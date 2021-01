Cómo es el nuevo invento chino que permite cargar de todo sin cables y a distancia

30/01/2021 - 12:49 El Cronista

Xiaomi continúa apostando a la tecnología de carga inalámbrica, pero ahora no se trata solo de mayor velocidad sino de un gran salto en cómo funciona la carga inalámbrica tal y como la conocemos actualmente.

La nueva tecnología en cuestión se conoce como Mi Air Charge y se trata de un método de carga inalámbrica por el aire. Permite llenar las baterías de manera remota, sin necesidad de cables ni bases de carga donde colocarlo.

De acuerdo con Xiaomi, la clave de esta tecnología está en el posicionamiento espacial y la transmisión de energía, aspectos que integra en su pila de carga aislada de propio desarrollo.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2