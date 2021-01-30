CARTELERA TV / 31 DE ENERO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CINE. INSEPARABLEMENTE JUNTOS
13.45 CINE. QUIERO ROBARME A LA NOVIA
15.30 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO
17.00 CINE. BAILA CONMIGO
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
21.00 POR EL MUNDO EN CASA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 CINE. CAPITAN PHILLIPS
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR
EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 100 % BÁSQUET
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO
QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO