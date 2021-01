Walter Díaz: ‘“Pago donde nací” en otra radio no funcionaría si no fuera en Panorama”

30/01/2021 - 20:52 Pura Vida

“Pago donde nací” es el programa que, de lunes a viernes, de 13:30 a 16, Walter Díaz conduce por Radio Panorama.

“Radio Panorama está donde está la gente. Ha estado siempre con todas las noticias al instante y fundamentalmente en el apoyo a la cultura de Santiago del Estero. Los artistas de la provincia de todas las áreas de la cultura han pasado por Radio Panorama.

Martín Fierro Federal

Díaz, quien recibió dos Martín Fierro por “Pago donde nací” (2014 y 2018), enfatizó: “La importancia de la radio de llegar a toda la provincia, a través de sus repetidoras, y fundamentalmente por intermedio del sitio web que llega a todo el mundo, ha hecho que nosotros le vayamos dando un espacio que necesita el arte en Santiago del Estero”.

Walter remarcó que “Pago donde nací” se ha desarrollado “por Radio Panorama, por la estructura que tiene la emisora, fundamentalmente por sus propietarios y cuerpo directivo. “Pago donde nací” en otra radio no funcionaría si no fuera en Panorama. Esto es así de claro y preciso. Yo soy muy agradecido en estas cuestiones. Mi agradecimiento es eterno porque recuerdo, allá en el 2000, cuando hubo una crisis tremenda en la Argentina, yo me había quedado sin trabajo en una importante compañía discográfica, y después de haber golpeado muchas puertas en Santiago del Estero la única que se me abrió fue la de Radio Panorama. Por eso estoy eternamente agradecido a sus propietarios, el Dr. Néstor Ick y el Lic. Gustavo Ick”.