FÚNEBRES | 30 de enero del 2021

30/01/2021 - 02:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/1/21

- Elsa Teresa Orellana

- Cristian Hernán González

- Roberto Arnaldo Figueroa

- Alicia Amalia Sequeira

- María Trinidad Zerda (La Banda)

- Alicia del Valle Amarilla

- Elia del Rosario Surita

- María Argelia Trejo de Luna

- Francisco Lidoro Bustamante (Dpto. Avellaneda)

- Roberto Néstor Cantos

- Juana Nélida Santillán (La Banda)

- David Román Díaz

- Paz Roberto Alejandro (Fernández)

- Claudio Eduardo Perea

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Gerentes del Sanatorio San Francisco S.R.L participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socio Dr. Juan D. Pinto Bruchmann, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Personal médico y personal en general del Sanatorio San Francisco S.R.L participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Dr. Juan D. Pinto Bruchmann, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIA DEL ROSARIO SURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIA DEL ROSARIO SURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros Víctor Castaño, Ariel Abraham, Mariano Dorado, Estela Salvatierra, Raúl Cejas, Agostina Medolla y Fiama Suárez, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIA DEL ROSARIO SURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros CP. Maximiliano Campos, Raúl, Gladiz, Luciana, Carla, Andrea, Dalia, Gabriela, Mariano, Eugenia, Judith, Belén, Marcela, Enrique, Milagros, Álvaro, Aldo, Daniel, Oscar, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIA DEL ROSARIO SURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Secretaria de coordinación eonómica del Ministerio de Justicia y DD. HH. Luisa Chequer y secretario de legal y técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Dr. Joaquín De Arzuaga, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIA DEL ROSARIO SURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Dr. Víctor Vittar, Lic. Laurencia Sialle, Dra. Elena Surita, Dra. Gisela Abuchacra, Dr. Sebastián Meossi Liendo, Lic. Cecilia Traine participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAMÓN RODOLFO ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAMÓN RODOLFO ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

El Sr. fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis Alfredo Olivera; la procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, directores, profesionales asesores, personal administrativo, de mantenimiento y de servicios generales de Fiscalía de Estado participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D’AMICO (Malena)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D’AMICO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Marcelo Serafini, Mirta Susana Ríos y sus hijos Lucas y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN BARRIO DE ARGAÑARAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpo técnico y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN BARRIO DE ARGAÑARAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

CPN Lucas Serafini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Luis. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN BARRIO DE ARGAÑARAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Zulema Arce de De Marco participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Fucha y acompaña a su familia en este momento de gran pesar. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA DEL VALLE AMARILLA DE NASIF

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 28/1/21 y espera la resurrección.

Madre querida: bajaron los ángeles del cielo para llevarte a contemplar el resplandor del rostro del padre celestial eterno y de su hijo Jesús. Descansa en paz, madre amada.

Su hijo Julio Nasif, sus nietas Natalí, Romina y Paola, sus sobrinos Claudia y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA DEL VALLE AMARILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/21 y espera la resurrección.

“Su vida terrenal ha terminado ya. Recíbela ahora en el paraíso donde ya no habrá más dolores, ni lágrimas ni pena, sino únicamente paz y alegría con Jesús”. Sus hijos Alicia, Julio y Ramón Nasif, su nuera Gloria y María, sus nietos, Lupe, Natali, Romina, Paola y Franco Nasif, bisnieta Eluney participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCÍA GLADIS JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; viceintendente Roger Nediani; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCÍA GLADIS JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Área de Economía de La Municipalidad de Banda, compañeros y amigos de su hermana CPN Ana María Jorge; participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA CRISTINA NAUFAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/20 y espera la resurrección.

Amada madre tuvimos la fortuna de ser tus hijos, ejemplo de mujer y persona, hoy a un año de tu partida nos reconfortamos al recordar lo maravillosa que fuiste, dichoso el Señor que te quiere a su lado, sos la gran estrella que nos iluminarás siempre, te amamos. Sus hijos Guillermo, Liliana y Darío, sus hermanos Roberto y Carlos, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MARÍA CRISTINA NAUFAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/20 y espera la resurrección.

“Sé que ahora vuelas libre y en paz”

Querida Cristi: mi hermana, mi amiga, mi compinche, Te extraño!! Los sábados no son los mismos sin nuestras interminables charlas!! Gracias por tanto!! Por tus consejos, por ser incondicional conmigo, por estar siempre!! Siempre estarás en mi corazón, en mis recuerdos y en mi vida!! Te quiero!! Tu prima hermana Beatriz Naufal.

RECORDATORIO

RICHARD SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/01/04 y espera la resurrección.

Permanecerás siempre en nuestros corazones.

Su esposa Estela, su hija Marisa, su hijo político Emilio y sus nietos Ana Josefina y Maximiliano, al cumplirse diecisiete años de su fallecimiento; ruegan oraciones en su amada memoria.

RECORDATORIO

MARÍA ISAULA OVEJERO DE SOTELO (Doña María)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/15 y espera la resurrección.

Querida madre, hoy se cumplen seis años de tu partida al Reino del Señor. Que no encuentres físicamente, no significa que no te recordemos. Fuiste una gran madre y abuela, humilde, bondadosa y de un corazón enorme. Gracias por todo el amor y el cariño que nos brindaste. Tu hijo Carlos y tu nieta Yesica Vanesa Sotelo.

INVITACIÓN A MISA

Arq. OSCAR ALFREDO CAYETANO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/1/21 y espera la resurrección

A 9 días de su fallecimiento, su esposa Livia Vallejo de Cejas, sus hijos Alfredo, Alejandra, Roxana, Cecilia y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará en su querida memoria, hoy a las 20, 30 hs. en la iglesia San Francisco. Se ruega una oración en su memoria.

AMARILLA, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus hijos Alicia, Ramón, Julio Nasif, h. pol. Gloria y Maria Diaz, nietos Natali, Guadalupe, Romina y Franco Nasif, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Alejandra Jiménez, junto a sus hijos José, Santiago, Facundo, Lorena, Milagros y Edgar, sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Félix Carlos Acuña e hijos Lourdes, Félix y Baltazar acompañan a Fernanda y Pancho en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Verónica, nietos Félix y Baltazar participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Fernanda, Pancho y familia en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Beatriz Meossi de Cáceres y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Carlos Alejo Ducca, Beatriz Viaña de Ducca, sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Merceditas, Martín y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María Fernanda y Pancho.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Lía Beatriz Montenegro, Martha Susana Montenegro y Beatriz María Ducca de Kozameh y familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a María Fernanda y Pancho.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, Raúl Ábalos Gorostiaga y Diana Lía Dhers participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Malena Arce participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Bienaventurados los limpios y puros de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Me causa tristeza tu partida, siempre te recordaré por los lindos momentos compartidos, fuiste una persona franca y bondadosa, con una hermosa sonrisa que iluminaba tu rostro, mí estimada y querida amiga Alejandra. Esc. Cristina Jorge participa con dolor su fallecimiento y acompaña en estos momentos difíciles a su mamá, hermanos y demás familiares.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Enrique Serrano, Sandra Maria Branca, sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Matías Serrano, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BARBESINO, ALEJANDRA INÉS DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Dr. Alberto Paz y familia, acompaña en este triste momento a Pancho y familia. Realizan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marcelo A Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos Ana María, María Cecilia, Marcelo Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Querida abuela Fucha ya descansas en Paz. Siempre viviras en mi corazon y te recordaré como la hermosa y buena mujer que fuiste.Vuela alto querida Papu. Tu nieto Jose Luis Argañaras Salomón y familia.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Chichi de Salomón, sus hijos Aruco, Teresita, Martin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan apreciada Fucha rogando a nuestro Señor Jesus la reciba en sus brazos.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Jose Cortés, Tere Salomón y Jose Luis lamentamos profundamente el fallecimiento de la querida Fucha y acompañamos en este triste momento a sus hijos Luis Fernando y Kalila.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Se nos fue Fucha, mujer fuerte, con ideales inalterables, heredados de la noble cuna en que nació. La sociedad santigueña te va a extrañar. Descansa en paz amiga Fucha. Margarita Zaín Fernández de Urueña.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marta y Marcelo Larguía con tristeza despiden a Fucha y acompañan a sus hijos y sus familias. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano despiden con tristeza a la querida Fucha y abrazan con cariño a sus hijos Luis Fernando y Calila. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo Horacio Bruchmann participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Corina Riera y su hija Puchi participan con dolor su fallecimiento.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su amiga Fucha, Dios la tenga en su gloria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Aldo Jorge Gómez, Yayá Mecedo de Gómez, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y despiden a la amiga Fucha, mujer de ideales, de profunda fe en Dios e inquebrantables convicciones. Paz en su tumba.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mario Habra, sus hijos Verónica y Franco; Facundo y Analía; Milagros; Victoria y Juan; Eugenia, y sus nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a su querido hijo Luis y demás familiares, rogando por su pronta y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Jorge Lescano y su familia despiden con mucha tristeza a la querida Fucha, amiga de la familia desde años y acompaña con mucho cariño a Luis Fernando y Calela en estos momentos de dolor.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Fernando Barrio, Estela Madía, sus hijos Eugenio, Sebastián y Rodrigo y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del Fuchita. Que en paz descanse.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Fucha y acompañan a sus hijos y respectivas familias en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (Fucha) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Arturo E. , Victoria M., Manuel J., y Luis J, participan y lamentan profundamente el fallecimiento de su querida "Fucha". Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Fucha querida, tus amigas del Convento Santo Domingo: Nelly Gómez, Tere Tenti, Rubia de Pantano, Balnca Kurán, Bichi de Campos, Lilian de García, Nelly de Stenberg, Graciela de García, Susana Borselino, Neca de García, Gogui García y Juana Paz, lamentan con profundo dolor tu fallecimiento y acompañan a tus hijos, nietos y demás familiares en este triste momento. Rogamos que Dios te reciba en su reino y que descanses en paz.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Pely Jocobo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis Fernando y Calila, en este momento tan doloroso. Que descanse en paz.

BRAVO, FIDEL Sub. Of. Ppal. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa, sus hijos, sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CANTOS, ROBERTO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa Lucía Rubino, su hijo Walter, su hija pol., Valeria y su nieta Gianna, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Org. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa Marta Adamo, sus hijas Roxana, Marcela, Yessica, sus nietas Natalia, Milagros y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Sus tías Dolly y Magui, sus primas Richard, Pinky, Marcelo y Mónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descanse en paz.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Un verdadero padre y ejemplo para mí. Negro Saad, Nico y Bilili con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido tío Toto y acompañamos a mi tÍa Pocha, hijas Roxana, Marcela y Yessica, nietas Natalia, Milagros y Amapola, en este momento de inmenso dolor, esperando una pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Participan con profundo dolor sus sobrinos Cristina Costas, Alberto Campos, y Esteban Kempf.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Verónica Díaz participa con gran dolor el fallecimiento de su amiga Colo y ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Viviana Figueroa, estudiante de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Entonces Jesús afirmó: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá, y todo el que esté vivo y cree en mi, jamás morirá". Aida y Lucía Burgos, Luciana, Florencia y Rulo Gauna acompañan en estos momentos de dolor a Tiky Figueroa y familia por la pérdida de su sobrina Pely. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Compañeros de su padre Ramón, Promoción '67; Marta Cáceres, Chinina Jiménez, Chachi Miguel, Nora Coronel, Nora Hoyos, Pelusa Sayago, Lely Mansilla, Toti Ledesma, Chuchi Paz, Cristina Martorell, Luchy Olivera, Mario Sala, Ramón Barraza, Pedro Zavaleta, participan su fallecimiento y abrazan a Ramón y familia, rogando por su resignación y fortaleza.

FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Ramón Espinillo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amigo Ramón. Ruegan una oración en su memoria.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Maria Adela Charriol. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Contadora Maria Adela Charriol. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GALLO DE CHARRIOL, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Colega Cra. Maria Adela Charriol. Que descanse en la paz del Señor.

GONZÁLEZ, CRISTIAN HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa Laura Urquiza sus hijos Gonzalo, Ariana, Lohan, su mama politica Rosalia, sus cuñadas Aly, Nena, Marilin, cuñados Malvi y Migel y sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Mónica Gómez Paz, sus hijos María de la Paz, Agustina, Juan Manuel y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

MONTES DE OCA DE LEZANA, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

ORELLANA, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Sus hijos Lorena, y Marcelo Corbalán, sus nietos Carolina, Dulce, Abi y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio El Descanso Cob. Caruso Cia Arg de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa Edith Elena Guardo, sus hijos Quiny, Marcelo y Celeste, sus hijos pol María Esther, Karina y Juan, sus nietos Rocio, Gonzalo, Lucia, Florencia, Candela y Juan Diego participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Sus hermanos políticos Dr. Carlos Federico Guardo Flores y Maria Mercedes Hab y sus hijos Federico y Maria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Male querida, te digo hasta luego. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Verónica, nietos Félix y Baltazar te despedimos con amor y acompañamos a Chacho y familia, Jorge e hijas.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Félix Carlos Acuña e hijos Lourdes, Félix y Baltazar acompañan a toda su familia por tan irremediable pérdida.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña acompaña al Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann y señora ante la irreparable y dolorosa pérdida de su hermana Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. El Consejo Educativo Institucional y toda la comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida ex compañera y docente Malena Pinto. Acompaña a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. Señor recíbela en tus amorosos brazos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Maria Victoria Calalanis, Elsa Lucrecia Martín y Juan Marcelo Benavides, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Jorge Guillermo Martín, su esposa Maria Inés Ledesma Bruchmann y su familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mónica Cristina Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia y especialmente a su hija Tuti en este momento tan doloroso.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. " Luz eterna para su alma, a su familia paz, fortaleza y resignacion". Eduardo Sily y Mirta Paoletti participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi; Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento, en especial al querido Dr. Chacho y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro participan con pesar su fallecimiento y acompañan al querido Chacho y familia con fraternal afecto.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás, Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "El Señor la reciba con su paternal abrazo". Cristina y Eduardo Fattor, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida vecina Malena y acompañan con oraciones y afecto a su apreciada familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Marilena Cantizano de Montiel, José Horacio, Florencio Julio y Eva María Alcorta acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ofrecen oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familiares con cariño.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (Malena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Mirta Neme, sus hijos José Antonio y Ricardo Agustin Perez Neme y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Nelva de Ahuad (a) junto a sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Fernando Filippa, Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos, participan el fallecimiento de la querida Malena y acompañan a Jorge sus hijos y sus hermanos Chacho e Inés y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Guillermo Lozano su hijo Carlos Agustín Lozano Chazarreta la despiden con gran tristeza a la querida Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, hijos Constantino, Cayetano, Angela Ma. y Micaela Ma. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Enrique Rottjer y flia. Participan con profundo dolor la partida de Malena.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Rolando Álvarez, María Inés de Álvarez e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo Vella, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermano de su amigo, Dr. "Chacho" Pinto. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Delia Susana Loto de Pardi y su hija María de los Milagros Pardi, participan el fallecimiento de la tan querida Malena y ofrecen oraciones en su memoria. Esperan para todos el consuelo de la fe ante tan inesperada pérdida.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana María y Cecilia María Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a nuestro amigo Chacho y toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Magdalena Ofelia, Guillermo Lozano, su hijo Carlos Agustín Lozano Chazarreta la despiden con gran tristeza a la querida Malena.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Los hijos de tus amigos Piri y Nena Acuña: Anita, Chachela, Pitín y Copi, nietos y bisnietos te despiden con amor y acompañan a su querida familia.

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus compañeros de Nutrisantiago y Nutricorrientes participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Gonzalo y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ALICIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus hijos Tete, Gustavo y Lucrecia, nietos Pablo, Daniela, Virginia, Valentina, Mariana, Juan Carlos, Diego, bisnietos Victoria Carabajal y Victor López y Aylén Rossi, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SEQUEIRA, ALICIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Abuela, sus nietos Pablo y Daniela Carabajal y bisnietos Victoria y Sebastián te recordaremos con mucho amor por siempre. Que descanses en paz en la gloria de Dios.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposo Juan Carlos, hijos Susana, Cristina, Marcela, Alejandro, Ana Fernanda, hjos politicos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio Caruso Compañia Argentina de Seguros SA.- Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposo Juan Carlos Dorado, sus hijos Susana, Cristina, Marcela, Alejandro, Ana y Fernanda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hija Susana, su esposo Fernando, sus nietos Rodolfo, Silvina y su bisnieto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hija Cristina, su esposo Gregorio, sus nietos Ignacio y Fátima y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hija Marcela, su esposo José, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hijo Alejandro, su esposa Zulma, sus nietos Valentina y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hija Ana, su esposo Germán, sus nietos Leandro, Facundo y Jazmín, su bisnieta Abigail, nieta politica Micaela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SURITA, ELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su hija Fernanda, su esposo Mario, su nieto Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TREJO DE LUNA, MARÍA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposo: Juan Carlos Luna, sus hijos: Norma, Blanca, Carlos, Silvana, Marite, Pablo, Gustavo, Ruth, Beatriz, y Débora, y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Org. Amparo SRL -. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Sepelios Participaciones

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su esposa Ana, sus hijas: Luisana, Anabela, Cecilia y Yanina, su hijo Jorge, sus hijos políticos, nietas y nietos; participan con profundo dolor su fallecimiento, y que sus restos serán inhumados en el día de hoy a las 10:00 en el cementerio La Misericordia. La Banda.

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que brille para é la luz que no tiene fin". Su esposa Ana María Campos, sus hijos, hijas y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Misericordia a las 10:00 hs.

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Sus hermanos: Reyna, Walter, Diego, Isabel, su cuñada Blanca, sus sobrinos y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:00hs en el cementerio La Misericordia.

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Directivos, profesores, secretarias y ordenanzas de la Esc. Capacitación Nº 31, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oración en su memoria.

ROLDÁN, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Los amigos y compañeros de trabajo: Dr. Fabian Gil; Dr. Daniel Santillán, Victorino Veliz, Héctor Ruiz, Gustavo Aguirre, Oscar Camus, Nardo Alluz, Pablo Morales, Pablo Toledo, Javier Olivera, Raúl Paz, Gustavo Díaz, Pedro Toloza, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste y doloroso momento. Por la Misericordia de Dios. Descansa en paz. Brille para el la luz que no tiene fin.

ROLDÁN, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Mariana Reyes y Amanda Liliana Ibáñez participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su familia.

SANTILLÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposo Roberto Alcides Rojas, sus hijos Sandra, David, y Claudio, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZERDA, MARÍA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus hijos, nietos, bisnieta y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo SV Nº 1. Av. Belgrano 532. La Banda. Servicio Unión Ferroviaria- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Sepelios Participaciones

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Personal directivo, docente, maestranza y alumnos de la escuela de Formación Docente Nº 6 Santa Rosa de Lima de Suncho Corral, acompañan con profundo dolor a la colega Berta Barros por el fallecimiento de su esposo Benjamín Gerez y brille para el la luz que no tiene fin.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. "Adiós querido Benjacho. Te despido con mucho dolor en estos días de tanta pesadumbre y de malas noticias, justo te toca a vos! Que bueno fue conocerte, imperdible tu buen lenguaje, tu humor tan particular, tu conocimiento. René Ademar Abuchacra y flia., Abrazan a su esposa, hijos y a sus hermanos.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Elena Hallak de Jorge e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa, hijos y demás familiares.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Sus compañeros de Promoción de la Escuela Normal "José B- Gorostiaga" de La Banda, Raul Castillo, Anita Bellido y Lili Castillo participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido colega, que prestigió la docencia santiagueña.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Los exsupervisores escolares del Consejo de Educación (S.E.J.U.S.E) participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega Benjamín. Elevan oraciones para que su alma descanse en paz. Respetuosas condolencias a sus familiares.

GEREZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Julio Medina y familia, participan su fallecimiento. Rogando por el eterno descanso de su alma. Sea Dios quien le dé paz y consuelo a su familia ante tan doloroso momento. Elevan plegarias en su memoria.

GOROSITO, NARCISO (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Querido tío, estarás siempre en mi corazón. Su sobrina Graciela Bulnes de Sleibi, su esposo Habib, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan pronta resignación a su querida. flia.

PAZ, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Su esposa Roxana Valdez, sus hijos Jiuliana y Alejandro, su mamá Silvia Rojas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PISANO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Zulma Zurita de Mubarqui, su esposo Beto e hijos, acompañan en esta irreparable pérdida a su compañera y amiga Fany Frankc y a sus hijos, rogando cristiana resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en Paz, Carlos, en los brazos del Señor. Un abrazo en Cristo para toda la familia. Nuestro más sentido pésame.

SKUPIN, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 25/1/21|. José Pereyra y familia despiden con tristeza a un buen vecino. Acompañan en el dolor a su esposa e hijos rogando fortaleza y resignación. Padre Dios dale el descanso eterno.

Recordatorios

AVILA, ERNESTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/12|. Nené, hermano querido, ya pasaron nueve años de tu partida y lamentamos tu ausencia que nos dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de tus hermanos, hijos, nietos, sobrinos y amigos. Invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19.30 en el cementerio local para rogar por su eterno descanso.

ÁVILA, MARIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/00|. Mi negrito amado, veintiún años pasaron de tu partida y cada día, horas, años es soñar que pudieras estar entre nosotros físicamente, ya que espiritualmente, nunca te fuiste. Sería tan distinta la vida, ya que con pocas cosas asías que todo fuera simple y distinto. Amor mío vivirás por siempre en los corazones de tus padres, hermanos, tíos, primos, abuela y en el de tus bailarines que te recuerdan con amor. Invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19.30 en el cementerio local para rogar por su eterno descanso.

Responsos

ÁVILA, RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/88|. Mi viejo amado, a treinta y tres años y todavía espero volver a verte y escuchar esos consejos imborrables de mi mente. Gracias por hacer de mí lo que soy y a cada uno de mis hermanos, gente de bien y de respeto. Vivirás en el corazón de tus hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos. Invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19.30 en el cementerio local para rogar por su eterno descanso.

CARDOZO VDA. DE ÁVILA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Al cumplirse cuatro años y cinco meses de tu partida el mejor homenaje al que ya no estás es recordar los ejemplos que nos brindaste en vida y los momentos que convivimos con alegría y cariño. De esa manera nuestros sentimientos tendrán siempre presente tu rostro y recordaremos con una sonrisa tu presencia, madre amada. Sus hijos Agustín, Mirta, Cacho, Beto y Mario, hijos políticos, nietos y bisnietos. Invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19.30 en el cementerio local para rogar por su eterno descanso. Gramilla.