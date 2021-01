“Un estreno y un velorio” se queda sin Barbarossa, por el momento

30/01/2021 - 20:59 Pura Vida

La temporada porteña de “Un estreno y un velorio” (teatro Broadway) que padeció los casos de coronavirus de Carmen Barbieri y Flavio Mendoza, sigue accidentada tras conocerse que otra de sus protagonistas, Georgina Barbarossa, pidió una licencia de un mes.

La noticia llegó por un comunicado de la producción de la pieza protagonizada y dirigida por Mendoza que indicó: “La decisión fue tomada de común acuerdo entre la representante de la actriz y el productor de espectáculos Alberto Raimundo. Su lugar será ocupado temporalmente por Sol Bardi”.

Por su parte Barbarossa dijo a La Nación que se trató de “una decisión de común acuerdo con el productor. Me parece que está bueno que cortemos un poco, que paremos, y que cuando estemos todos bien volvamos a trabajar. Me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando”.

Sin embargo el sitio primiciasya.com indicó que Barbarossa será presentada el lunes próximo como la participante 16 de la segunda edición de “Mastechef Celebrity”, anuncio que Telefé prevé realizar en el magazine “Flor de equipo” que se emite desde las 11.30.

“Un estreno y un velorio” había tenido contratiempos para reemplazar a Barbieri ya que la primera elegida fue Cinthia Fernández, pero como la intérprete comparte panel en “Los Ángeles de la mañana” con Mariana Brey a quien se le detectó Covid-19, ese lugar en el elenco recayó en Luisa Albinoni.