hija María Cecilia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. "Nos quedarán los lindos momentos vividos". Tus amigos de la calle Viamonte "Decada del 80", participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento,.

GEREZ, CLAUDIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21.

Sus vecinos y amigos de calle Viamonte. Picolino Gimenez, su esposa Chichi y sus hijos Gaby, Sonia, Rolo y Tuky y sus respectivas flias. Acompañan en el dolor por la pronta partida.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Salvador Martínez, su esposa Graciela Fernández y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marcelo A. Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos Ana María, María Cecilia y Marcelo Luis Espeche y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la tan querida Malena y ofrecen oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Cecilia Espeche y su hijo Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ricardo Martín Röttjer, Adela Isabel Navelino, sus hijos Martín y Ana María Arce, Guadalupe y Ángel Ciappino, Javier y Marianela Muratore, Florencia y Federico Karnatz y sus nietos Martín y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria .

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sylvia Monti de Bruchmann, su hijo Horacio Brucmann participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rosa Inés Monti participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Lylian Paz de Alegre, Julio David Alegre Paz y familia, María Julia Alegre Paz de García y familia, María Claudia Alegre Paz y familia, participan con profundo dolor la inesperada partida de nuestra querida amiga Melena. Descansa en paz Male. Un beso al Cielo.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Jalil Jorge Milki (Buby), Julia Sosa e hijos: Maria Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Ignacio Bau, María Angela y Roberto Arnedo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijas en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Yo soy la Resurrección la Vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás..." Los compañeros de su hija María de la Paz D'Amico del BSE: Gabriela Apesteguia, Daniel Torres, Andrea Cortes y Marta Escalada participan con profundo dolor su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Alejandra Lucero y Guillermo Arce participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Paz y acompañan a su familia en este difícil momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Gustavo Abeijón Mukdsi, Alejandra Lucero, sus hijos Máximo y Augusto y Julio Lucero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Paz y acompañan a la familia en este difícil momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marta y Marcelo Larguía, afectuosamente acompañan a Chacho y familia por la pérdida de Malena; haciendo extensivo nuestro pésame a la familia D´Amico. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Carlos Weyenbergh,M.Silvia Lescano y sus hijos Agustina,Carlos e Inés María participan con profundo dolor su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Ábalos Aliaga y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en éste difícil momento elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Daniel Flaja su esposa Leticia Trejo y sus hijos acompañan a sus amigos Tuti, Cristian, Tomas y Lucas en tan doloroso momento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Desde Tucumán, Nelly Goytía despide con dolor a Malena y hace llegar sus condolencias a su esposo, a sus hijos, a su hermano Dr. Juan Domingo Pinto Bruchamann y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín y Eugenia; Valentín y Carla; Agustín y Soledad y Martín y María Arce participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Dr. Ernesto Traine, Emilia Silva de Traine y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan resignación a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Víctor Zelaya y sus hijos Romina, Pucho, Diego y Rita participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Malena. Ruegan resignación para su esposo Jorge y sus hijas. Que descanse en paz.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ana María Espeche Bruchmann, su hija Catalina María Lugones Espeche, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Malena, tan buena, tan cariñosa, tantas cosas lindas compartidos, tan fuerte cuando tuvo que serlo, una madraza, te quiero Male. Rogando oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Chamaco Iglesias, su esposa Cristina, sus hijos Ignacio, María Emilia y Luciano, Santiago y Mercedes acompañan a la familia en estos momentos tristes y elevan una oración en memoria de Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Propietario y personal de Cadetería Servimoto abrazan sentidamente y acompañan a la familia en este momento de dolor rogando una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ricardo Martínez, Sra. Daniela Vásques e hijas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este momento de dolor. Rogando una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La Honorable Comisión Directiva del Jockey Club de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la hermana del Miembro de Comisión Directiva Dr. Juan D. Pinto Bruchmann y acompañan con mucho afecto a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Jorge Gómez Paz y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Graciela Bruchmann y sus hijas María Inés, Enrique, Daniel, Pablo, Pety y sus rsepectivas familias, saludan a su esposo, hijos y hermano por el fallecimiento de la querida Malena. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sara Celia Aguirre lamenta la pérdida de su gran amiga Malena y acompaña a sus familiares. Eleva oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sylvia E. Lines, sus hijos Luis Mariano y María Paola Macchiarola con sus respectivas familias acompañan a su esposo e hijas como así un gran abrazo a Chachito y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a Jorge y a sus hijas, su más sentido pésame.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Federico Witthaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Lastenia Medrano y sus hijos María Lastenia, Florencia, Rodolfo, Virginia y Teresa Sal y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rulo Mulki y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, hermano y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegraria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Magdalena. Felicitas Martilotti y Norberto Scaraffia, y flía participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Quique; Gabriela y Guillo; Eugenia y Monchi; Ricardo, acompañan en este doloroso momento al querido Chacho y flia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Raúl Juárez Carol, Clarita Martilotti de Juárez Carol, sus hijos Mariana y Enrique Yunes, Eugenia, Patricio y Bernadette Recofky; Dolores y Julián Carot; María Clara, Pío y Mercedes Vidal participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Malena, excelente persona y acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Armando Meossi, su esposa Liliana González del Solar, sus hijos Silvia, Armando J., Gabriela, Patricia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Malena y acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Acompañan a su familia en este difícil momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Zunilde Pinto de Fonzo, junto a sus hijos y nietos participa con inmenso dolor el fallecimiento de su tan querida amiga y acompañan a su familia con cariño y oraciones. Descansa en paz amiga querida.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesye y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Eduardo José Espeche Ruiz y su esposa Susana Brander participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su familia pidiendo a Dios por el descanso de su alma.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Aurora Ramos Taboada, sus hijos; Maria Victoria y Alejandro Savastano, y Benjamin Zavalia acompañan con cariño a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en la memoria de la Querida Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Cecilia Abdala y Gustavo Marcela Lezana y sus hijos Juan Bautista, Juan Cruz y María Elena, acompañan en este difícil momento a sus amigos Tuti y Christian. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Georgina Blanco, Mariela Baumann y M.Silvia Lescano participan con profundo dolor su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Familia Galván Achával participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sus amigos Miguel Celorrio y Ana Echevarría de Celorrio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Malena y acompañan en tan doloroso momento a Jorge y sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. René Trouve y Mercedes Santillán y familia participan con dolor su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Carlos José Meossi participa su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Héctor Molina y Sylvia Petros lamentan con mucha tristeza tu partida. Vuela alto amiga querida de tantos recuerdos. Junto a Jorge y tus hijas ... Una oración al cielo.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. En el dia de la fecha dejaste de esixtir fisicamente, pero siempre estaras presente en los corazones de todas las personas que te quieren y te conocieron. Rogamos por tu descanso eterno y elevamos oraciones en tu nombre. Ines, Conrado, Cindy, Juan y Emma.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Amiga hoy te despido como una compañera incondicional y buena. Siempre recordaré esas largas charlas que teníamos y con tu trato afable. Ruego al Sr. que te reciba con los brazos abiertos y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu amiga Sara Rosa Yrene.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ines Moreno Muñoz y Sonia Saracco participamos con profundod olor su fallecimiento y acompañamos a su flia. entera.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Tuti y acompañan a toda su familia en este dificil momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ana Maria Palau, sus hijos Christian, Andres, Belen, Tuti, Carolina y Facundo, sus nietos Tomy, Lucas, Facundo, Nico y Bauti participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Jorge, sus hijas y demas fliares. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Malena : Tu lampara ya esta encendida en el Reino de Dios que te abriga en paz. Sus amigos de la Comunidad de Monasterio Benedectino " Madre de la Unidad " participan su fallecimiento y elevan oraciones para el alma de su Oblata Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|.

Ma. Angela, Miguel Ángel, Pedro Alberto, Ma. Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, Ma. Luisa y Pablo Pernigotti y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su falelcimiento y acompañan con oraciones a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Malena : Tu lampara ya esta encendida en el Reino de Dios que te abriga en paz. Sus amigos de la Comunidad de Monasterio Benedectino " Madre de la Unidad " participan su fallecimiento y elevan oraciones para el alma de su Oblata Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Vuela alto Malena, te recordaremos con mucho cariño ". Acompañamos con profundo dolor a nuetra amiga Georgina. Sus amigas Silvia Ibañez, Candela Alaniz, Carolina Aguero, Maria Jose Uardene y Angela Matar.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|.

Alberto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martin participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chacho, Jorge y sus hijas. Elevan oracione en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Angela, Miguel Angel, Pedro alberto, Ma. Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, Ma. Luisa y Pablo Pernigotti y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su falelcimiento y acompañan con oraciones a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D' AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Descansa en Paz querida Male que Dios te reciba en sus fraternos brazos. Acompañamos en esta inmensurable perdida a su esposo Jorge, a sus hijas Tuti, Paz, Mariela, Geor y toda la familia. QDP Cecilias SAnguedolce y su esposo Mariano Santillan.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz, sus hijos Jerónimo, Francisco y familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marta Inés Meossi, sus hijos Roberto, Gonzalo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Manuel Cáceres, su esposa Norah Carabajal Loza participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre y acompañan a toda su familia en estos momentos tan tristes elevando oraciones por su eterno descanso y el cristiano consuelo de los suyos.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Gustavo García, Marta Binotti de García, sus hijos Florencia, Sebastián, Gustavo, Marina, Rodrigo, Ivana y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento rogando por una cristiana resignación.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachellini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina con sus respectivas familias, acompañan a la familia Pinto y D'Amico en estos dolorosos momentos y ruegan una oración para la querida Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar Maria Rosa, Maria Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias, despiden con pesar a su amiga Malena y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Maria Eugenia Rímini de Mayer; sus hijos Maria Eugenia, Federico, Ernesto, María Eloisa, Ignacio y sus respectivas familias, participan la partida de la querida Malena y acompañan a Jorge y Chicas con el cariño de siempre. Ruegan por el descanso de su alma.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Luisa Rímini Olmedo; Sus hijos María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento con profundo dolor .

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a su familia con el cariño de siempre. Elevan una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Neley Torresi, Marcelo Renolfi, sus hijos Mariano, María José, Marcelo A. y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Jorge y familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Neley Torresi, Silvia Margari y Poli Nasser participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Malena. Acompañan con oraciones a su esposo Jorge, a sus hijas, nietos y a toda su familia rogando por el consuelo y la paz de Nuestro Señor.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos, Augusto, Luis y María y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Malena. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a Jorge y familia. ¡Ya descansa en paz!.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, Raúl Ábalos Gorostiaga y Diana Lía Dhers participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Eugenia Ruiz participa el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Georgina y acompaña con mucho cariño a toda su familia en este momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan con mucho cariño a toda la familia en estos momentos de dolor.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mario J. Fioramonti, su señora Julia E. T. De Fioramonti y familia "vecinos de toda una vida" participan con profundo dolor el fallecimiento de Malena, acompañan con oraciones a toda su familia. Que descanse en paz.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo, hijas, nietos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Lilian Christensen y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo, hijas, nietos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mónica Gomez Paz, sus hijos María de la Paz, Agustina, Juan Manuel y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Malena Arce participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ernesto Antonio J. Vital y Sara Ugozoli participan con profundo pesar su fallecimiento, sabemos que has sufrido mucho, pero nuestro Señor que es tan misericordioso, seguro que ha preparado una morada para ti, ello hará que descanses en paz. Para D´Amico y a toda la familia le hacemos llegar nuestro más sentido pésame.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Teresita Beltran de Leoni, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela Leoni y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Mariela Paola D'Amico Pinto y hermana del Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann. Ruega una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Consejo Directivo, Tribunal Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitacion y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurício del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Mariela Paola D'Amico Pinto y hermana del Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposa: Mercedes Gerez, sus hijos: Mauro, Nadia y Gonzalo, sus hijos pol.: Gabriela, Franco y Romina y nietos participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Romanos. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Alejandro De Nicola y familia despiden con profundo dolor a su querido amigo Felipe. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Felipe Segura Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, EMMA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Su hijo Jorge Reinaldo Nediani y flia., hijas politicas, nietos, bisnietos participan con dolor partida sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata162.Tel. 4219787.

SALTO, TOMASA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Mami, hoy hace un año que cerraste tus ojos para siempre, me dejaste un gran desconsuelo. Ya no existe el sitio cálido donde me recibías con tus mates y tu hermosa Sonrisa, en toda las oportunidades allí estabas para ayudarme y festejar mis alegrías. Se que desde donde estás me sigues iluminando, ruego a Dios nuestro Señor te guarde en su morada eterna, que te de la paz y la felicidad que te mereces por que fuiste una gran persona de generosidad sin límites y compasiva con todo aquel que necesitaba de tu ayuda. Seguirás presente cada día y siempre te recordaré mami. Su hija Claudia y hijo político Héctor invitan al responso que se oficiará hoy a las 8.30 en el panteón familiar del cementerio La Piedad y a la misa a las 20 en la Pquia. San José.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. "Yo soy el pan de vida. El que viene a mi no volverà a tener hambre; el que cree en mi nunca tendrà sed" Jn 6,35. Familia Estevez Flores participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Andrea, German y Mariu y acompaña con oraciones su camino al encuentro con el padre Dios.

GARGIULO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/21|. " Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque haya muerto , vivira" Jn 11,25. Monica Flores Matos viuda de Estevez y sus hijos: Francisco, Romina Pecora, y su nietito Juan Francisco Estevez; Joaquin y Andrea Amin; Jose Antonio y Maria Ledesma; Gabriela Estevez y Camila Estevez, participan con profundo dolor la perdida de la mamà de Cristina a la casa del padre Dios. Rogamos oraciones en su memoria.

MITRE, CARLA SOFÍA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. "Dios es el dueño de todo y solo Él sabe porque se fue tan pronto, pero ahora la cuida y ella cuidará de ustedes desde el cielo". Carlos, Gladis, Cecilia y Florencia, los acompañamos en este dolor irreparable y elevamos oraciones por su eterno descanso. Tu tío Mario Ángel Cavallotti, Mirta Povedano y sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias.

ROLDÁN, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa Nilda Gonzalez, sus hijos Alvaro, Leisa, Melisa, h. político Hernán, sus nietas Emilia y Mia y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SUÁRES, CARLOS LEONIDAS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su esposa Blanca Nieve Roldán, sus hijos Eugenia y Carlitos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRAZA SERVANDO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa Apolonia hijos Alicia, Fidel, Daniel, Miguel y Blanca. Netos y bisnetos y de mas familiares. Sus fueron inhumados en el cementerio de los Acosta ( Dpto banda ). Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DORADO, ISIDORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sus hijos Dorado Olivera Maria Luisa, Teodora Oivera, Nilda, Sonia, Roque, Jorge, Zulma, Carina, Francisco, y Gabriela Escalada, su hno Jesus Dorado y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Atoj Pozo. Dpto. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposa Berta Barros sus hijos Naria José, María de los Ángeles, Benjamín, Félix, h. políticos Mario, Fernando, Clara, Yoana nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Figueroa. Dpto. Figueroa Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LOBOS, OSBORNE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus hijos Raúl, Ramón, Ines, Virginia, Rodríguez, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Termas de Rio Hondo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MEDINA, MARIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo 2º Ramón Ordoñez", participa del fallecimiento de la tía de la Docente Silvana Santillán, y hermana del Ordenanza Pedro Medina. Ruegan Oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA, MARIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Familia Calderón Espoz, participa del fallecimiento de la hermana de nuestra amiga Lidia Medina. Elevan oraciones por pronta resignación y consuelo a toda la familia. Las Termas.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Dr. Ortiz y su esposa Eva Luz Ramos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de consternación. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Con inmenso dolor participamos su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria. Selva y Nora. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario". Daniel y Claudio Cerezo, Pablo Cerezo y su hermano Germán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y sus hijos ante esta irreparable pérdida. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte". Los amigos del café, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su vecino Juan Carlos Orqueda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Fany y sus hijos en este muy difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La Liga Cultural de Fútbol de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento del ex dirigente del Club Atlético Talleres y padre del jugador Paolo Pisano, Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia ante esta irreparable pérdida. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su ex jugador Paolo Pisano y padre político de Blanca Espinosa, integrante de la comisión directiva del club. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Tu recuerdo está presente en todos los que te conocemos" Lucy Córdoba y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Fanny y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mary Córdoba y sus hijos Emiliano y Gonzalo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Franco, Paolo y Constanza. Elevan oraciones en su querida memoria y consuelo para sus seres queridos. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Anabelle Bustamante participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Franco. Eleva oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de enorme tristeza. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Raúl Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Rosa Yadón, Daniel, Puré, Cecilia y José Luis Salman, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Naual Yadón y Olga Yadón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos ante esta irreparable pérdida. Frías.

RUIZ, YOLANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposo Carlos Cordero, sus hijos Carlos, Beatriz, Mirian, Marin, Verónica, Javier, y Fabián. h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA, NÉLIDA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/21|. Su madre Hilda Banuera, sus hnos David, Victor, Marisa, Jorge, Danilda, Banuera Gustavo Saavedra hnos políticos, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. Servicio Realizad por NORTE BENEFICIOS. Tel. 4219787.