×

CARTELERA TV / 31 DE ENERO 2021

A LAS 18.45: 30 AÑOS JUNTOS. “MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS”.

- 20:55 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CINE. INSEPARABLEMENTE JUNTOS

13.45 CINE. QUIERO ROBARME A LA NOVIA

15.30 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO

17.00 CINE. BAILA CONMIGO

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.00 SORTEO TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 CINE. CAPITAN PHILLIPS

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR

EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 100 % BÁSQUET

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO

QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


Más noticias de hoy

Lo último de Política

Piden condenar las violaciones a los DDHH por...

Milei: “Seremos la villa miseria más grande del mundo”

Organizaciones kirchneristas manejan $600 millones por día

Lo último de Economía

Comienza el miércoles próximo la oferta de cortes...

Extendieron a 12 cuotas el pago de deudas de alquiler

La soja puede aportar u$s 5.600 millones extra de exportaciones y...

Lo último de Policiales

Niña de un año recibió al menos seis disparos...

Robaron una yegua, la hicieron cruzar el río, pero fueron descubiertos

Simuló un suicidio y asesinó a una joven, dejándola pendiendo de...

Lo último de País

Este 30 de enero, hubo en el país 156 muertes...

Sputnik V: develan cuántos de los efectos adversos fueron leves y...

El lunes se reanuda el plan de vacunación, tras la llegada de la...